Редкая Приора с пневмоподвеской, кастомным салоном и уникальным выхлопом ищет нового владельца

Лада Приора с тюнингом на 4 миллиона: выставочный проект продают в Тюмени

В Тюмени на продажу выставлен уникальный экземпляр Лады Приора 2014 года, в который вложено около 4 миллионов рублей. Машина собрана для выставок, оснащена пневмоподвеской, эксклюзивным салоном и кастомным выхлопом. Почему этот проект вызывает ажиотаж — разбираемся.

В 2026 году на рынке тюнингованных автомобилей появляется все больше по-настоящему уникальных проектов, и свежий пример из Тюмени — яркое тому подтверждение. Как выяснил 110km.ru, Лада Приора 2014 года, собранная как демонстрационный образец для тюнинг-магазина, выставлена на продажу после трех лет кропотливой работы и вложений, которые по сумме сопоставимы с ценой нового премиального седана.

Почему эта новость важна для российских автолюбителей? Во-первых, подобные проекты показывают, как далеко может зайти индивидуализация отечественных автомобилей. Во-вторых, они формируют новый взгляд на возможности тюнинга и уровень вложений, который сегодня готов делать энтузиаст. В-третьих, такие машины становятся не только предметом обсуждения, но и реальным примером для подражания или вдохновения.

Владелец не скрывает: проект создавался для выставок, а не для повседневной езды. За три года автомобиль прошел полную трансформацию. Кузов полностью перекрашен в японский перламутр с эффектом хамелеона — белая база переливается фиолетовым и зеленым оттенками в зависимости от освещения. Все навесные элементы — двери, бампера, крылья, капот, багажник — заменены на новые заводские детали. Пол и передняя часть кузова переварены, установлены новые стаканы и лонжероны, что позволило реализовать экстремальное занижение.

Фото: drom.ru

Технические доработки и подвеска

Главная гордость проекта — четырехконтурная пневмоподвеска, позволяющая регулировать клиренс одним нажатием кнопки на пульте. Для достижения максимального занижения была перенесена задняя балка, а лонжероны выпилены по специальной технологии. Установлен промвал на правую сторону, короткий и узкий привод, а также демпфер рулевой рейки. Колеса — хромированные 16-дюймовые диски с низкопрофильной корейской резиной, которые прошли всего один сезон.

Мотор и коробка передач полностью обслужены: заменены все расходники, включая саленблоки и радиаторы. Выхлопная система — отдельная история. Кастомный выхлоп под занижение, два резонатора, каждая банка — по 25 тысяч рублей, электроуправляемые заслонки с дистанционным управлением. Такой подход не только подчеркивает индивидуальность, но и позволяет менять звук автомобиля буквально на ходу.

Экстерьер и светотехника

Задний бампер — результат сложной работы: он объединяет элементы от Приоры и AMG-диффузор от Mercedes E-класса, что обошлось владельцу в 150 тысяч рублей. Весь внешний хром убран, детали покрыты антихромом. Задние фонари — программируемые гидра, с возможностью выбора из более чем 40 вариантов световых сценариев для габаритов, поворотников и стоп-сигналов. Передние фары — с линзами и «глазками», управляются через Bluetooth.

Зеркала от Lada Vesta с электроскладыванием, интегрированным в сигнализацию StarLine A96: при постановке на охрану машина опускается в минимальное положение, а зеркала автоматически складываются. Такой уровень интеграции редко встречается даже на дорогих иномарках.

Фото: drom.ru

Салон: эксклюзив и технологии

Внутри — настоящий шоу-кар. Салон выполнен в фиолетово-белой гамме с обилием алькантары. Руль — от Kia GT-Line, с фиолетовой прострочкой и глянцевой вставкой, подсветка кнопок также фиолетовая, интеграция с мультимедийной системой обошлась в 75 тысяч рублей. Сидения — от Audi, с электроприводом и индивидуальной перетяжкой под стиль салона. Потолок и стойки — в алькантаре со «звездным небом», а карты дверей — трехсоставные, с амбилайт-подсветкой и скрытой акустикой.

Мультимедиа — два планшета Tais, главный — CC3 4:64, на момент установки стоил 35 тысяч рублей. Аудиосистема — три двадцатки, четыре рупора, два сабвуфера по 1,8 кВт каждый, все компоненты — от Pride. Для питания установлен титанат СГУ, спрятанный в салоне. Звуковой сигнал подключен напрямую к компрессору пневмы, что добавляет еще один необычный штрих.

Почему проект вызывает интерес

Владелец отмечает, что далеко не все доработки удалось перечислить — список изменений огромен. Вложенные средства и время не сопоставимы с обычной рыночной стоимостью Приоры, но именно такие проекты формируют новый взгляд на отечественный автотюнинг. В условиях, когда многие ищут индивидуальность и не боятся экспериментировать, подобные машины становятся настоящими символами эпохи.

Цена вопроса — отдельная тема. Весь объем доработок обошелся в 4 млн рублей. За сумму, вложенную в этот проект, можно было бы приобрести несколько новых автомобилей, но для энтузиаста важнее результат и уникальность. Сейчас он готов расстаться с своим автомобилем всего за 2,5 млн рублей. В 2026 году такие предложения на рынке — большая редкость, и интерес к ним только растет.