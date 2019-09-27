27 сентября 2019, 00:01
Lada Priora за 3 года проехала 1 млн километров
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Фото: Drom
Два дня назад мы рассказывали о 13-летней Honda Civic, которая проехала 1,6 млн километров. Однако, как верно заметили наши читатели, все-таки есть герои и в своем Отечестве. В Оренбургской области нашлась Lada Priora с пробегом в 1 млн километров.
Фото: Drom
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При такой интенсивной эксплуатации «Приоре» удалось сохранить «родную» коробку передач. Проблем с ней вообще не было. Зато двигатель пришлось «капиталить» дважды – каждые 500 тысяч километров. Чтобы сэкономить на топливе машину перевели на газ, и этот шаг экономически себя оправдал. Расход газа примерно на 15% выше, при этом сам газ вдвое дешевле бензина.
Конечно, за три года в «Приоре» много что сломалось и пришлось заменить. Например, стартер меняли дважды, пять раз чистили форсунки (сказывалась работа на газе). Заводских стоек хватило на 140 тыс. километров, дальше меняли с разной степенью успешности. Бывало, что аналоги выдерживали не более 5 тыс. километров. В целом, автор рекомендует Lada Priora как хорошую недорогую в обслуживании машину для работы.
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