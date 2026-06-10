Почему метановая Веста оказалась выгоднее бензиновой - разбор преимуществ

Лада Веста CNG: как экономить на топливе с новой битопливной версией

В модельном ряду Lada появилась новая версия Vesta. Она отличается необычным топливом. Цена автомобиля стала ниже благодаря субсидии. Узнайте, что изменилось в эксплуатации.

В модельном ряду Lada появилась новая версия Vesta. Она отличается необычным топливом. Цена автомобиля стала ниже благодаря субсидии. Узнайте, что изменилось в эксплуатации.

В 2026 году Лада Веста вновь обзавелась битопливной модификацией, которая сочетает бензиновый бак на 55 литров и газовый баллон объемом 90 литров (или 22 кубометра метана). Такой вариант позволяет заметно снизить расходы на топливо, а благодаря государственной поддержке стоимость автомобиля оказалась даже ниже, чем у стандартной бензиновой версии, выяснил zr.ru.

Заправка газового баллона происходит не полностью - объем зависит от состояния оборудования и калибровки. На практике в пустой баллон помещается около 16,8 кубометра, а при частичной заправке - до 17,5 кубометра. Стоимость метана варьируется по регионам: в Москве кубометр стоит 33,1 рубля, а в соседних областях - примерно на 10% дешевле.

Полного баллона хватает примерно на 300 километров по трассе при спокойной езде со скоростью 80-110 км/ч. В городских условиях запас хода сокращается до 200 километров. Средний расход газа составляет чуть менее 6 кубометров на 100 километров. Переключение между видами топлива осуществляется штатной кнопкой, а цифровая приборная панель меняет цветовую схему в зависимости от выбранного режима.

Заправка метаном обходится менее чем в 600 рублей, а стоимость одного километра пробега не превышает двух рублей. Для сравнения: при цене бензина АИ-92 около 63 рублей за литр и расходе 7 литров на 100 километров, аналогичный маршрут по трассе обойдется в 1323 рубля - это более чем в два раза дороже.

Однако эксплуатация битопливной Весты требует дополнительных расходов на обслуживание: за шесть плановых ТО придется заплатить на 39,3 тысячи рублей больше, поскольку каждые 15 тысяч километров необходимо менять фильтр низкого давления газового оборудования. Кроме того, число метановых заправок в России пока невелико - около 700, что может создать неудобства при планировании маршрутов.

Баллон занимает значительную часть багажника, уменьшив его объем с 480 до 250 литров. Запасное колесо сохранилось, но возможности трансформации багажного пространства нет. Динамика автомобиля на метане снижается: разгон до 100 км/ч увеличивается на 1,5 секунды, а на пятой передаче машина теряет скорость даже на небольших подъемах.

Стоимость Лада Веста CNG по прайсу составляет от 1,88 до 2,25 миллиона рублей. С учетом субсидии в 366 тысяч рублей битопливная версия оказывается дешевле бензиновой примерно на 66 тысяч рублей. При этом топовая комплектация Техно доступна только для CNG-версии, а для бензиновой с механикой - нет.

В линейке также появился обновленный Ларгус CNG с тремя баллонами под полом багажника, что не влияет на его объем, но лишает запаски (ее можно разместить в любом углу). Ларгус CNG предлагается как фургон и универсал, стоимостью от 1,96 до 2,15 миллиона рублей.

Технические характеристики Лада Веста CNG включают разгон до 100 км/ч за 12,5 секунд (на метане - 13,9), максимальную скорость 178 км/ч (165 на газе), дорожный просвет 178 мм, багажник 250 литров, массу 1380/1730 кг, двигатель 1.6 л, 106 л.с., передний привод и механическую коробку передач. Среди обновлений - появление вариатора CVT18.

Несмотря на некоторые ограничения, битопливная Веста становится привлекательным выбором для тех, кто ищет экономию и максимальную комплектацию за разумные деньги.