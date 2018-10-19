19 октября 2018, 09:31

Lada Priora – самый популярный подержанный автомобиль в России

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Производство Lada Priora завершилось в июле 2018 года. За 11 лет было выпущено более миллиона экземпляров. Неудивительно, что модель стала самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
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Эксперты портала Авито.Авто проанализировали данные по продажам подержанных автомобилей в России в третьем квартале 2018 года. Лидерство продолжает удерживать Lada Priora. Средняя рыночная цена – 238 тыс. рублей. Второе место занимает Lada Samara (118,9 тыс. рублей) и Lada 2110 (81,6 тыс.рублей).

В десятку лидеров попали восемь моделей АвтоВАЗа, выпускаемые сейчас или уже снятые с конвейера, и лишь две иномарки. На четвертой строчке расположился Ford Focus (357,4 тыс. рублей). На десятое место пробрался Hyundai Solaris (508,4 тыс. рублей), вытеснив из ТОП-10 «девятку» ВАЗ-2109.

Самым доступным автомобилем в первой десятке оказалась классическая модель Волжского автозавода – ВАЗ-2107, которая в среднем продается по 64,1 тыс. рублей. Самым дорогим – все тот же Hyundai Solaris.

В разных регионах России предпочтения покупателей отличаются. Например, в семи городах иномарки более популярны, чем отечественные автомобили. В Новосибирске, Иркутске и Красноярске лучше всего на вторичном рынке продается Toyota Corolla. А покупатели Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают Ford Focus. В Ростове-на-Дону наибольшей популярностью пользуется Hyundai Accent, а в Тюмени – Daewoo Nexia.

В целом, эксперты отметили, что в третьем квартале нынешнего года цены на подержанные автомобили в России увеличились. По сравнению с прошлым годом средняя цена автомобиля с пробегом возросла на 6% и теперь составляет 449 тыс. рублей.
По собственной информации 110km.ru
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гор
Lada Priora выпущена "АвтоВАЗом" тиражом 900 тысяч единиц
У МЕНЯ ПРИОРА УНИВЕРС2013Г ПРИВОДА КАПОТ ОБШИВКА ГРЕМИТ ВСЕ ИДАЖЕ ПРИВОДА МАШИНА ХРЕНЬ
ЧЕРНЯВСКИЙ ЮРИЙ
Тест Lada Priora АМТ: и снова в бой!
Об одной особенности (недостатке) АМТ молчат все испытатели: отпускаешь тормоз - машина стоит! А на автомате - ползет! А это главное достоинство автомата в пробке и на парковке.
александр
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Lada Priora – самый популярный подержанный автомобиль в России
{{material_123387}}Эксперты портала Авито.Авто проанализировали данные по продажам подержанных автомобилей в России в третьем квартале 2018 года. Лидерство продолжает удерживать Lada Priora. Средняя рыночная цена – 238 тыс. рублей. Второе место занимает Lada Samara (118,9 тыс. рублей) и Lada 2110 (81,6 тыс.рублей).В десятку лидеров попали восемь моделей АвтоВАЗа, выпускаемые сейчас или уже снятые с конвейера, и лишь две иномарки. На четвертой строчке расположился Ford Focus (357,4 тыс. рублей). На десятое место пробрался Hyundai Solaris (508,4 тыс. рублей), вытеснив из ТОП-10 «девятку» ВАЗ-2109.Самым доступным автомобилем в первой десятке оказалась классическая модель Волжского автозавода – ВАЗ-2107, которая в среднем продается по 64,1 тыс. рублей. Самым дорогим – все тот же Hyundai Solaris.В разных регионах России предпочтения покупателей отличаются. Например, в семи городах иномарки более популярны, чем отечественные автомобили. В Новосибирске, Иркутске и Красноярске лучше всего на вторичном рынке продается Toyota Corolla. А покупатели Москвы и Санкт-Петербурга предпочитают Ford Focus. В Ростове-на-Дону наибольшей популярностью пользуется Hyundai Accent, а в Тюмени – Daewoo Nexia.В целом, эксперты отметили, что в третьем квартале нынешнего года цены на подержанные автомобили в России увеличились. По сравнению с прошлым годом средняя цена автомобиля с пробегом возросла на 6% и теперь составляет 449 тыс. рублей.
2018-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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