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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 10:39

Лада Нива Тревел с турбонаддувом: редкая доработка на рынке Ростова-на-Дону

Лада Нива Тревел с турбонаддувом: редкая доработка на рынке Ростова-на-Дону

Редкий экземпляр из Ростова: сколько стоит Lada Niva Travel с турбонаддувом и полным пакетом доработок

Лада Нива Тревел с турбонаддувом: редкая доработка на рынке Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону выставили на продажу Лада Нива Тревел 2023 года с турбонаддувом на 1,7-литровом моторе. Пробег - 45 тысяч километров, состояние - отличное. Цена - 1,29 млн рублей. Почему такие машины появляются все чаще и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

В Ростове-на-Дону выставили на продажу Лада Нива Тревел 2023 года с турбонаддувом на 1,7-литровом моторе. Пробег - 45 тысяч километров, состояние - отличное. Цена - 1,29 млн рублей. Почему такие машины появляются все чаще и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о продаже Лада Нива Тревел с турбонаддувом в Ростове-на-Дону может стать поводом задуматься о новых возможностях доработки отечественных внедорожников. Такой вариант встречается нечасто, а значит, интерес к нему закономерен: сочетание знакомой модели и нестандартного технического решения способно привлечь внимание тех, кто ищет не просто транспорт, а индивидуальный подход к эксплуатации.

На рынке появился экземпляр 2023 года выпуска, оснащенный 1,7-литровым двигателем с установленным турбокитом. По словам продавца, давление наддува составляет 0,5 бара, что может указывать на заметное увеличение динамики по сравнению со стандартной версией. Точные характеристики мощности не раскрываются, однако подобные доработки обычно позволяют ощутимо повысить отклик мотора и улучшить разгон. Пробег автомобиля - 45 тысяч километров, а состояние, как утверждается, близко к идеальному.

Фото: drom.ru

В комплектации этой Нивы присутствуют кондиционер, сигнализация с обратной связью, дополнительная шумоизоляция и ряд других улучшений, которые делают эксплуатацию более комфортной. Такие опции редко встречаются в базовых версиях, что дополнительно выделяет этот экземпляр на фоне других предложений. Цена в 1,29 млн рублей может показаться высокой, но для доработанных внедорожников с уникальными характеристиками это становится все более привычным явлением.

Интересно, что тенденция к индивидуальным доработкам отечественных автомобилей набирает обороты. Водители все чаще стремятся улучшить свои машины, чтобы получить не только надежность, но и дополнительные возможности. Как показывает практика, такие изменения требуют грамотного подхода и понимания технических нюансов. Важно помнить, что вмешательство в конструкцию двигателя может повлиять на ресурс агрегата и потребовать более тщательного обслуживания.

В контексте изменений на рынке стоит отметить, что правила эксплуатации и требования к техническому состоянию автомобилей в России продолжают меняться. Например, недавно были обновлены нормы прохождения техосмотра для разных категорий машин, что также влияет на выбор доработок и их легализацию. Для владельцев подобных автомобилей важно следить за актуальными требованиями, чтобы избежать неприятных сюрпризов при регистрации или продаже.

В целом, появление на рынке Лада Нива Тревел с турбонаддувом отражает растущий интерес к индивидуализации и техническому совершенствованию отечественных моделей. Такие предложения становятся все более востребованными среди тех, кто ценит сочетание практичности и новых возможностей. Судя по имеющимся данным, спрос на доработанные внедорожники продолжит расти, а рынок будет предлагать все больше нестандартных решений для привычных автомобилей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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