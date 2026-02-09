Все ключевые отличия Лады Весты между ранними и поздними версиями: моторы, интерьер, электроника, детали

9 февраля 2026, 09:01
Лада Веста 2015–2021: как изменилась конструкция и оснащение за шесть лет выпуска
Лада Веста 2015–2021: как изменилась конструкция и оснащение за шесть лет выпуска
Лада Веста за шесть лет претерпела множество изменений, несмотря на отсутствие официального рестайлинга. Разбираемся, какие доработки появились в конструкции, моторах и оснащении, и на что обратить внимание при выборе между ранней и поздней версией.
За шесть лет производства Лада Веста, не претерпевая громких рестайлингов, менялась постепенно и почти незаметно. Внешне автомобиль выглядит знакомо, но внимательный глаз найдет отличия между ранними экземплярами 2015 года и поздними — 2021-го. Эти нюансы могут стать решающими при выборе между разными годами выпуска на вторичном рынке.
Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, Веста с самого начала задала высокую планку качества. Она лишена серьезных конструктивных просчетов и создает впечатление автомобиля более высокого класса. Даже после пробега в 120 тысяч километров кузов сохраняет достойное состояние, хотя лакокрасочное покрытие по-прежнему склонно к сколам. Знаменитая энергоемкая подвеска за годы производства лишь слегка дорабатывалась, сохранив свои основные надежные характеристики.
Ключевые технические изменения коснулись силовых агрегатов. Базовый двигатель 1.6 (106 л.с.) с августа 2018 года получил защиту от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ, что избавило владельцев от дорогостоящего ремонта. Поменялся и интервал его замены — теперь рекомендуется каждые 90 тысяч км. Более мощный мотор 1.8, страдавший от повышенного расхода масла, был существенно доработан к 2019-2020 годам. С осени 2019 года в гамме появился проверенный двигатель альянса Renault-Nissan на 113 л.с., работающий исключительно с вариатором и отличающийся умеренным аппетитом.
Оснащение и эргономика улучшались поэтапно. С 2016 года стали доступны климат-контроль и боковые подушки безопасности, а с 2017-го кнопку обогрева лобового стекла вынесли отдельно. Сиденья получили многоступенчатый подогрев, а в люксовых версиях — также обогрев крайних мест заднего дивана и USB-порт. К 2019 году были улучшены боковые зеркала: поворотники перестали протекать, стекла не дрожат на ходу, появилась функция электропривода складывания. Медиасистема, долгое время бывшая слабым местом, только в 2021 году уступила место современной системе EnjoY Pro с онлайн-сервисами.
Однако некоторые особенности конструкции остаются спорными, особенно для зимней эксплуатации. Форсунки омывателя не имеют подогрева, бачок маловат и лишен датчика уровня, а омыватель фар отсутствует. Эти нюансы стоит учитывать.
При выборе между версиями стоит отталкиваться от приоритетов. Для надежности и экономии оптимальна Веста после августа 2018 года с доработанным мотором 1.6, чей расход топлива в городе редко превышает 9.5 л/100 км. Более мощный 1.8, даже после доработок, стал ощутимо прожорливее (до 11 л/100 км), что при нынешних ценах на топливо становится значимым фактором. Максимальную комплектацию с актуальными доработками предлагают поздние модели. Многие изменения внедрялись постепенно, поэтому при покупке конкретного экземпляра важно уточнять, какими именно опциями и улучшениями он обладает.
Похожие материалы Лада
-
09.02.2026, 06:45
Владение Lada Vesta стало ощутимо дороже: эксперты раскрыли новые цифры
Стоимость содержания Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с мотором 1.8 за год выросла сильнее, чем цена самой машины. Эксперты НАПИ проанализировали, как изменились расходы на эксплуатацию и почему это важно учитывать при покупке.Читать далее
-
06.02.2026, 13:55
Проблемы Lada Vesta SW Cross NG 2024–2025: что выявили владельцы новых машин
Владельцы Lada Vesta SW Cross NG 2023–2025 годов отмечают ряд технических и эксплуатационных проблем. В материале собраны основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы, и даны рекомендации по их выявлению.Читать далее
-
05.02.2026, 09:34
Lada Vesta CNG: битопливная новинка с рекордным запасом хода и неожиданным минусом
Lada Vesta CNG поступила в продажу с возможностью проехать до 1000 км без дозаправки. Модель сочетает бензиновый и газовый режимы, но за универсальность пришлось пожертвовать объемом багажника. Цена с господдержкой - от 1 515 000 рублей.Читать далее
-
03.02.2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
28.01.2026, 18:19
Победители конкурса «Автомобиль года в Беларуси»: кто оказался в лидерах рынка
Национальный конкурс «Автомобиль года в Беларуси» вновь определил главных героев рынка. Belgee X50 не только стал абсолютным лидером продаж, но и получил признание экспертов. Какие еще модели оказались в центре внимания и что изменилось в структуре номинаций - рассказываем в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 04:35
Сравнение расходов на Lada Vesta и Haval Jolion за три года эксплуатации
Эксперт разобрался, во сколько обойдется содержание Lada Vesta SW Cross NG и Haval Jolion за три года и 60 000 км. В статье - подробный разбор затрат на покупку, страховку, топливо, обслуживание и перепродажу. Неочевидные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
26.01.2026, 15:57
Lada Vesta 2026 проходит испытания холодом в новой климатической камере
Lada Vesta 2026 протестировали в условиях сильных морозов. Проверили работу дистанционного запуска и зимних опций. Испытания прошли в новой климатической камере. Результаты удивили даже специалистов.Читать далее
-
26.01.2026, 09:31
Lada Vesta Sport дебютировала на Гонке чемпионов с новым мотором и агрессивным стилем
В Тольятти показали долгожданную Lada Vesta Sport. Автомобиль получил мощный двигатель и свежий экстерьер. Цена обещает удивить даже опытных автолюбителей. Когда стартуют продажи - пока загадка.Читать далее
-
23.01.2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
09.02.2026, 06:45
Владение Lada Vesta стало ощутимо дороже: эксперты раскрыли новые цифры
Стоимость содержания Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с мотором 1.8 за год выросла сильнее, чем цена самой машины. Эксперты НАПИ проанализировали, как изменились расходы на эксплуатацию и почему это важно учитывать при покупке.Читать далее
-
06.02.2026, 13:55
Проблемы Lada Vesta SW Cross NG 2024–2025: что выявили владельцы новых машин
Владельцы Lada Vesta SW Cross NG 2023–2025 годов отмечают ряд технических и эксплуатационных проблем. В материале собраны основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы, и даны рекомендации по их выявлению.Читать далее
-
05.02.2026, 09:34
Lada Vesta CNG: битопливная новинка с рекордным запасом хода и неожиданным минусом
Lada Vesta CNG поступила в продажу с возможностью проехать до 1000 км без дозаправки. Модель сочетает бензиновый и газовый режимы, но за универсальность пришлось пожертвовать объемом багажника. Цена с господдержкой - от 1 515 000 рублей.Читать далее
-
03.02.2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
28.01.2026, 18:19
Победители конкурса «Автомобиль года в Беларуси»: кто оказался в лидерах рынка
Национальный конкурс «Автомобиль года в Беларуси» вновь определил главных героев рынка. Belgee X50 не только стал абсолютным лидером продаж, но и получил признание экспертов. Какие еще модели оказались в центре внимания и что изменилось в структуре номинаций - рассказываем в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 04:35
Сравнение расходов на Lada Vesta и Haval Jolion за три года эксплуатации
Эксперт разобрался, во сколько обойдется содержание Lada Vesta SW Cross NG и Haval Jolion за три года и 60 000 км. В статье - подробный разбор затрат на покупку, страховку, топливо, обслуживание и перепродажу. Неочевидные нюансы, которые могут повлиять на ваш выбор.Читать далее
-
26.01.2026, 15:57
Lada Vesta 2026 проходит испытания холодом в новой климатической камере
Lada Vesta 2026 протестировали в условиях сильных морозов. Проверили работу дистанционного запуска и зимних опций. Испытания прошли в новой климатической камере. Результаты удивили даже специалистов.Читать далее
-
26.01.2026, 09:31
Lada Vesta Sport дебютировала на Гонке чемпионов с новым мотором и агрессивным стилем
В Тольятти показали долгожданную Lada Vesta Sport. Автомобиль получил мощный двигатель и свежий экстерьер. Цена обещает удивить даже опытных автолюбителей. Когда стартуют продажи - пока загадка.Читать далее
-
23.01.2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее