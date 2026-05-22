Кожаный салон стал доступен для Niva Travel и изменил цену и комплектацию

Lada Niva Travel с кожаным салоном: старт продаж лимитированной серии в России

АвтоВАЗ выпустил ограниченную серию Lada Niva Travel с отделкой салона натуральной кожей. Всего 1000 машин, и каждая отличается новым уровнем комфорта и практичности. Почему эта новинка важна для рынка, какие детали скрыты в комплектации и что изменилось в цене - разбираемся, что ждет покупателей уже сейчас.

Для российских автолюбителей новость о запуске продаж лимитированной серии Lada Niva Travel с кожаным салоном - не просто очередное обновление, а важный сигнал о том, что даже в условиях ограниченного выбора на рынке появляются интересные и практичные решения. Такой шаг АвтоВАЗа может стать заметным событием для тех, кто ищет сочетание надежности, комфорта и индивидуальности в отечественном внедорожнике.

Как сообщает пресс-служба компании, всего будет выпущено 1000 экземпляров Lada Niva Travel с отделкой сидений натуральной кожей. Для оформления интерьера выбрана высококачественная кожа российского производства, прошедшая хромовое дубление. Толщина материала составляет 1,1-1,4 мм, что обеспечивает не только износостойкость и гибкость, но и сохраняет гигиенические и гипоаллергенные свойства. Такая кожа устойчива к истиранию, воздействию нефтепродуктов и чистящих средств, что особенно актуально для владельцев внедорожников, часто сталкивающихся с непростыми условиями эксплуатации.

Дизайн сидений в этой версии отличается оригинальностью: центральные секции, боковые поддержки и вставки в подголовниках передних кресел выполнены из перфорированной кожи, а задний ряд оформлен в том же стиле. На спинках передних кресел присутствует тиснение с названием Niva Travel, что подчеркивает эксклюзивность серии. Такой подход к отделке не только повышает практичность, но и выводит уровень комфорта на новый уровень, что редко встречается в сегменте массовых российских внедорожников.

Комплектация «Техно», в которой доступна новая версия, включает светодиодную оптику, кондиционер, подогрев лобового стекла и передних сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийную систему с навигацией, парковочный ассистент и камеру заднего вида с омывателем. Стоимость стартует от 1 909 000 рублей, что делает эту версию одной из самых дорогих в линейке, но и самой оснащенной. Под капотом установлен 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с., созданный на базе агрегатов переднеприводных моделей Lada. В конструкции использованы блок цилиндров и детали от 122-сильного мотора 1.8 Evo, а также 8-клапанная головка блока цилиндров, что обеспечивает надежность и простоту обслуживания.

По информации Российская Газета, запуск лимитированной серии Niva Travel с кожаным салоном может стать началом новой тенденции на рынке, когда даже привычные модели получают премиальные опции. Важно отметить, что ранее АвтоВАЗ уже анонсировал подготовку к премьере обновленной Lada Niva Legend, которую планируют показать на ПМЭФ. Таким образом, отечественный автопром продолжает искать способы удержать внимание покупателей, предлагая не только базовые, но и более комфортные и индивидуальные решения. Для многих владельцев внедорожников это может стать аргументом в пользу выбора именно российской модели, особенно с учетом доступности сервисного обслуживания и адаптации к местным условиям эксплуатации.