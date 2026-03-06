Казахстан меняет правила игры: «АвтоВАЗ» теряет ключевой рынок сбыта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

6 марта 2026, 17:41

В Казахстане готовят резкое повышение утильсбора для российских авто. Это может привести к тому, что Lada станет недоступной для местных покупателей. Почему власти идут на такие меры, какие модели окажутся под ударом и что ждет российский автопром - объясняем подробно.

Казахстан готовится ввести новые правила расчета утильсбора для автомобилей из России и Белоруссии, что может привести к резкому подорожанию машин Lada до 5–6 миллионов рублей. Проект приказа Министерства экологии республики предполагает введение повышающих коэффициентов именно для этой категории техники, тогда как для Армении и Киргизии условия остаются прежними. Чиновники объясняют это необходимостью выровнять конкурентные условия на рынке ЕАЭС и устранить дисбаланс, который, по их мнению, создает текущая схема поставок.

Если инициатива будет принята, размер утильсбора на легковые автомобили с двигателем 1–2 литра вырастет в десятки раз: базовая ставка в 216 тысяч тенге будет умножаться на коэффициент 136, что составит около 4,6 миллиона рублей дополнительных выплат. Для сравнения, аналогичный коэффициент для машин из других стран ЕАЭС остается на уровне 3,5. Публичное обсуждение проекта завершилось в начале февраля, и, несмотря на отрицательные отзывы, эксперты не исключают, что изменения все же вступят в силу.

Для «АвтоВАЗа» это означает фактическую потерю казахстанского рынка, который демонстрировал активный рост: только за 2025 год продажи Lada в республике увеличились на 162%, а в январе 2026 года бренд занимал 11-е место. Сейчас популярные модели, такие как Granta или Vesta, стоят в Казахстане до миллиона рублей, но после добавления нового сбора их итоговая цена станет запредельной для местных покупателей, лишенных бюджетных альтернатив.

По мнению экспертов, новые правила больнее всего ударят по продукции «АвтоВАЗа», поскольку других конкурентоспособных по цене российских машин на казахстанском рынке практически нет. Вице-президент автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что потеря этого канала станет серьезным ударом для отечественного экспорта, а независимый аналитик Алексей Тузов добавляет, что объемы поставок, оценивавшиеся в 63 миллиона долларов в прошлом году, могут резко сократиться.

Таким образом, попытка Казахстана защитить свой автопром и устранить дисбаланс внутри ЕАЭС ставит под угрозу присутствие российских брендов в республике. Окончательное решение властей пока не принято, но уже сейчас очевидно: в случае утверждения новых коэффициентов недорогие российские автомобили фактически исчезнут из продажи в соседней стране.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
