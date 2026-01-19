Что скрывает обновленная Vesta — дистанционный запуск и не только

19 января 2026, 11:52
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман
Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?
АвтоВАЗ не сбавляет темпы и продолжает совершенствовать свой главный седан - Lada Vesta. К концу 2025 года модель обзавелась целым рядом технологических новшеств, которые, по мнению многих, должны были появиться еще раньше. Однако производитель решил сделать ставку на постепенное внедрение опций, чтобы подогревать интерес к флагману.
Одним из самых заметных изменений стал дистанционный запуск двигателя. Теперь владельцы Vesta могут завести мотор с расстояния до 40 метров, что особенно актуально в холодное время года. Эта функция позволяет не только прогреть двигатель, но и подготовить салон к поездке, избавляя от необходимости мерзнуть в ожидании тепла. Впрочем, радиус действия системы вызывает вопросы: в условиях плотной городской застройки сигнал может теряться, и не всегда удается воспользоваться опцией с первого раза.
Еще одна долгожданная инновация - полноценный бесключевой доступ. Ключ теперь можно оставить в кармане или сумке, а двери откроются автоматически при приближении владельца. Это решение давно стало стандартом для многих конкурентов, и появление его на Vesta воспринимается как запоздалый, но необходимый шаг. Впрочем, некоторые автолюбители уже отмечают, что система иногда срабатывает с задержкой, особенно в дождливую погоду.
Мультимедийная система Enjoy также подверглась серьезной переработке. Новый 7-дюймовый экран поддерживает голосовое управление, интеграцию с сервисами Сбера, навигацию в онлайн- и офлайн-режимах, а также музыкальные приложения. Особое внимание уделено бесконтактной оплате топлива - теперь заправиться можно, не выходя из машины. Однако интерфейс системы пока не идеален: некоторые пользователи жалуются на подтормаживания и не всегда интуитивно понятное меню.
Цветовая гамма пополнилась новым оттенком - серый металлик с названием «Тайфун». Этот цвет уже вызвал ажиотаж среди поклонников марки, хотя на фоне общего подорожания модели это скорее приятный бонус, чем решающий фактор при выборе автомобиля.
Как сообщает Российская Газета, модернизация Vesta идет не так быстро, как хотелось бы рынку. Например, климат-контроль, которого ждали в этом обновлении, так и не появился. Производитель объясняет это необходимостью тщательной проработки системы и адаптации к российским условиям эксплуатации. Тем не менее, ожидания покупателей растут, и конкуренты не дремлют.
В технической части изменений пока немного. Базовая версия по-прежнему оснащается 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором. Для тех, кто предпочитает больше динамики, доступен двигатель объемом 1,8 литра на 122 л.с. - он сочетается с вариатором или шестиступенчатой механикой китайского производства. В течение 2026 года ожидается появление обновленной линейки двигателей, но подробности пока держатся в секрете.
Линейка кузовов осталась прежней: седан, седан Cross, универсалы SW и SW Cross. Стартовая цена Vesta теперь составляет почти 1,56 млн рублей, что на 54 тысячи больше, чем у прошлогодней версии. Универсал SW стартует с отметки 1,69 млн рублей. Рост цен объясняется не только новыми опциями, но и общей ситуацией на рынке - комплектующие дорожают, а спрос на обновленные версии остается высоким.
В целом, обновленная Lada Vesta 2026 года выглядит современнее и технологичнее, но темпы внедрения новых функций явно не соответствуют ожиданиям покупателей. Российский автогигант делает ставку на эволюцию, а не революцию, и это вызывает смешанные чувства у поклонников марки. С одной стороны, модель становится ближе к мировым стандартам, с другой - некоторые решения кажутся запоздалыми. Впрочем, интерес к Vesta не угасает, и каждое нововведение вызывает бурные обсуждения среди автолюбителей.
Похожие материалы Лада
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 07:27
Haval Jolion и Lada Vesta: как китайский кроссовер перестроил российский авторынок
Тренды изменились. Китайский кроссовер Haval Jolion против Lada Vesta — почему автомобиль из Поднебесной перехватил лидерство? Исследуем причины в новой статье.Читать далее
-
10.01.2026, 19:10
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
В России изменился список бюджетных авто с автоматом. Некоторые модели исчезли, другие заняли их место. В лидерах оказались отечественные машины. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
08.01.2026, 18:47
Плюсы и минусы Belgee S50 и Lada Vesta: какой седан выбрать в 2026 году
Два седана, два подхода к комфорту и практичности. Belgee S50 и Lada Vesta борются за внимание семейных водителей. В чем их реальные отличия? Какие нюансы скрыты за ценниками и опциями? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
06.01.2026, 08:27
Сравнение расходов на обслуживание Lada Vesta и Haval F7 в 2026 году
Сравниваем реальные траты на Lada Vesta и Haval F7. Узнаете, где дешевле обслуживание, страховка и налоги. Неожиданные детали о расходах на топливо и запчасти. Выбор может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
30.12.2025, 05:27
Владение Lada Vesta за пять лет обойдется дороже самой машины
Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 07:27
Haval Jolion и Lada Vesta: как китайский кроссовер перестроил российский авторынок
Тренды изменились. Китайский кроссовер Haval Jolion против Lada Vesta — почему автомобиль из Поднебесной перехватил лидерство? Исследуем причины в новой статье.Читать далее
-
10.01.2026, 19:10
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
В России изменился список бюджетных авто с автоматом. Некоторые модели исчезли, другие заняли их место. В лидерах оказались отечественные машины. Неожиданные детали - в нашем материале.Читать далее
-
08.01.2026, 18:47
Плюсы и минусы Belgee S50 и Lada Vesta: какой седан выбрать в 2026 году
Два седана, два подхода к комфорту и практичности. Belgee S50 и Lada Vesta борются за внимание семейных водителей. В чем их реальные отличия? Какие нюансы скрыты за ценниками и опциями? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
06.01.2026, 08:27
Сравнение расходов на обслуживание Lada Vesta и Haval F7 в 2026 году
Сравниваем реальные траты на Lada Vesta и Haval F7. Узнаете, где дешевле обслуживание, страховка и налоги. Неожиданные детали о расходах на топливо и запчасти. Выбор может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
02.01.2026, 10:36
Geely Emgrand против Lada Vesta: что выбрать в 2026 году для города и трассы
Geely Emgrand и Lada Vesta - два седана, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Их сравнение раскрывает неожиданные нюансы оснащения и комфорта. Различия в габаритах и технических деталях могут повлиять на ваш выбор. Не спешите с решением - детали важнее, чем кажется.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
30.12.2025, 05:27
Владение Lada Vesta за пять лет обойдется дороже самой машины
Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.Читать далее