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18 сентября 2019, 12:04

Lada получит приборную панель в стиле Porsche

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Владельцы Lada Vesta смогут установить на свои автомобили новую приборную панель, выполненную в стиле спорткаров Porsche 911, для которых характерны «колодцы» шкал и тахометр по центру.
Lada получит приборную панель в стиле Porsche

Фото: Porsche

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Все модели АвтоВАЗа штатно оснащаются классическими аналоговыми шкалами приборов. Но скоро у владельцев Lada ...
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Московская компания «АМС-Аметист» специализируется на разработке альтернативных приборных панелей для автомобилей. Очередной проект посвятили переосмыслению «приборки» отечественной Lada. Вдохновением для специалистов стала панель приборов Porsche 911 (на втором фото). Первые пробные экземпляры уже готовы. Тюнингованную «приборку» показали в ходе тест-драйва, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Новая приборная панель Lada получила классические белые лаконичные шкалы с красными стрелками. Покупателям на выбор предложат два варианта панели – спортивный с тахометром по центру и классический. Когда «приборки» в стиле Porsche поступят в продажу и сколько будут стоить, пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали о том, что сразу две российские компании разрабатывают цифровую приборную панель для Lada Vesta. Обычно электронные экраны вместо традиционных шкал со стрелками предлагают в бюджетном сегменте только в топовых комплектациях. У автомобилей Lada такой опции до сих пор не было. 


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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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Lada получит приборную панель в стиле Porsche
{{material_126675}}Московская компания «АМС-Аметист» специализируется на разработке альтернативных приборных панелей для автомобилей. Очередной проект посвятили переосмыслению «приборки» отечественной Lada. Вдохновением для специалистов стала панель приборов Porsche 911 (на втором фото). Первые пробные экземпляры уже готовы. Тюнингованную «приборку» показали в ходе тест-драйва, сообщает портал «Лада.Онлайн».Новая приборная панель Lada получила классические белые лаконичные шкалы с красными стрелками. Покупателям на выбор предложат два варианта панели – спортивный с тахометром по центру и классический. Когда «приборки» в стиле Porsche поступят в продажу и сколько будут стоить, пока неизвестно.Ранее мы рассказывали о том, что сразу две российские компании разрабатывают цифровую приборную панель для Lada Vesta. Обычно электронные экраны вместо традиционных шкал со стрелками предлагают в бюджетном сегменте только в топовых комплектациях. У автомобилей Lada такой опции до сих пор не было. 
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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