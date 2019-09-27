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27 сентября 2019, 00:01

Lada Priora за 3 года проехала 1 млн километров

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Фото: Drom
Два дня назад мы рассказывали о 13-летней Honda Civic, которая проехала 1,6 млн километров. Однако, как верно заметили наши читатели, все-таки есть герои и в своем Отечестве. В Оренбургской области нашлась Lada Priora с пробегом в 1 млн километров.
Lada Priora за 3 года проехала 1 млн километров

Фото: Drom

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Автомобили Honda очень надежные. При надлежащем уходе и регулярном обслуживании их пробеги могут исчисляться ...
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Портал «Лада.Онлайн» опубликовал отзыв четырехлетней давности с Drom.ru. Универсал Lada Priora был куплен новым в 2012 году в автосалоне. Комплектация «Норма» с 98-сильным мотором, «механикой», ABS и гидроусилителем руля. За последующие 3 года автомобиль умудрился намотать 1 млн километров. Такой внушительный пробег объясняется тем, что водитель работал на маршруте Ясный – Оренбург – Ясный, а это порядка 800 километров.

При такой интенсивной эксплуатации «Приоре» удалось сохранить «родную» коробку передач. Проблем с ней вообще не было. Зато двигатель пришлось «капиталить» дважды – каждые 500 тысяч километров. Чтобы сэкономить на топливе машину перевели на газ, и этот шаг экономически себя оправдал. Расход газа примерно на 15% выше, при этом сам газ вдвое дешевле бензина.

Конечно, за три года в «Приоре» много что сломалось и пришлось заменить. Например, стартер меняли дважды, пять раз чистили форсунки (сказывалась работа на газе). Заводских стоек хватило на 140 тыс. километров, дальше меняли с разной степенью успешности. Бывало, что аналоги выдерживали не более 5 тыс. километров. В целом, автор рекомендует Lada Priora как хорошую недорогую в обслуживании машину для работы. 

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Форум ВАЗ Lada Priora седан
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гор
Lada Priora выпущена "АвтоВАЗом" тиражом 900 тысяч единиц
У МЕНЯ ПРИОРА УНИВЕРС2013Г ПРИВОДА КАПОТ ОБШИВКА ГРЕМИТ ВСЕ ИДАЖЕ ПРИВОДА МАШИНА ХРЕНЬ
ЧЕРНЯВСКИЙ ЮРИЙ
Тест Lada Priora АМТ: и снова в бой!
Об одной особенности (недостатке) АМТ молчат все испытатели: отпускаешь тормоз - машина стоит! А на автомате - ползет! А это главное достоинство автомата в пробке и на парковке.
александр
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Lada Priora за 3 года проехала 1 млн километров
{{material_127646}}Портал «Лада.Онлайн» опубликовал отзыв четырехлетней давности с Drom.ru. Универсал Lada Priora был куплен новым в 2012 году в автосалоне. Комплектация «Норма» с 98-сильным мотором, «механикой», ABS и гидроусилителем руля. За последующие 3 года автомобиль умудрился намотать 1 млн километров. Такой внушительный пробег объясняется тем, что водитель работал на маршруте Ясный – Оренбург – Ясный, а это порядка 800 километров.При такой интенсивной эксплуатации «Приоре» удалось сохранить «родную» коробку передач. Проблем с ней вообще не было. Зато двигатель пришлось «капиталить» дважды – каждые 500 тысяч километров. Чтобы сэкономить на топливе машину перевели на газ, и этот шаг экономически себя оправдал. Расход газа примерно на 15% выше, при этом сам газ вдвое дешевле бензина.Конечно, за три года в «Приоре» много что сломалось и пришлось заменить. Например, стартер меняли дважды, пять раз чистили форсунки (сказывалась работа на газе). Заводских стоек хватило на 140 тыс. километров, дальше меняли с разной степенью успешности. Бывало, что аналоги выдерживали не более 5 тыс. километров. В целом, автор рекомендует Lada Priora как хорошую недорогую в обслуживании машину для работы. 
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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