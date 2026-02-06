Редкая Приора с пневмоподвеской, кастомным салоном и уникальным выхлопом ищет нового владельца

6 февраля 2026, 08:59
Лада Приора с тюнингом на 4 миллиона: выставочный проект продают в Тюмени
Лада Приора с тюнингом на 4 миллиона: выставочный проект продают в Тюмени
В Тюмени на продажу выставлен уникальный экземпляр Лады Приора 2014 года, в который вложено около 4 миллионов рублей. Машина собрана для выставок, оснащена пневмоподвеской, эксклюзивным салоном и кастомным выхлопом. Почему этот проект вызывает ажиотаж — разбираемся.
В 2026 году на рынке тюнингованных автомобилей появляется все больше по-настоящему уникальных проектов, и свежий пример из Тюмени — яркое тому подтверждение. Как выяснил 110km.ru, Лада Приора 2014 года, собранная как демонстрационный образец для тюнинг-магазина, выставлена на продажу после трех лет кропотливой работы и вложений, которые по сумме сопоставимы с ценой нового премиального седана.
Почему эта новость важна для российских автолюбителей? Во-первых, подобные проекты показывают, как далеко может зайти индивидуализация отечественных автомобилей. Во-вторых, они формируют новый взгляд на возможности тюнинга и уровень вложений, который сегодня готов делать энтузиаст. В-третьих, такие машины становятся не только предметом обсуждения, но и реальным примером для подражания или вдохновения.
Владелец не скрывает: проект создавался для выставок, а не для повседневной езды. За три года автомобиль прошел полную трансформацию. Кузов полностью перекрашен в японский перламутр с эффектом хамелеона — белая база переливается фиолетовым и зеленым оттенками в зависимости от освещения. Все навесные элементы — двери, бампера, крылья, капот, багажник — заменены на новые заводские детали. Пол и передняя часть кузова переварены, установлены новые стаканы и лонжероны, что позволило реализовать экстремальное занижение.
Технические доработки и подвеска
Главная гордость проекта — четырехконтурная пневмоподвеска, позволяющая регулировать клиренс одним нажатием кнопки на пульте. Для достижения максимального занижения была перенесена задняя балка, а лонжероны выпилены по специальной технологии. Установлен промвал на правую сторону, короткий и узкий привод, а также демпфер рулевой рейки. Колеса — хромированные 16-дюймовые диски с низкопрофильной корейской резиной, которые прошли всего один сезон.
Мотор и коробка передач полностью обслужены: заменены все расходники, включая саленблоки и радиаторы. Выхлопная система — отдельная история. Кастомный выхлоп под занижение, два резонатора, каждая банка — по 25 тысяч рублей, электроуправляемые заслонки с дистанционным управлением. Такой подход не только подчеркивает индивидуальность, но и позволяет менять звук автомобиля буквально на ходу.
Экстерьер и светотехника
Задний бампер — результат сложной работы: он объединяет элементы от Приоры и AMG-диффузор от Mercedes E-класса, что обошлось владельцу в 150 тысяч рублей. Весь внешний хром убран, детали покрыты антихромом. Задние фонари — программируемые гидра, с возможностью выбора из более чем 40 вариантов световых сценариев для габаритов, поворотников и стоп-сигналов. Передние фары — с линзами и «глазками», управляются через Bluetooth.
Зеркала от Lada Vesta с электроскладыванием, интегрированным в сигнализацию StarLine A96: при постановке на охрану машина опускается в минимальное положение, а зеркала автоматически складываются. Такой уровень интеграции редко встречается даже на дорогих иномарках.
Салон: эксклюзив и технологии
Внутри — настоящий шоу-кар. Салон выполнен в фиолетово-белой гамме с обилием алькантары. Руль — от Kia GT-Line, с фиолетовой прострочкой и глянцевой вставкой, подсветка кнопок также фиолетовая, интеграция с мультимедийной системой обошлась в 75 тысяч рублей. Сидения — от Audi, с электроприводом и индивидуальной перетяжкой под стиль салона. Потолок и стойки — в алькантаре со «звездным небом», а карты дверей — трехсоставные, с амбилайт-подсветкой и скрытой акустикой.
Мультимедиа — два планшета Tais, главный — CC3 4:64, на момент установки стоил 35 тысяч рублей. Аудиосистема — три двадцатки, четыре рупора, два сабвуфера по 1,8 кВт каждый, все компоненты — от Pride. Для питания установлен титанат СГУ, спрятанный в салоне. Звуковой сигнал подключен напрямую к компрессору пневмы, что добавляет еще один необычный штрих.
Почему проект вызывает интерес
Владелец отмечает, что далеко не все доработки удалось перечислить — список изменений огромен. Вложенные средства и время не сопоставимы с обычной рыночной стоимостью Приоры, но именно такие проекты формируют новый взгляд на отечественный автотюнинг. В условиях, когда многие ищут индивидуальность и не боятся экспериментировать, подобные машины становятся настоящими символами эпохи.
Цена вопроса — отдельная тема. Весь объем доработок обошелся в 4 млн рублей. За сумму, вложенную в этот проект, можно было бы приобрести несколько новых автомобилей, но для энтузиаста важнее результат и уникальность. Сейчас он готов расстаться с своим автомобилем всего за 2,5 млн рублей. В 2026 году такие предложения на рынке — большая редкость, и интерес к ним только растет.
Похожие материалы Лада
-
16.01.2026, 15:19
В Назрани продают уникальную Lada Priora 2018 года без пробега за 3,2 млн рублей
В Ингушетии выставили на продажу Lada Priora 2018 года без пробега. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Цена вызывает удивление. Покупатель получит машину с максимальной комплектацией. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
13.05.2024, 17:17
Казанский умелец сделал диван из Lada Priora
В столице Татарстана на продажу выставили необычный диван. Он изготовлен из кузовных элементов Lada Priora. Диван снабжен рабочими фонарями, раскладным механизмом и способен выдержать солидный вес.Читать далее
-
21.12.2020, 16:34
Посмотрите, что творит чеченский внедорожник Berti с мотором от «Приоры» (видео)
Восемь месяцев в грозненской мастерской Berti Garage работали над созданием легкого внедорожника Berti Track Wolf. В его конструкции используются в основном отечественные запчасти. Уникальный автомобиль уже можно заказать. Цены начинаются от 1 млн рублей.Читать далее
-
21.08.2014, 11:23
Тест-драйв Lada Priora АМТ: и снова в бой!
Пока АвтоВАЗ не родил нечто абсолютно новое, Priora имеет полное право бравировать титулом флагмана модельного ряда Lada. Чего греха таить, автомобиль глубоко пенсионного возраста, к тому же, многие считают, что производить дальше Priora - все равно, что ковыряться в муке революционным штыком. На злой язык, как говорится, аркан не накинешь.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
08.02.2026, 05:45
GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар
На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
16.01.2026, 15:19
В Назрани продают уникальную Lada Priora 2018 года без пробега за 3,2 млн рублей
В Ингушетии выставили на продажу Lada Priora 2018 года без пробега. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Цена вызывает удивление. Покупатель получит машину с максимальной комплектацией. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
08.12.2025, 11:32
В России продают уникальный фургон Lada Priora из «Богдана»
В Тобольске появился необычный фургон. Он выглядит как Lada Priora. Но это совсем другая модель. Владелец просит за него 280 тысяч. Что это за редкий автомобиль? Узнайте все подробности.Читать далее
-
13.05.2024, 17:17
Казанский умелец сделал диван из Lada Priora
В столице Татарстана на продажу выставили необычный диван. Он изготовлен из кузовных элементов Lada Priora. Диван снабжен рабочими фонарями, раскладным механизмом и способен выдержать солидный вес.Читать далее
-
21.12.2020, 16:34
Посмотрите, что творит чеченский внедорожник Berti с мотором от «Приоры» (видео)
Восемь месяцев в грозненской мастерской Berti Garage работали над созданием легкого внедорожника Berti Track Wolf. В его конструкции используются в основном отечественные запчасти. Уникальный автомобиль уже можно заказать. Цены начинаются от 1 млн рублей.Читать далее
-
21.08.2014, 11:23
Тест-драйв Lada Priora АМТ: и снова в бой!
Пока АвтоВАЗ не родил нечто абсолютно новое, Priora имеет полное право бравировать титулом флагмана модельного ряда Lada. Чего греха таить, автомобиль глубоко пенсионного возраста, к тому же, многие считают, что производить дальше Priora - все равно, что ковыряться в муке революционным штыком. На злой язык, как говорится, аркан не накинешь.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
08.02.2026, 05:45
GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар
На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.Читать далее