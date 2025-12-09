Обновленная Niva Travel: что скрывают новые комплектации и почему спрос уже растет

LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров

LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.

В дилерских центрах России стартовали продажи обновленной LADA Niva Travel. Как сообщили 110km.ru в пресс-службе «Аларм-Моторс», первые экземпляры уже поступили в салоны Санкт-Петербурга, где интерес к новинке оказался выше ожиданий. Покупатели активно оформляют предзаказы, а дилеры отмечают, что спрос на среднюю комплектацию Life заметно вырос. Эта версия, по мнению специалистов, сочетает в себе оптимальный набор опций и разумную цену, что особенно важно для семей и любителей активного отдыха.

В первой партии представлены комплектации Life и Enjoy, причем именно Life, по прогнозам дилеров, станет самой востребованной. Ожидается, что доля Niva Travel в общем объеме продаж LADA увеличится, а сама модель привлечет не только давних поклонников, но и новых клиентов, ищущих надежный внедорожник для сложных условий.

Обновленная Niva Travel теперь доступна в пяти вариантах: Classic, Comfort, Life, Enjoy и Techno. Стоимость базовой версии начинается от 1 390 000 рублей. Главным техническим новшеством стал новый 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с. Этот мотор получил оригинальные системы впуска, выпуска, охлаждения и подачи топлива. В конструкции появилось более 50 новых или модернизированных деталей. В результате мощность увеличилась на 10 л.с., а крутящий момент вырос на 24 Нм. Уже при 1 000 об/мин доступно 80% максимального момента, что положительно сказалось на динамике как на асфальте, так и на бездорожье.

Инженеры также поработали над экономичностью: расход топлива снизился на 3-30% в зависимости от режима движения. Новый мотор стал тише и мягче, что улучшило акустический комфорт в салоне. Трансмиссия была доработана под новые характеристики двигателя, что повысило ее надежность и долговечность.

В подвеске появился новый стабилизатор поперечной устойчивости, который сделал автомобиль более послушным на дороге и добавил плавности ходу. Передние тормоза теперь оснащены вентилируемыми дисками, а в ступицах применены нерегулируемые подшипники, что увеличило ресурс ходовой части и повысило безопасность.

Внешность Niva Travel также изменилась. Передняя часть получила полностью светодиодную оптику, что не только улучшило освещенность дороги, но и придало автомобилю современный вид. Новый бампер и решетка радиатора с увеличенным проходным сечением и направляющими воздушных потоков не только делают внедорожник визуально агрессивнее, но и способствуют лучшему охлаждению двигателя. Эти доработки особенно важны для тех, кто часто выбирается на бездорожье.

По информации Автостата, дилеры уверены, что обновленная Niva Travel найдет отклик у широкой аудитории: от опытных водителей до молодых семей и профессионалов, которым важна проходимость и надежность. Уже сейчас интерес к новинке превышает ожидания, а первые отзывы владельцев обещают сделать модель одной из самых заметных в сегменте российских внедорожников.