Lada пересмотрит ценовую политику: машины будут стоить от 1,2 млн рублей
Одновременно в линейке Lada все-таки сохранятся доступные модели, но и их цена тоже вырастет. Базовые версии будут стоить от 700 – 800 тысяч рублей и выше. Сейчас самые недорогие модели Lada – это семейство Granta. Седан стоит от 520 тысяч рублей. Николя Мор пообещал сохранить текущую Granta на более длительный срок производства, как это было с Priora.
Эксперты настороженно отнеслись к планам АвтоВАЗа. Они предупреждают, что Lada неминуемо столкнется с трудностями, если будет позиционировать себя дороже Kia и Hyundai, минимальные цены которых сейчас начинаются от 850 – 900 тысяч рублей. Они напомнили о печальной судьбе Ford Focus, который будучи в середине 2000-х лидером по продажам в России, затем проиграл конкуренцию из-за роста цен.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 850 000 РMercedes S-класс 1990 в Москве
- 2 000 000 РFiat Ducato 2018 в Москве
- 499 000 РMazda 3 2008 в Москве
- 3 135 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 545 000 РKIA Rio 2011 в Москве
- 215 000 РMercedes C-класс 1998 в Москве
- 2 550 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 1 500 000 РFord F-350 1995 в Москве
- 2 890 000 РPorsche 911 Carrera 2001 в Москве
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