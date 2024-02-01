Lada распродает машины с огромными скидками. Две схемы

Ранее мы писали Дилеры продают кроссоверы Chery дешевле РРЦ В январе 2024 года в салонах российских дилеров сложилась уникальная ситуация. Впервые за долгое время покупателей ... Читать далее

В рамках акции «Беззаботная зима» стартовая цена седана Lada Vesta в комплектации Comfort с 16-клапанным мотором составит 1,3 млн рублей. Однако, как уточняет производитель, скидка по акции распространяется на все автомобили семейства Lada, включая драйверскую версию Vesta Sportline с 118-сильным мотором и перенастроенной подвеской.

При сдаче автомобиля в трейд-ин покупателю новой «Лады» предоставляют скидку в 100 тысяч рублей. Еще 100 тысяч можно сэкономить, если приехать за машиной в Тольятти. Акция называется «Покупаем в Тольятти». Аналогичную сумму можно также сэкономить при покупке машины в кредит по программе Online Vesta Exclusive.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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