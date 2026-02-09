Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 09:01

Все ключевые отличия Лады Весты между ранними и поздними версиями: моторы, интерьер, электроника, детали

Лада Веста за шесть лет претерпела множество изменений, несмотря на отсутствие официального рестайлинга. Разбираемся, какие доработки появились в конструкции, моторах и оснащении, и на что обратить внимание при выборе между ранней и поздней версией.

За шесть лет производства Лада Веста, не претерпевая громких рестайлингов, менялась постепенно и почти незаметно. Внешне автомобиль выглядит знакомо, но внимательный глаз найдет отличия между ранними экземплярами 2015 года и поздними — 2021-го. Эти нюансы могут стать решающими при выборе между разными годами выпуска на вторичном рынке.

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, Веста с самого начала задала высокую планку качества. Она лишена серьезных конструктивных просчетов и создает впечатление автомобиля более высокого класса. Даже после пробега в 120 тысяч километров кузов сохраняет достойное состояние, хотя лакокрасочное покрытие по-прежнему склонно к сколам. Знаменитая энергоемкая подвеска за годы производства лишь слегка дорабатывалась, сохранив свои основные надежные характеристики.

Ключевые технические изменения коснулись силовых агрегатов. Базовый двигатель 1.6 (106 л.с.) с августа 2018 года получил защиту от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ, что избавило владельцев от дорогостоящего ремонта. Поменялся и интервал его замены — теперь рекомендуется каждые 90 тысяч км. Более мощный мотор 1.8, страдавший от повышенного расхода масла, был существенно доработан к 2019-2020 годам. С осени 2019 года в гамме появился проверенный двигатель альянса Renault-Nissan на 113 л.с., работающий исключительно с вариатором и отличающийся умеренным аппетитом.

Оснащение и эргономика улучшались поэтапно. С 2016 года стали доступны климат-контроль и боковые подушки безопасности, а с 2017-го кнопку обогрева лобового стекла вынесли отдельно. Сиденья получили многоступенчатый подогрев, а в люксовых версиях — также обогрев крайних мест заднего дивана и USB-порт. К 2019 году были улучшены боковые зеркала: поворотники перестали протекать, стекла не дрожат на ходу, появилась функция электропривода складывания. Медиасистема, долгое время бывшая слабым местом, только в 2021 году уступила место современной системе EnjoY Pro с онлайн-сервисами.

Однако некоторые особенности конструкции остаются спорными, особенно для зимней эксплуатации. Форсунки омывателя не имеют подогрева, бачок маловат и лишен датчика уровня, а омыватель фар отсутствует. Эти нюансы стоит учитывать.

При выборе между версиями стоит отталкиваться от приоритетов. Для надежности и экономии оптимальна Веста после августа 2018 года с доработанным мотором 1.6, чей расход топлива в городе редко превышает 9.5 л/100 км. Более мощный 1.8, даже после доработок, стал ощутимо прожорливее (до 11 л/100 км), что при нынешних ценах на топливо становится значимым фактором. Максимальную комплектацию с актуальными доработками предлагают поздние модели. Многие изменения внедрялись постепенно, поэтому при покупке конкретного экземпляра важно уточнять, какими именно опциями и улучшениями он обладает.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
