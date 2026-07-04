АвтоВАЗ в июле покажет «Весту» в финальной версии 5.0 — как изменится автомобиль и цена

4 июля 2026, 07:12
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
LADA Vesta 5.0: финальная версия с климат-контролем и новыми опциями уже в июле 2026
В июле 2026 года АвтоВАЗ выводит на рынок финальную версию LADA Vesta 5.0 с возвращением климат-контроля и рядом новых опций. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских моделей и изменить ожидания покупателей.
Финальная версия LADA Vesta 5.0 выйдет на рынок в июле 2026 года – это событие может стать поворотным для российского автопрома. АвтоВАЗ возвращает в модель климат-контроль, а также внедряет ряд опций, которые ранее были отключены из-за санкций и перебоев с поставками. Для многих покупателей это долгожданное обновление, ведь Vesta долгое время выпускалась без ключевых функций, остававшихся востребованными.
В последние годы ситуация вокруг Vesta была нестабильной. После ухода иностранных партнёров и временной остановки производства в 2022 году модель лишилась многих современных опций. Лишь к 2025 году удалось вернуть бесключевой доступ, а теперь настала очередь климат-контроля, датчиков света и дождя, телематической системы Lada Connect Start и нового бежевого интерьера. Эти изменения делают Vesta 5.0 заметно привлекательнее для покупателей, но одновременно приводят к очередному росту цены.
По данным АвтоВАЗа, презентация финальной версии состоится 20 июля 2026 года – в день рождения завода. В этот же день стартует серийное производство обновлённой LADA Niva Legend. Уже сейчас известно, что Vesta 5.0 будет представлена в более дорогих комплектациях, однако точные цифры пока не разглашаются. Минимальная стоимость седана в комплектации «Комфорт 25» составляет 1 558 000 рублей, универсал в кросс-версии оценивается в 2 251 000 рублей без учёта металлизированного цвета. С внедрением новых опций ценник вырастет, особенно для версий Drive и Techno, где предусмотрен климат-контроль.
Важно отметить, что возвращение климат-контроля и других опций – это не просто косметическое обновление, а попытка вернуть доверие покупателей и повысить конкурентоспособность на фоне роста цен и появления новых игроков. Однако, как показывает практика, именно стоимость остаётся главным барьером для многих россиян. Vesta 5.0 может стать последним крупным обновлением модели, так как уже к 2027 году предполагается завершение её производства. Для рынка это сигнал: даже самые популярные отечественные автомобили меняются под воздействием внешних обстоятельств и ожиданий потребителей.
В последние годы российский рынок новых автомобилей переживает серьёзные перемены. Модели, которые ещё недавно считались флагманами, постепенно уступают место более технологичным конкурентам. Например, кроссовер LADA Azimut уже занимает позицию главной модели АвтоВАЗа, а Vesta, несмотря на обновление, вскоре может уйти в тень. Аналогичные процессы происходят и на европейском рынке, как и в материале про Opel Astra .
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