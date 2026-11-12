АвтоВАЗ не стоит на месте и составляет конкуренцию китайским авто: как автомобили LADA обновляют модельный ряд и завоевывают рынок

АвтоВАЗ модернизирует модельный ряд: обновления Niva Legend, LADA Iskra, Aura и новый кроссовер Azimut

Niva Legend получила двигатель 1,8 л. В оснащении появились фронтальная подушка безопасности водителя и кузовные детали из двухсторонней оцинкованной стали. АвтоВАЗ дорабатывает Iskra и Vesta, изменения затрагивают и другие модели.

Niva Legend получила двигатель 1,8 л. В оснащении появились фронтальная подушка безопасности водителя и кузовные детали из двухсторонней оцинкованной стали. АвтоВАЗ дорабатывает Iskra и Vesta, изменения затрагивают и другие модели.

АвтоВАЗ активно модернизирует модельный ряд, стремясь составить достойную конкуренцию китайским производителям, которые в последние годы усилили позиции на российском рынке. Компания обновляет как уже известные модели, так и представляет новые, уделяя внимание безопасности, электронике и ходовым качествам. Рассмотрим ключевые изменения.

Niva Legend: серьезное обновление конструкции

Фронтальная подушка безопасности водителя и кузовные детали из двухходовой оцинкованной стали для Niva Legend стали новшеством — прежде этих элементов в моделях не было. В июле АвтоВАЗ запустил серийное производство версии с двигателем 1,8 л. Масштаб работ впечатляет: автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.

Изменения затронули и другие узлы. На Niva Legend модернизировали переднюю подвеску, установили вентилируемые передние тормозные диски и новый привод коробки передач. Переработаны механизмы управления раздаточной коробкой и рулевое управление, а саму раздатку снабдили концевыми опорами. Для автомобиля с длинной историей это серьезное обновление конструкции.

LADA Iskra: постепенные изменения внутри известных моделей

На другом полюсе — LADA Iskra, которая единственная вышла на рынок и уже получает производственные корректировки. В августе АвтоВАЗ изменил, в частности, топливный бак и дверные уплотнители. Новые детали не полностью взаимозаменяемы с прежними, поэтому при выборе запчастей владельцу важно учитывать конкретную версию автомобиля.

Для новых моделей такая корректировка означает, что световые индикаторы указывают на порядок эксплуатации и получение обратной связи. Первые сталкиваются с трудностями в автомобилестроении, производитель которого продолжает дорабатывать.

Электроника и новые модели дорабатывают повестку LADA

Еще одно направление перемен связано с цифровым оснащением. LADA Aura 2026 модельного года получила новую электронную архитектуру и ключ-карту с бесключевым доступом и дистанционным запуском двигателя. При приближении владельца автомобиль распознает ключ и автоматически разблокирует двери.

Обновилась система EnjoY. В старших комплектациях система обеспечивает доступ к PlayAuto и сервисам Сбера, сохраняются и расширяются возможности. Практически тонкие сенсорные элементы управления затрагиваются и разбираются на первых километрах на RAV4: цифровые функции полезны в поездке, когда им удобно пользоваться.

Модельная линейка также корректируется. На ПМЭФ АвтоВАЗ представил LADA Azimut — первый новый кроссовер бренда за последнее время. Вместе с этим изменением обновлена и Niva Legend. Премьера выполняет технические изменения уже выпущенных машин и показывает, что в 2026 году марка работает сразу в нескольких направлениях.

АвтоВАЗ последовательно обновляет модельный ряд — от серьезной модернизации Niva Legend до цифровых новшеств в Aura и выхода нового кроссовера Azimut. Компания не только отвечает на вызовы рынка, но и закладывает основу для конкуренции с китайскими брендами, делая ставку на безопасность, электронику и постоянную доработку конструкции.