7 октября 2021, 17:33
Lada Niva Travel получит новую мрачную версию
АвтоВАЗ готовит для внедорожника Lada Niva Travel новую специальную версию Black. На предприятии уже собрали два тестовых образца. Ранее похожие версии появились в других семействах Lada.
Дарья Климова Фото: vk.com / Avtograd News
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Радикально чёрными станут также колёсные диски, на кузове появятся фирменные шильдики с названием спецверсии, а задние стекла затонируют. Черная тема продолжится и в оформлении интерьера. Черным сделают потолок, солнцезащитные козырьки, поручни и блок системы ЭРА-ГЛОНАСС. Сидения будут обиты оригинальным материалом с особой строчкой и вышитым на спинках названием версии Black. Цены назовут ближе к началу продаж. Сейчас самая доступная Niva Travel стоит от 820 900 рублей. Доплата за черный цвет кузова составляет 11 000 рублей.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
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