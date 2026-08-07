Лада Нива Travel с мотором 1.8: насколько сложнее и дороже стало обслуживание

7 августа 2026, 12:57
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
Лада Нива Travel с новым мотором 1.8: что изменилось в обслуживании и эксплуатации
С 2025 года Лада Нива Travel оснащается двигателем ВАЗ-11184 объемом 1.8 литра. Это не просто обновление - конструкция мотора и особенности обслуживания заметно отличаются от прежней версии. Разбираемся, как это влияет на эксплуатацию и затраты владельцев.
Смена двигателя на Ладе Ниве Travel в 2025 году стала одним из самых обсуждаемых событий среди владельцев и экспертов. Новый мотор ВАЗ-11184 на 1,8 литра и мощностью 90 л.с. пришёл на смену старому 1,7-литровому агрегату ВАЗ-21214. Это не просто доработка прежней конструкции, это фактически новый силовой агрегат: здесь используется блок цилиндров 1.8 Evo от Весты и восьмиклапанная головка блока от ВАЗ-11182, знакомая по Гранте. Изменения затронули не только двигатель, но и многие элементы технической части.
Главное отличие - новый ремень ГРМ на 1.8 меняется на 60 тысяч километров, что позволяет заранее планировать расходы. Замена ремня проще, а полуавтоматический натяжитель снижает риск ошибок. В случае обрыва ремня, капитальный ремонт не потребуется: в поршнях предусмотрены выемки, обеспечивающие контакт с клапанами. Однако появилась и новая деталь – регулировка тепловых зазоров клапанов. Ближе к 100 тысячам километров потребуется снимать распредвал и подбирать толкатели, что увеличивает нагрузку на обслуживание. В старом моторе 1.7 гидрокомпенсаторы избавляли от этой процедуры.
Регламентное обслуживание тоже изменилось. Межсервисный интервал увеличивается с 10 до 15 тысяч километров, что снижает общие расходы на ТО: 65 тысяч рублей против 72 тысяч у прежней версии. Однако для тех, кто предпочитает заменять масло чаще или использует машину по максимуму, затраты могут вырасти.
Место долива рабочих жидкостей осталось прежним, но бачок омывателя теперь расположен удобно для заливки. Крышка воздушного фильтра фиксируется защелками, что облегчает замену, хотя скобы могут выпасть в моторный отсек – их форму стоит доработать. Забор воздуха теперь у правой фары, и прежние шноркели с ним несовместимы, что важно учитывать при дооснащении.
Привод навесного оборудования на 1,8 стал проще: один ремень и автоматический натяжитель. На 1.7 было два ремня, регулировка требовала опыта. Передние тормоза теперь от Лады Весты — однопоршневые суппорты с плавающей скобой. Колодки подешевле, их легко найти и заменить: достаточно открутить один болт. Ранее использовались трехпоршневые суппорты с прижимными рычагами, которые часто закисали, а замена колодок требовала особых усилий и специальных деталей.
В подвеске небольшие изменения: стабилизатор поперечной устойчивости теперь крепится к кузову через две втулки, спереди корпус редуктора, передний мост поддерживает отдельные штанги с оригинальными втулками.
Для тех, кто следит за новостями рынка, важно отметить, что подобные изменения отражаются на удешевлении обслуживания и повышении надежности массовых моделей. Как отмечают эксперты, увеличение межсервисного интервала делают Travel более выгодной. В то же время появление регулировки клапанов – шаг назад по удобству, но это компенсируется другими преимуществами. Кстати, недавно АвтоВАЗ запустил подписку на Lada Vesta и другие модели , что также влияет на привычки владельцев и рынок в целом.
Обновленная Лада Нива Travel с мотором 1.8 выглядит как более современное и удобное решение для российских дорог. Важно помнить, что стоимость обслуживания зависит не только от конструкции, но и от условий эксплуатации, а также от доступности запчастей. Для большинства владельцев плюсы перевешивают минусы, особенно если учитывать простоту замены расходников.
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