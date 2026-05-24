Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 06:38

Lada Niva Travel и Renault Duster: сравнение комфорта, оснащения и проходимости

Российский «проходимец» или старый европеец: что выбрать за одинаковую цену в 2026 году — полный привод, честная блокировка и комфорт на каждый день

Lada Niva Travel с обновленным мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих внедорожников выявило важные различия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье, что особенно актуально для российских покупателей в 2026 году.

В 2026 году российский рынок предлагает ряд доступных автомобилей: Lada Niva Travel и подержанный Renault Duster второго поколения стоять практически одинаково. Для многих автолюбителей это не просто вопрос вкуса, а реальный выбор между двумя разными подходами к внедорожнику. С одной стороны — проверенная временем Niva Travel, с другой — более современный Duster, который уже успел зарекомендовать себя на российских дорогах.

Niva Travel после рестайлинга получила светодиодные фары и агрессивную решетку радиатора, но её утилитарный дизайн сразу выдает возраст платформы. Duster второго поколения выглядит свежее, его линии сдержаннее, а общий облик универсален. Однако при покупке подержанного Duster стоит обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия и уплотнителей — эти нюансы могут привести к дальнейшим проблемам.

Салон Niva Travel выполнен в духе минимализма: жесткий пластик, простая приборная панель и специфическая эргономика. У Duster интерьер современнее — руль регулируется по вылету, кресла настраиваются, климат-контроль интуитивно понятен. Несмотря на простоту отделочных материалов в обеих машинах, у Duster лучше организованы пространство и оснащение, хотя обзорность у Niva выше, а у Duster её ограничивают массивные стойки.

Второй ряд сидений в Niva Travel удобен для высоких пассажиров, но багажник не только скромный по объему, но и неудобный при трансформации. Duster выигрывает по этим параметрам: задний диван просторнее, багажник больше и лучше организован. Впрочем, запасное колесо на внешней двери Niva добавляет внедорожного шарма, хотя и экономит место внутри.

Динамика и проходимость — еще один важный критерий. 1,8-литровый мотор Niva Travel обеспечивает тягу на низких оборотах, но разгон до 100 км/ч занимает более 16 секунд. На асфальте машина шумит и вибрирует, зато на бездорожье её подвеска практически неубиваема, а наличие понижающей передачи и блокировки дифференциала позволяет преодолевать участки, где Duster уже сдается. Турбомотор 1,3 TCe у Duster заметно динамичнее и экономичнее, обеспечивает плавную езду и точную управляемость, но его внедорожные возможности ограничены отсутствием «понижайки».

В базовой Niva Travel предлагается минимум: одна подушка безопасности, кондиционер и обогрев зеркал. В более дорогих версиях появляются мультимедиа, круиз-контроль и подогрев сидений. Duster на вторичном рынке часто встречается с более богатым набором опций: климат-контроль, подогрев руля, камеры, бесключевой доступ. Однако стоит помнить, что это автомобиль с пробегом и без заводской гарантии.

Выбор между этими моделями зависит от приоритетов: если важны максимальная проходимость и простота обслуживания — Niva Travel останется самой доступной новой полноприводной машиной с репутацией «проходимца». Duster подойдет тем, кто ценит комфорт, современные опции и универсальность для города и трассы. Оба автомобиля хорошо адаптированы к российским дорогам и климату, что обеспечивает стабильный спрос на них.

Тем, кто рассматривает возможность покупки внедорожника, полезно изучить опыт других сегментов рынка. Например, при выборе между новыми и подержанными машинами стоит обратить внимание на риски, связанные с особенностями эксплуатации и восстановления, как это подробно разбирается в материале о рынке битых автомобилей из США - подробное описание схемы разбора и подводных камней .

В 2026 году Lada Niva Travel на вторичном рынке стартует от 726 000 рублей, Renault Duster второго поколения можно найти от 699 000 рублей. Оба варианта решения актуальны для российских условий, но окончательный выбор зависит от личных предпочтений, задач и способов мириться с компромиссами между комфортом и проходимостью.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
