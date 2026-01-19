Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

19 января 2026, 11:52

Что скрывает обновленная Vesta — дистанционный запуск и не только

Lada Vesta 2026: новые функции, свежие цвета и рост цен на флагман

Lada Vesta 2026 удивляет новыми опциями и изменениями. Внедрение дистанционного запуска и бесключевого доступа. Мультимедиа стала умнее, а цены заметно выросли. Какие еще сюрпризы приготовил АвтоВАЗ?

АвтоВАЗ не сбавляет темпы и продолжает совершенствовать свой главный седан - Lada Vesta. К концу 2025 года модель обзавелась целым рядом технологических новшеств, которые, по мнению многих, должны были появиться еще раньше. Однако производитель решил сделать ставку на постепенное внедрение опций, чтобы подогревать интерес к флагману.

Одним из самых заметных изменений стал дистанционный запуск двигателя. Теперь владельцы Vesta могут завести мотор с расстояния до 40 метров, что особенно актуально в холодное время года. Эта функция позволяет не только прогреть двигатель, но и подготовить салон к поездке, избавляя от необходимости мерзнуть в ожидании тепла. Впрочем, радиус действия системы вызывает вопросы: в условиях плотной городской застройки сигнал может теряться, и не всегда удается воспользоваться опцией с первого раза.

Еще одна долгожданная инновация - полноценный бесключевой доступ. Ключ теперь можно оставить в кармане или сумке, а двери откроются автоматически при приближении владельца. Это решение давно стало стандартом для многих конкурентов, и появление его на Vesta воспринимается как запоздалый, но необходимый шаг. Впрочем, некоторые автолюбители уже отмечают, что система иногда срабатывает с задержкой, особенно в дождливую погоду.

Мультимедийная система Enjoy также подверглась серьезной переработке. Новый 7-дюймовый экран поддерживает голосовое управление, интеграцию с сервисами Сбера, навигацию в онлайн- и офлайн-режимах, а также музыкальные приложения. Особое внимание уделено бесконтактной оплате топлива - теперь заправиться можно, не выходя из машины. Однако интерфейс системы пока не идеален: некоторые пользователи жалуются на подтормаживания и не всегда интуитивно понятное меню.

Цветовая гамма пополнилась новым оттенком - серый металлик с названием «Тайфун». Этот цвет уже вызвал ажиотаж среди поклонников марки, хотя на фоне общего подорожания модели это скорее приятный бонус, чем решающий фактор при выборе автомобиля.

Как сообщает Российская Газета, модернизация Vesta идет не так быстро, как хотелось бы рынку. Например, климат-контроль, которого ждали в этом обновлении, так и не появился. Производитель объясняет это необходимостью тщательной проработки системы и адаптации к российским условиям эксплуатации. Тем не менее, ожидания покупателей растут, и конкуренты не дремлют.

В технической части изменений пока немного. Базовая версия по-прежнему оснащается 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором. Для тех, кто предпочитает больше динамики, доступен двигатель объемом 1,8 литра на 122 л.с. - он сочетается с вариатором или шестиступенчатой механикой китайского производства. В течение 2026 года ожидается появление обновленной линейки двигателей, но подробности пока держатся в секрете.

Линейка кузовов осталась прежней: седан, седан Cross, универсалы SW и SW Cross. Стартовая цена Vesta теперь составляет почти 1,56 млн рублей, что на 54 тысячи больше, чем у прошлогодней версии. Универсал SW стартует с отметки 1,69 млн рублей. Рост цен объясняется не только новыми опциями, но и общей ситуацией на рынке - комплектующие дорожают, а спрос на обновленные версии остается высоким.

В целом, обновленная Lada Vesta 2026 года выглядит современнее и технологичнее, но темпы внедрения новых функций явно не соответствуют ожиданиям покупателей. Российский автогигант делает ставку на эволюцию, а не революцию, и это вызывает смешанные чувства у поклонников марки. С одной стороны, модель становится ближе к мировым стандартам, с другой - некоторые решения кажутся запоздалыми. Впрочем, интерес к Vesta не угасает, и каждое нововведение вызывает бурные обсуждения среди автолюбителей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
