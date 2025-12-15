Обновленная Lada Vesta 2026: новые технологии и свежие цвета - стоит ли ждать версию Sport?

15 декабря 2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.
В России стартовали продажи обновленной Lada Vesta 2026 модельного года. АвтоВАЗ представил модернизированную версию популярной модели, сохранив стартовую стоимость на уровне 1 525 000 рублей. Как сообщает Российская Газета, новинка обзавелась современной электронной архитектурой, которая теперь включает ключ-карту для бесключевого доступа и возможность удаленного запуска двигателя.
Важным новшеством стала мультимедийная система EnjoY с PlayAuto, поддерживающая интеграцию сервисов «Сбера» и других партнеров. Это решение заметно расширяет функционал автомобиля, делая его более удобным для повседневного использования. Все комплектации теперь оснащаются передними стеклоподъемниками с автоматическим режимом, что ранее было доступно только в более дорогих версиях.
Цветовая гамма Lada Vesta 2026 года пополнилась новым оттенком – серым металликом «Тайфун». Такой вариант призван привлечь внимание покупателей, ценящих индивидуальность и свежий внешний вид. Для тех, кто хочет получить максимум технологий, предусмотрен специальный пакет 2026 года стоимостью 54 000 рублей. В него входят дополнительные опции, повышающие комфорт и безопасность.
В ближайших планах производителя – внедрение климат-контроля, который появится в некоторых версиях уже в следующем году. Кроме того, ожидается выход более мощной модификации Sport, что должно заинтересовать поклонников динамичной езды. Несмотря на все обновления, базовая цена осталась прежней, что делает модель привлекательной на фоне конкурентов.
Таким образом, Lada Vesta 2026 года сочетает в себе современные технологии, расширенный набор опций и доступную стоимость. Новая версия ориентирована на широкий круг покупателей, которым важны как комфорт, так и функциональность. Следите за новостями, чтобы не пропустить появление новых комплектаций и специальных предложений.
