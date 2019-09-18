18 сентября 2019, 12:04
Lada получит приборную панель в стиле Porsche
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Владельцы Lada Vesta смогут установить на свои автомобили новую приборную панель, выполненную в стиле спорткаров Porsche 911, для которых характерны «колодцы» шкал и тахометр по центру.
Фото: Porsche
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Новая приборная панель Lada получила классические белые лаконичные шкалы с красными стрелками. Покупателям на выбор предложат два варианта панели – спортивный с тахометром по центру и классический. Когда «приборки» в стиле Porsche поступят в продажу и сколько будут стоить, пока неизвестно.
Ранее мы рассказывали о том, что сразу две российские компании разрабатывают цифровую приборную панель для Lada Vesta. Обычно электронные экраны вместо традиционных шкал со стрелками предлагают в бюджетном сегменте только в топовых комплектациях. У автомобилей Lada такой опции до сих пор не было.
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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
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