19 октября 2018, 09:31
Lada Priora – самый популярный подержанный автомобиль в России
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Производство Lada Priora завершилось в июле 2018 года. За 11 лет было выпущено более миллиона экземпляров. Неудивительно, что модель стала самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
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В десятку лидеров попали восемь моделей АвтоВАЗа, выпускаемые сейчас или уже снятые с конвейера, и лишь две иномарки. На четвертой строчке расположился Ford Focus (357,4 тыс. рублей). На десятое место пробрался Hyundai Solaris (508,4 тыс. рублей), вытеснив из ТОП-10 «девятку» ВАЗ-2109.
Самым доступным автомобилем в первой десятке оказалась классическая модель Волжского автозавода – ВАЗ-2107, которая в среднем продается по 64,1 тыс. рублей. Самым дорогим – все тот же Hyundai Solaris.
В разных регионах России предпочтения покупателей отличаются. Например, в семи городах иномарки более популярны, чем отечественные автомобили. В Новосибирске, Иркутске и Красноярске лучше всего на вторичном рынке продается Toyota Corolla. А покупатели Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают Ford Focus. В Ростове-на-Дону наибольшей популярностью пользуется Hyundai Accent, а в Тюмени – Daewoo Nexia.
В целом, эксперты отметили, что в третьем квартале нынешнего года цены на подержанные автомобили в России увеличились. По сравнению с прошлым годом средняя цена автомобиля с пробегом возросла на 6% и теперь составляет 449 тыс. рублей.
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