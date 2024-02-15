Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?

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14 февраля на автозаводе в Тольятти стартовала серийная сборка седанов Lada Vesta c мотором объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и китайским вариатором, который имитирует семь виртуальных ступеней. Как подчеркнул инсайдерский паблик Avtograd news , выпуск идет по полной технологической цепочке, это уже не «проектные» или предсерийные автомобили. Именно их скоро начнут отгружать дилерам.

Специалисты, тестировавшие новую модификацию Lada Vesta, говорят, что связка мотор-вариатор работает отлично, без дерганий и пинков. Радует и разгонная динамика. Обычно зазор между началом производства и стартом продаж составляет около трех недель. Это соответствует ранее озвученным планам АвтоВАЗа начать продажи 122-сильных седанов Lada Vesta с вариатором в марте 2024 года. Ближе к марту станут известны и цены. Сейчас седан Lada Vesta в максимальной комплектации Techno с мотором на 106 сил стоит от 1,8 млн рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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