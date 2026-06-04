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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 13:00

Lada Niva Travel стала самой маржинальной моделью АвтоВАЗа в 2026 году

Lada Niva Travel стала самой маржинальной моделью АвтоВАЗа в 2026 году

Названа самая прибыльная модель для АвтоВАЗа: оказалось, что это не Granta

Lada Niva Travel стала самой маржинальной моделью АвтоВАЗа в 2026 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов неожиданно назвал Lada Niva Travel самой выгодной моделью бренда. Продажи внедорожника растут быстрее рынка, а обновления техники заметно усилили интерес покупателей. Почему это важно именно сейчас - разбираемся, что изменилось и как это влияет на всю линейку Lada.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов неожиданно назвал Lada Niva Travel самой выгодной моделью бренда. Продажи внедорожника растут быстрее рынка, а обновления техники заметно усилили интерес покупателей. Почему это важно именно сейчас - разбираемся, что изменилось и как это влияет на всю линейку Lada.

Для российских автолюбителей новость о смене лидера по маржинальности в линейке Lada может стать неожиданной. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает непростые времена, именно такие перемены способны повлиять на стратегию производителей и выбор покупателей. Как сообщает «Российская Газета», президент АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что теперь самой прибыльной моделью концерна стала Lada Niva Travel. Это важный сигнал для рынка: внедорожник, который еще недавно уступал по популярности другим моделям, теперь приносит компании наибольший доход.

Максим Соколов объяснил, что рост маржинальности связан с увеличением объемов производства и успешными обновлениями модели. По его словам, ранее лидером по прибыли и маржинальности считалась Lada Granta, но теперь «пальма первенства» перешла к Niva Travel. При этом глава АвтоВАЗа подчеркнул, что доволен и результатами других моделей, в частности Lada Vesta, которая за последние месяцы также показала рост продаж выше запланированных показателей.

По данным агентства «Автостат», в мае 2026 года в России было реализовано 3,6 тысячи новых Lada Niva Travel. Это позволило модели занять третью строчку в рейтинге продаж Lada, уступив только Granta и Vesta. В апреле 2026 года продажи Niva Travel достигли 4,57 тысячи автомобилей, что на 47,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. За первые четыре месяца 2026 года спрос на эту модель вырос на 23,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Эксперты связывают такой успех не только с рыночной конъюнктурой, но и с техническими обновлениями, которые были внедрены в конце 2025 года.

Обновленная Lada Niva Travel получила новый передний бампер, светодиодную оптику, 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л.с., модернизированную коробку передач, усиленные полуоси и увеличенные вентилируемые тормозные диски. Эти изменения сделали автомобиль более привлекательным для покупателей, особенно в сегменте SUV, где конкуренция остается высокой. В марте 2026 года Niva Travel даже ненадолго стала лидером среди кроссоверов и внедорожников, однако в мае первое место в этом сегменте вновь занял Tenet T7.

Интересно, что тенденция к обновлению и усилению позиций отечественных моделей прослеживается и в других сегментах. Например, недавно АвтоВАЗ представил модернизированную Lada Niva Legend и новые спортивные версии на ПМЭФ, что также вызвало оживление среди автолюбителей. Подробнее о технических изменениях и особенностях новых моделей можно узнать в материале о премьере обновленной Lada Niva Legend и спорткаров.

Стоит добавить, что успех Niva Travel может указывать на изменение предпочтений российских покупателей: спрос смещается в сторону более универсальных и технологичных автомобилей, способных справляться с разными дорожными условиями. По информации «Российской Газеты», обновления техники и повышение надежности стали ключевыми факторами роста интереса к модели. Важно отметить, что маржинальность - это не только прибыль для завода, но и возможность инвестировать в дальнейшее развитие линейки, что в перспективе может привести к появлению еще более интересных новинок на рынке.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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