Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Дарья Климова

30 октября 2026, 13:22

Стартовали продажи Lada Vesta CNG с обновленной телематикой: колько теперь стоит битопливный хит АвтоВАЗа?

Стартовали продажи Lada Vesta CNG с обновленной телематикой: колько теперь стоит битопливный хит АвтоВАЗа?

Экономия на топливе, но не на комфорте: чем удивила обновленная Lada Vesta CNG, кроме цены

Стартовали продажи Lada Vesta CNG с обновленной телематикой: колько теперь стоит битопливный хит АвтоВАЗа?

АвтоВАЗ расширил оснащение битопливной Lada Vesta CNG, сохранив прежние цены. Телематика теперь есть во всех версиях, климат-система доступна начиная с «Драйва». Для оценки затрат важны заявленные параметры пробега на метане.

АвтоВАЗ расширил оснащение битопливной Lada Vesta CNG, сохранив прежние цены. Телематика теперь есть во всех версиях, климат-система доступна начиная с «Драйва». Для оценки затрат важны заявленные параметры пробега на метане.

Lada Vesta CNG - битопливная версия семейства Vesta, рассчитанная на работу на метане и бензине. По данным ТАСС, запас хода на метане составляет около 320 км, а суммарно на двух видах топлива автомобиль может проехать более 1000 км.

Телематика Lada Connect Старт теперь есть во всех комплектациях Lada Vesta CNG. Это «Комфорт» и «Практик», а также «Драйв» с «Техно». После подключения смартфона владелец может удаленно проверить запас топлива и местоположение автомобиля, температуру двигателя и заряд аккумулятора. В приложении видны состояние дверей с багажником; там же можно узнать, запускался ли двигатель. Автоматическая климатическая система предусмотрена начиная с версии «Драйв».

Фото: Lada

На Lada Vesta CNG установлено газобаллонное оборудование для компримированного природного газа, метана. По расчетам АвтоВАЗа, газ обеспечивает возможность сократить расходы на топливо примерно в два-три раза по сравнению с бензином. Фактическая экономия зависит от региональных цен на оба вида топлива. Важны и доступность метановых заправок, и доля пути, которую автомобиль проходит на газе.

Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа, рекомендованная розничная цена начинается от 1 881 000 рублей и после обновления оснащения не изменилась. Это стартовая РРЦ; фактическая цена у дилера может зависеть от его условий и действующих программ.

Ранее мы рассказывали об оснащении телематикой в материале о Volga C50.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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