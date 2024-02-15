Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
Специалисты, тестировавшие новую модификацию Lada Vesta, говорят, что связка мотор-вариатор работает отлично, без дерганий и пинков. Радует и разгонная динамика. Обычно зазор между началом производства и стартом продаж составляет около трех недель. Это соответствует ранее озвученным планам АвтоВАЗа начать продажи 122-сильных седанов Lada Vesta с вариатором в марте 2024 года. Ближе к марту станут известны и цены. Сейчас седан Lada Vesta в максимальной комплектации Techno с мотором на 106 сил стоит от 1,8 млн рублей.
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Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
07.02.2024, 12:25
На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
-
05.02.2024, 00:14
Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена
С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время с конвейера уже сошли порядка 18 тысяч машин, еще несколько тысяч соберут в ближайшие пару недель. Дилеры говорят, что спросом такие автомобили не пользуются.Читать далее
-
01.02.2024, 22:57
Lada распродает машины с огромными скидками. Две схемы
АвтоВАЗ объявил о старте акции «Беззаботная зима», в рамках которой можно приобрести новый автомобиль с внушительной скидкой. Акция распространяется на все автомобили семейства Lada Vesta, даже топовые комплектации Sportline.Читать далее
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