Кожаный салон стал доступен для Niva Travel и изменил цену и комплектацию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 11:33

Lada Niva Travel с кожаным салоном: старт продаж лимитированной серии в России

Lada Niva Travel с кожаным салоном: старт продаж лимитированной серии в России

Кожаный салон стал доступен для Niva Travel и изменил цену и комплектацию

Lada Niva Travel с кожаным салоном: старт продаж лимитированной серии в России

АвтоВАЗ выпустил ограниченную серию Lada Niva Travel с отделкой салона натуральной кожей. Всего 1000 машин, и каждая отличается новым уровнем комфорта и практичности. Почему эта новинка важна для рынка, какие детали скрыты в комплектации и что изменилось в цене - разбираемся, что ждет покупателей уже сейчас.

АвтоВАЗ выпустил ограниченную серию Lada Niva Travel с отделкой салона натуральной кожей. Всего 1000 машин, и каждая отличается новым уровнем комфорта и практичности. Почему эта новинка важна для рынка, какие детали скрыты в комплектации и что изменилось в цене - разбираемся, что ждет покупателей уже сейчас.

Для российских автолюбителей новость о запуске продаж лимитированной серии Lada Niva Travel с кожаным салоном - не просто очередное обновление, а важный сигнал о том, что даже в условиях ограниченного выбора на рынке появляются интересные и практичные решения. Такой шаг АвтоВАЗа может стать заметным событием для тех, кто ищет сочетание надежности, комфорта и индивидуальности в отечественном внедорожнике.

Как сообщает пресс-служба компании, всего будет выпущено 1000 экземпляров Lada Niva Travel с отделкой сидений натуральной кожей. Для оформления интерьера выбрана высококачественная кожа российского производства, прошедшая хромовое дубление. Толщина материала составляет 1,1-1,4 мм, что обеспечивает не только износостойкость и гибкость, но и сохраняет гигиенические и гипоаллергенные свойства. Такая кожа устойчива к истиранию, воздействию нефтепродуктов и чистящих средств, что особенно актуально для владельцев внедорожников, часто сталкивающихся с непростыми условиями эксплуатации.

Фото: Lada

Дизайн сидений в этой версии отличается оригинальностью: центральные секции, боковые поддержки и вставки в подголовниках передних кресел выполнены из перфорированной кожи, а задний ряд оформлен в том же стиле. На спинках передних кресел присутствует тиснение с названием Niva Travel, что подчеркивает эксклюзивность серии. Такой подход к отделке не только повышает практичность, но и выводит уровень комфорта на новый уровень, что редко встречается в сегменте массовых российских внедорожников.

Комплектация «Техно», в которой доступна новая версия, включает светодиодную оптику, кондиционер, подогрев лобового стекла и передних сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийную систему с навигацией, парковочный ассистент и камеру заднего вида с омывателем. Стоимость стартует от 1 909 000 рублей, что делает эту версию одной из самых дорогих в линейке, но и самой оснащенной. Под капотом установлен 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с., созданный на базе агрегатов переднеприводных моделей Lada. В конструкции использованы блок цилиндров и детали от 122-сильного мотора 1.8 Evo, а также 8-клапанная головка блока цилиндров, что обеспечивает надежность и простоту обслуживания.

Интересно, что на фоне выхода этой новинки эксперты отмечают рост интереса к премиальным и необычным версиям массовых моделей. Например, недавно аналитики разбирались, почему продажи люксовых автомобилей в России достигли максимума за последние годы, и какие бренды оказались в лидерах - подробнее об этом можно узнать в материале о рекордных продажах люксовых авто.

По информации Российская Газета, запуск лимитированной серии Niva Travel с кожаным салоном может стать началом новой тенденции на рынке, когда даже привычные модели получают премиальные опции. Важно отметить, что ранее АвтоВАЗ уже анонсировал подготовку к премьере обновленной Lada Niva Legend, которую планируют показать на ПМЭФ. Таким образом, отечественный автопром продолжает искать способы удержать внимание покупателей, предлагая не только базовые, но и более комфортные и индивидуальные решения. Для многих владельцев внедорожников это может стать аргументом в пользу выбора именно российской модели, особенно с учетом доступности сервисного обслуживания и адаптации к местным условиям эксплуатации.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Уфа Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться