АвтоВАЗ официально прекратил выпуск Lada Niva Travel с легендарным 1,7-литровым мотором: что теперь предлагается покупателям

1 июня 2026, 14:46
Lada Niva Travel с мотором 1,7 литра снята с производства: что изменится для покупателей
Lada Niva Travel с мотором 1,7 литра снята с производства: что изменится для покупателей
АвтоВАЗ официально прекратил выпуск Lada Niva Travel с классическим 1,7-литровым двигателем. Теперь все новые внедорожники оснащаются модернизированным мотором 1,8 литра. Это решение влияет на рынок и выбор покупателей, а также отражает обновление модельного ряда.
Новость о завершении производства Lada Niva Travel с 1,7-литровым двигателем стала знаковым событием для российского авторынка. АвтоВАЗ официально заявил, что больше не будет выпускать внедорожники с этим классическим мотором, который долгие годы считался визитной карточкой модели. Теперь все новые автомобили комплектуются двигателем объёмом 1,8 литра, что отражается и в актуальных прайс-листах: напротив старых комплектаций появилась отметка «Не производится».
Последние экземпляры Niva Travel с 1,7-литровым агрегатом сошли с конвейера ещё в прошлом году, и в продаже остались только остатки у некоторых дилеров. Для многих поклонников модели это конец целой эпохи: мотор на 83 л. с. был символом надёжности и простоты обслуживания, а его уход связан с необходимостью соответствовать современным требованиям и обновлять линейку.
Обновлённая Lada Niva Travel теперь представлена в шести комплектациях, включая базовую версию. Цены варьируются от 1 419 000 до 1 814 000 рублей. Главное техническое новшество — новый 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л. с., созданный на базе агрегатов от переднеприводных моделей Lada. Это решение позволяет повысить динамику и снизить расход топлива, а также упростить унификацию деталей между моделями других брендов.
Интересно, что, несмотря на официальное прекращение выпуска, у некоторых дилеров ещё можно найти прошлогодние автомобили с 1,7-литровым мотором. Для покупателей это шанс приобрести машину с привычной конструкцией, но таких предложений становится всё меньше. Обновлённый внедорожник поступил в продажу в конце прошлого года и уже успел привлечь внимание благодаря улучшенному оснащению и более современному внешнему виду.
Для российского рынка уход от старого двигателя означает не только смену технической эпохи, но и адаптацию к новым технологиям. По имеющимся данным, переход на 1,8-литровый мотор связан с необходимостью соответствовать экологическим нормам и повысить конкурентоспособность модели. Кроме того, унификация силовых агрегатов может упростить сервисное обслуживание и снизить стоимость владения. В последующие годы ожидается дальнейшее обновление модельного ряда Lada, а также появление новых кроссоверов, таких как Lada Azimut, которые могут укрепить позиции бренда на рынке.
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