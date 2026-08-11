Niva Travel за 1,3 млн против китайцев: 17 000 км, все поломки, расход и спорная АБС — стоит ли игра свеч

Lada Niva Travel: опыт эксплуатации за 17 000 км и реальные проблемы владельца

Lada Niva Travel за год прошла более 17 тысяч километров, и этот опыт выявил как сильные, так и слабые стороны модели. В условиях дефицита запчастей и роста цен на аналоги, выбор этой машины становится особенно актуальным для российских автолюбителей.

Lada Niva Travel за год прошла более 17 тысяч километров, и этот опыт выявил как сильные, так и слабые стороны модели. В условиях дефицита запчастей и роста цен на аналоги, выбор этой машины становится особенно актуальным для российских автолюбителей.

В условиях, когда рынок новых автомобилей в России переживает серьезные перемены, опыт длительной эксплуатации Lada Niva Travel выглядит особо ценным.

Причиной выбора Niva Travel для многих становится не только цена, но и отсутствие доступной альтернативы. После выхода из строя Renault Sandero Stepway из-за проблем с запчастями и дорогого ремонта, покупка китайских машин оказалась недоступной - их стоимость началась от 2,3 млн рублей. На этом фоне Нива Трэвел в версии Black за 1,3 миллиона рублей выглядела более рациональным предложением, особенно для тех, кто часто ездит за город.

Комплектация у Niva Travel базовая, но есть приятные детали: кондиционер справляется с жарой, подогрев сидений с индикацией, охлаждаемый бардачок и парктроник с розеткой. Однако штатная сетка радиатора может привести к перегреву двигателя летом, отсутствие АБС и иммобилайзера, несмотря на обещания в прайс-листе, вызывает вопросы. Мультимедиа урезана - нет поддержки дублирования смартфона. Салон простой, но зимой в тепле и посадка удобна даже для высоких водителей.

Технические тонкости были заметны уже в первые месяцы: передача включалась туго, но после обкатки проблема исчезла. Раздаточная коробка шумела и вибрировала из-за повреждения фланца кожуха - после замены сальника и кожуха вибрации ушли.

Расход топлива составляет 11,7 л/100 км - это заметно выше, чем у переднеприводных моделей Renault, но есть полный привод. Зимой машина заводилась даже при -34°C, но возникли типичные для российских условий проблемы: замерзли замки (решается силиконовой смазкой) и наблюдалось небольшое вытекание антифриза.

Финансовые затраты за год оказались небольшими: около 96,5 тыс. руб. рублей ушло на топливо, еще примерно 105 тыс. рублей - на обслуживание и ремонт. Однако, если использовать автомобиль в качестве альтернативы такси для выезда на дачу, часть расходов компенсируется.

Интересно, что похожий опыт длительной эксплуатации кроссовера на российском рынке описан и в материалах Changan UNI-K, где владелец в течение двух лет не сталкивался с неполадками — подробнее об этом можно узнать по этой ссылке .

Если рассматривать Niva Travel на вторичном российском рынке, стоит отметить, что модель не может соответствовать Renault по уровню комфорта или технологичности, но выигрывает за счет простоты конструкции, доступности ремонта и хорошей проходимости. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, цены на новые автомобили продолжают расти, такие машины становятся востребованными. Спрос на подобные внедорожники остается стабильно высоким.