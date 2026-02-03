Четыре комплектации, заводская гарантия и экономия на топливе — что изменилось в новой Lada Vesta CNG 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 февраля 2026, 13:53

Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км

Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км

Четыре комплектации, заводская гарантия и экономия на топливе — что изменилось в новой Lada Vesta CNG 2026 года

Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км

АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.

АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.

Российский рынок автомобилей на газомоторном топливе получил заметное пополнение: АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta CNG, оснащенной современным газобаллонным оборудованием четвертого поколения. Для многих водителей это не просто очередная модификация, а реальный шанс снизить расходы на топливо и увеличить автономность поездок. В условиях роста цен на бензин и постоянных изменений на топливном рынке, появление такой версии Vesta становится особенно актуальным.

Модель доступна сразу в четырех комплектациях - от базовой Comfort до максимально оснащенной Techno. Все версии комплектуются 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Главная особенность - интегрированное на заводе ГБО, работающее на метане. Это решение позволяет не только экономить на заправках, но и не терять в объеме багажника: двухкомпонентный баллон на 90 литров (22 кубометра сжатого метана) размещен так, что штатный бензобак на 55 литров остается без изменений, а полезный объем багажника составляет 250 литров.

По информации АвтоВАЗа, на одном метане автомобиль способен преодолеть около 320 километров. Если же использовать оба вида топлива - метан и бензин - суммарный запас хода превышает 1000 километров. Это особенно важно для тех, кто часто ездит на дальние расстояния или не хочет зависеть от частых заправок. Водитель всегда может контролировать остаток газа и запас хода благодаря расширенному функционалу бортового компьютера, который теперь отображает всю необходимую информацию о работе ГБО.

Фото: Lada

Безопасность - еще один приоритет. В случае нарушения герметичности топливной системы, например, при аварии, специальная автоматическая система мгновенно перекроет подачу газа. Это решение снижает риски и делает эксплуатацию автомобиля максимально безопасной даже в экстренных ситуациях.

Комплектации новой Lada Vesta CNG включают кондиционер, две подушки безопасности, систему стабилизации, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и светодиодную оптику уже в базе. Такой набор опций редко встречается в сегменте доступных седанов с альтернативным топливом. Кроме того, установка сертифицированного ГБО не влияет на заводскую гарантию - она полностью сохраняется, а владельцам не нужно регистрировать изменения в конструкции автомобиля, что экономит время и избавляет от бюрократии.

Стоимость обновленной Lada Vesta CNG начинается от 1 515 000 рублей с учетом государственной программы субсидирования газомоторной техники. Без субсидии цена составляет от 1 881 000 рублей. Это делает модель одной из самых доступных среди новых автомобилей с заводским ГБО на российском рынке. В условиях, когда расходы на топливо становятся все более ощутимыми, такой вариант может заинтересовать не только корпоративных клиентов, но и частных владельцев, которые ищут экономичное и практичное решение для ежедневных поездок.

Таким образом, запуск продаж новой Lada Vesta CNG - это не просто очередное обновление в линейке АвтоВАЗа, а важный шаг в развитии газомоторного транспорта в России. Модель сочетает в себе экономичность, безопасность и современный уровень оснащения, что может изменить отношение к газовым автомобилям у широкой аудитории.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Волгоград Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться