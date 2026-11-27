Lada с двумя моторами: как 1JZ в багажнике превратил советский авто в лабораторию тюнинга

Новосибирские энтузиасты из Garage 54 установили двигатель Toyota 1JZ в багажник Lada, чтобы создать вакуумную турбосистему. Эксперимент показал: необычный способ откачки выхлопных газов реально увеличивает обороты и динамику советского авто.

Новосибирские энтузиасты из Garage 54 установили двигатель Toyota 1JZ в багажник Lada, чтобы создать вакуумную турбосистему. Эксперимент показал: необычный способ откачки выхлопных газов реально увеличивает обороты и динамику советского авто.

В мире автомобильного тюнинга, где кажется, что уже все придумано, российские умельцы из Garage 54 снова удивили публику. На этот раз они решили не просто форсировать старую добрую Ладу, а буквально перевернуть с ног на голову саму идею турбонаддува. Вместо того, чтобы нагнетать воздух в мотор, они решили... выкачивать выхлопные газы с помощью отдельного двигателя Toyota 1JZ, установленного прямо в багажнике.

Классическая схема увеличения мощности — это увеличение объема двигателя или установка турбонаддува, который за счет давления воздуха позволяет мотору «дышать» глубже. Но у любого двигателя есть обратная сторона — чем больше воздуха поступает, тем больше выхлопных газов нужно вывести. Если мотор не справляется с этим, он начинает «задыхаться», теряя громкость и откликаясь.

Гараж 54 решил взяться за проблему с другой стороны. Они взяли турбину, но вместо того, чтобы использовать ее для нагнетания воздуха, подключили ее к отдельному мотору Toyota 1JZ, который крутил турбину в обратную сторону, подключив вакуум к выводу из выхлопной системы Лады. По задумке, это должно было быть связано с работой основного двигателя, чтобы ему было легче выбрасывать отработанный газ и, как считает теория, было легче собирать обороты.

Процесс установки выглядел так: сначала герметизировали выхлопную систему Лады, чтобы не было потерь давления. Затем в багажник отправился 6-цилиндровый двигатель 1JZ, который через масляные магистрали и трубопроводы был соединен с турбиной. После этого оба двигателя запустились: основной мотор Лады работал как обычно, а 1JZ в багажнике раскручивал турбину, добившись разрежения на выходе.

Первый показал, что выбранная турбина оказалась неисправной — классика жанра для гаражных экспериментов. После замены строительная конструкция была окончательно завершена, и были проведены испытания. Без вакуумной системы Лада разгонялась до 60 км/ч за 7,75 секунды, что неплохо для машины, в которой лежат лишние 200 кг японского железа. Но когда 1JZ начал «высасывать» выхлоп, тахометр Лады взлетел до 7 000 об/мин, а время разгона сократилось до 6,90 секунды.

Результат оказался не только опережающим, но и весьма забавным. Ощущения от езды изменились: педаль газа стала чутче, мотор легче набирал обороты, звук выхлопа приобрел новый оттенок. Это не был типичный «турбопинок» или эффект от закиси азота — скорее, ощущение, что двигатель наконец-то «вздохнул полную грудь».

Конечно, с точки зрения практичности идея выглядит абсурдно: возить с собой второй мотор ради небольшого прироста динамиков — удовольствие для любителей. Но сам эксперимент доказал: если эффективно выделяться из выхлопных газов, то даже старый советский мотор удастся доказать. В реальной жизни инженеры добиваются видимого эффекта с помощью настроенных выпускных коллекторов или современных турбосистем, но где еще вы увидите Lada с мотором Toyota в багажнике?

Garage 54 в очередной раз показывает, что граница между безумием и гениальностью в автотюнинге очень тонкая. Их эксперимент — не просто очередной гаражный мем, а наглядная демонстрация того, как нестандартный подход может открыть новую жизнь даже в самом обычном автомобиле.