Лада Нива Travel с мотором 1.8: насколько сложнее и дороже стало обслуживание

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 12:57

Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации

Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации

Лада Нива Travel с мотором 1.8: насколько сложнее и дороже стало обслуживание

Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации

С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.

С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.

Смена двигателя на Ладе Ниве Travel в 2025 году стала одним из самых обсуждаемых событий среди владельцев и экспертов. Новый мотор ВАЗ-11184 на 1,8 литра и мощностью 90 л.с. пришёл на смену старому 1,7-литровому агрегату ВАЗ-21214. Это не просто доработка прежней конструкции, это фактически новый силовой агрегат: здесь используется блок цилиндров 1.8 Evo от Весты и восьмиклапанная головка блока от ВАЗ-11182, знакомая по Гранте. Изменения затронули не только двигатель, но и многие элементы технической части.

Главное отличие - новый ремень ГРМ на 1.8 меняется на 60 тысяч километров, что позволяет заранее планировать расходы. Замена ремня проще, а полуавтоматический натяжитель снижает риск ошибок. В случае обрыва ремня, капитальный ремонт не потребуется: в поршнях предусмотрены выемки, обеспечивающие контакт с клапанами. Однако появилась и новая деталь – регулировка тепловых зазоров клапанов. Ближе к 100 тысячам километров потребуется снимать распредвал и подбирать толкатели, что увеличивает нагрузку на обслуживание. В старом моторе 1.7 гидрокомпенсаторы избавляли от этой процедуры.

Регламентное обслуживание тоже изменилось. Межсервисный интервал увеличивается с 10 до 15 тысяч километров, что снижает общие расходы на ТО: 65 тысяч рублей против 72 тысяч у прежней версии. Однако для тех, кто предпочитает заменять масло чаще или использует машину по максимуму, затраты могут вырасти. 

Место долива рабочих жидкостей осталось прежним, но бачок омывателя теперь расположен удобно для заливки. Крышка воздушного фильтра фиксируется защелками, что облегчает замену, хотя скобы могут выпасть в моторный отсек – их форму стоит доработать. Забор воздуха теперь у правой фары, и прежние шноркели с ним несовместимы, что важно учитывать при дооснащении.

Привод навесного оборудования на 1,8 стал проще: один ремень и автоматический натяжитель. На 1.7 было два ремня, регулировка требовала опыта. Передние тормоза теперь от Лады Весты — однопоршневые суппорты с плавающей скобой. Колодки подешевле, их легко найти и заменить: достаточно открутить один болт. Ранее использовались трехпоршневые суппорты с прижимными рычагами, которые часто закисали, а замена колодок требовала особых усилий и специальных деталей.

В подвеске небольшие изменения: стабилизатор поперечной устойчивости теперь крепится к кузову через две втулки, спереди корпус редуктора, передний мост поддерживает отдельные штанги с оригинальными втулками. 

Для тех, кто следит за новостями рынка, важно отметить, что подобные изменения отражаются на удешевлении обслуживания и повышении надежности массовых моделей. Как отмечают эксперты, увеличение межсервисного интервала делают Travel более выгодной. В то же время появление регулировки клапанов – шаг назад по удобству, но это компенсируется другими преимуществами. Кстати, недавно АвтоВАЗ запустил подписку на Lada Vesta и другие модели , что также влияет на привычки владельцев и рынок в целом.

Обновленная Лада Нива Travel с мотором 1.8 выглядит как более современное и удобное решение для российских дорог. Важно помнить, что стоимость обслуживания зависит не только от конструкции, но и от условий эксплуатации, а также от доступности запчастей. Для большинства владельцев плюсы перевешивают минусы, особенно если учитывать простоту замены расходников. 

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Белгород Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться