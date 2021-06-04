4 июня 2021, 16:30
Lada разыгрывает в ТикТоке самокат
АвтоВАЗ расширяет клиентскую аудиторию и осваивает новые медиа. Пользователям TikTok предлагают попробовать свои силы в творческом конкурсе и придумать креативный рекламный ролик для автомобилей Lada.
Дарья Климова Фото: iStock
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Фото: Лада.Онлайн
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Надо опубликовать в TikTok свою версию рекламы Lada с хэштегом #брендывтренде и отметить аккаунт автопроизводителя. Конкурс проводится среди нескольких брендов, и по результатам жюри отберет три лучших работы, авторам которых подарят топовые iPhone 12 Pro Max. АвтоВАЗ отдельно определит победителя по своей номинации и наградит его электросамокатом.
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