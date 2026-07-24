Зарубежные эксперты пришли в восторг: почему они назвали новую Niva Travel лучшей за всю историю модели

Lada Niva Travel обновилась: новый двигатель, современный дизайн и улучшенная техника

Обновленная Lada Niva Travel привлекла внимание зарубежных специалистов благодаря заметным изменениям во внешности и технической части. Эксперты выделяют новый двигатель и свежий дизайн, что может повлиять на интерес к модели в 2026 году.

Обновленная Lada Niva Travel привлекла внимание зарубежных специалистов благодаря заметным изменениям во внешности и технической части. Эксперты выделяют новый двигатель и свежий дизайн, что может повлиять на интерес к модели в 2026 году.

Обновленная Lada Niva Travel вызвала интерес у зарубежных автомобильных экспертов, которые внимательно изучили изменения в популярном внедорожнике. В 2026 году модель получила не только новый внешний вид, но и серьезные доработки в технической части, что сразу отметили специалисты.

В первую очередь внимание привлекла переработанная передняя часть кузова. Рестайлинг затронул решетку радиатора, что, по мнению экспертов, улучшило охлаждение двигателя. Передний бампер стал современнее, а светодиодная оптика добавила автомобилю свежести. Новые колесные диски увеличенного диаметра также выделяют обновленную версию на фоне предшественника.

Технические изменения оказались не менее значимыми. Теперь Lada Niva Travel оснащается двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 90 лошадиных сил, который пришел на смену прежнему 1,7-литровому мотору с 83 силами. Новый двигатель установлен продольно, как и раньше, но отличается большей тягой и глубокой модернизацией, что отмечают специалисты.

В числе других новшеств - светодиодные фары, переработанный бампер с новыми секциями противотуманных фар, а также увеличенные колеса. Все эти изменения делают автомобиль более привлекательным для покупателей, ориентированных на современные решения и надежность.

Если сравнивать с конкурентами, обновленная Lada Niva Travel выглядит более уверенно благодаря сочетанию классических внедорожных качеств и современных технологий. В условиях российского рынка, где востребованы простота обслуживания и проходимость, такие доработки могут сыграть ключевую роль для покупателей.

Для справки: Lada Niva Travel традиционно считается одним из самых доступных и проходимых внедорожников в своем сегменте. В 2026 году обновление модели может указывать на стремление АвтоВАЗа удержать позиции на рынке и предложить покупателям актуальные решения. Судя по имеющимся данным, рестайлинг позволил сделать автомобиль более конкурентоспособным, сохранив его главные достоинства - надежность и простоту эксплуатации.