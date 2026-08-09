Сравнительный тест моторов 1,7 и 1,8 на Niva Travel: затраты на обслуживание за 60 000 км, расход топлива и межсервисные интервалы

Lada Niva Travel с новым мотором 1.8: как изменились расходы на обслуживание

Обновленная Lada Niva Travel с 1.8-литровым двигателем выходит на российский рынок и обещает заметное снижение затрат на обслуживание и топливо. Эксперты АВТОВАЗа провели расчеты, чтобы выяснить, насколько выгоднее стала эксплуатация этой модели в современных условиях.

Обновленная Lada Niva Travel с 1.8-литровым двигателем выходит на российский рынок и обещает заметное снижение затрат на обслуживание и топливо. Эксперты АВТОВАЗа провели расчеты, чтобы выяснить, насколько выгоднее стала эксплуатация этой модели в современных условиях.

Рынок внедорожников в России пополнился обновленной Lada Niva Travel с 1,8-литровым мотором, и это событие сразу вызвало интерес среди автомобилистов. Причина проста: новая силовая установка предполагает сокращение расходов на обслуживание и топливо, что особенно актуально на фоне роста цен в автосервисах и на АЗС.

По информации АВТОВАЗа, ключевое отличие новой версии - увеличенный межсервисный интервал. С новым двигателем ТО потребуется только раз в 15 тысяч км. Это автоматически сокращает количество визитов в сервис и снижает затраты на техническое обслуживание.

В ходе заводских испытаний сравнивались показатели старого 1,7-литрового и нового 1,8-литрового двигателя. Результаты оказались однозначными: совокупные расходы на обслуживание за 60 тысяч километров для версии с новым мотором составили 65 170 рублей, тогда как у прежней - 71 830 рублей. Экономия - 9,2%. Особо заметна разница на первом ТО, а также за счет увеличенных интервалов между следующими посещениями сервиса.

Еще один важный момент – расход топлива. В смешанном цикле 1,8-литровый двигатель потребляет 9,9 литра на 100 км, что чуть меньше, чем у 1,7-литровой версии (10,2 литра). На первый взгляд разница незначительна, но на больших расстояниях она становится ощутимой.

Для российских автомобилистов, которые внимательны к своим тратам, такие изменения могут стать решающим фактором при выборе нового автомобиля. Lada Niva Travel с новым мотором выглядит как практичный вариант для тех, кто ценит экономию времени и денег.

На вторичном рынке Lada Niva Travel традиционно занимает твердую позицию среди доступных внедорожников. По данным отраслевых аналитиков, спрос на автомобили с низкой стоимостью владения стабильно высок, особенно в регионах с суровыми условиями эксплуатации. Новая версия с 1,8-литровым двигателем может усилить позиции модели на фоне консервативной, рациональной экономии на обслуживании и топливе. Для многих покупателей это становится весомым аргументом в пользу выбора отечественного внедорожника.