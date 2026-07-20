Lada Rapan — российский электромобиль-концепт, обогнавший время. Почему его не запустили в серию?

20 июля 2026, 19:26
Lada Rapan: электрический концепт из 90-х, который опередил свое время
Lada Rapan: электрический концепт из 90-х, который опередил свое время
В конце 90-х на АвтоВАЗе создали необычный электромобиль Lada Rapan с биодизайном и инновационными решениями. Проект вызвал интерес на международных выставках, но так и не вышел в серию. Почему этот опыт важен для российского автопрома сегодня - в нашем материале.
В истории российского автопрома есть проекты, которые до сих пор вызывают споры и восхищение. Одним из таких стал Lada Rapan — компактный хетчбэк, созданный на АвтоВАЗе в конце 1990-х годов. Машина, вдохновлённая формой морского моллюска, стала попыткой показать, что российские инженеры способны не только соответствовать мировым тенденциям, но и предлагать собственные уникальные решения. В эпоху, когда электромобили только начинали набирать популярность, «Рапан» выглядел как гость из будущего.
Работа над проектом началась в 1995 году. Команда дизайнеров — Владимир Плещанов, Валентина Новикова и Илья Жарков — получила редкую по тем временам свободу действий. Ключевым источником вдохновения стала раковина рапана, которая определила не только внешний вид, но и философию концепции. Название закрепилось сразу, хотя изначально автомобиль фигурировал под индексом EL Car-2000. Его также называли ВАЗ-2120, но именно «Рапан» стал узнаваемым брендом среди энтузиастов.
Габариты машины были необычными: длина — 3490 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1610 мм, колёсная база — 2905 мм. Благодаря этому салон получился просторным, а внешний вид — футуристическим. Каркас из стальных труб с пластиковыми панелями не только снижал вес и защищал кузов от коррозии, но и позволял легко менять цвет или форму элементов. Особое внимание привлекли круглые двери на монопетлях, открывающиеся против хода движения, панорамная крыша и поворачивающиеся передние сиденья. Органы управления были встроены в неподвижную ступицу руля, а рулевая колонка поднималась при открытии двери — решение, которое тогда не встречалось ни в одном серийном автомобиле.
Техническая часть тоже отличалась смелостью. В основе лежала модульная рама с размещёнными внутри никель-кадмиевыми батареями, что обеспечивало низкий центр тяжести и хорошую управляемость. Большинство агрегатов было взято от «Оки» и её электрической версии ВАЗ-1111Э. Электродвигатель мощностью 25 кВт располагался поперечно перед передней осью, а вместо коробки передач использовался редуктор. Максимальная скорость составляла 90 км/ч, запас хода — до 110 км, зарядка от бытовой розетки занимала около 10 часов. В конструкции был предусмотрен режим рекуперации, а также возможность установки двигателя внутреннего сгорания для создания гибридной версии.
Премьера Lada Rapan на Парижском автосалоне в 1998 году стала настоящей сенсацией: автомобиль самостоятельно выехал на подиум, вызвав овации публики. После этого концепт показали в Риме и Москве, где он также произвёл впечатление на специалистов и журналистов. Зарубежные обозреватели называли «Рапан» «машиной из будущего», отмечая оригинальность и технологичность российских разработок. Однако, несмотря на успех выставок, проект не получил поддержки. АвтоВАЗ пытался привлечь энергетические компании для создания инфраструктуры, но в условиях экономической нестабильности конца 1990-х интереса не возникло. В результате проект был заморожен — эпоха дешёвой нефти и отсутствие господдержки окончательно поставили крест на серийном производстве.
Сегодня единственный экземпляр Lada Rapan хранится в техническом музее АвтоВАЗа в Тольятти. В 2023 году автомобиль прошёл реставрацию и вновь занял место в экспозиции. Эта концепция стала символом смелых идей, которые опередили своё время, но не нашли отклика в реальности. Впрочем, эта история не уникальна для российского автопрома: многие смелые экспериментальные проекты так и остались единичными прототипами, вызывая споры и восхищение у ценителей нестандартного инженерного мышления, как в материале о современных концепциях Ferrari .
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