Что известно о преемнике Lada Largus: его ждут не раньше 2029 года с полной локализацией

Lada RGH: 7 мест и 90% локализации — АвтоВАЗ готовит приемника Largus

Новый минивэн Lada RGH обещает стать ключевым проектом «АвтоВАЗа» в сегменте семейных автомобилей. Модель разрабатывается на российской платформе и почти полностью из отечественных компонентов. Почему этот проект важен для рынка и когда ждать новинку - в нашем материале.

Российский рынок автомобилей переживает период масштабных перемен, и одним из самых ожидаемых событий стал анонс нового минивэна Lada RGH. Этот проект, который «АвтоВАЗ» ведет уже несколько лет, способен изменить расстановку сил в сегменте семейных машин. Причина проста: впервые за долгое время отечественный производитель делает ставку на полностью российскую платформу и комплектующие, что особенно актуально на фоне ухода иностранных брендов и дефицита импортных деталей.

История Lada RGH началась в 2018 году, когда впервые заговорили о необходимости замены Lada Largus. Первоначально планировалось использовать платформу Renault Dokker, однако после ухода французского концерна из России в 2022 году проект был заморожен. Но уже в 2023 году стало ясно: «АвтоВАЗ» не намерен отказываться от идеи собственного минивэна. В заводских документах новинка фигурировала под индексом RGH, а в начале 2025 года макет автомобиля был впервые публично показан под именем Lada B-Van. Это стало сигналом для рынка: проект жив и движется к серийному производству.

Главная особенность будущей модели — использование российских технологий и компонентов. Минивэн будет построен на модернизированной платформе B/C, которая уже знакома по Lada Vesta, но получит усиленную конструкцию. Более 90% комплектующих планируется закупать у отечественных поставщиков, что минимизирует зависимость от внешних факторов и позволит сохранить стабильность производства. Варианты салона — пятиместный и семиместный, что расширяет аудиторию потенциальных покупателей.

По предварительным данным, длина кузова составит 4600 мм, колесная база — 2900 мм, что делает новинку заметно крупнее Lada Largus. В техническом плане минивэн будет близок к будущему кроссоверу Lada Azimut: под капотом расположатся бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра собственной разработки «АвтоВАЗа» мощностью 116 и 122 л.с. (по другим данным — до 132 л.с.). В качестве трансмиссий предложат шестиступенчатую механическую коробку передач или вариатор. Привод будет исключительно передним. Полный привод не предусмотрен ни для минивэна, ни для соплатформенного кроссовера.

Сроки выхода новинки неоднократно менялись. Если изначально серийный выпуск планировался на 2026-2027 годы, то теперь, по последним слухам, начало производства может быть перенесено на 2029 или даже 2030 год. Это связано с необходимостью доработки платформы, локализации производства и тестирования новых агрегатов. Тем не менее, интерес к проекту не ослабевает: современный рынок остро нуждается в доступных семейных автомобилях, и Lada RGH может стать именно тем авто, которого ждут тысячи автолюбителей.