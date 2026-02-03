Четыре комплектации, заводская гарантия и экономия на топливе — что изменилось в новой Lada Vesta CNG 2026 года

3 февраля 2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.
Российский рынок автомобилей на газомоторном топливе получил заметное пополнение: АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta CNG, оснащенной современным газобаллонным оборудованием четвертого поколения. Для многих водителей это не просто очередная модификация, а реальный шанс снизить расходы на топливо и увеличить автономность поездок. В условиях роста цен на бензин и постоянных изменений на топливном рынке, появление такой версии Vesta становится особенно актуальным.
Модель доступна сразу в четырех комплектациях - от базовой Comfort до максимально оснащенной Techno. Все версии комплектуются 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Главная особенность - интегрированное на заводе ГБО, работающее на метане. Это решение позволяет не только экономить на заправках, но и не терять в объеме багажника: двухкомпонентный баллон на 90 литров (22 кубометра сжатого метана) размещен так, что штатный бензобак на 55 литров остается без изменений, а полезный объем багажника составляет 250 литров.
По информации АвтоВАЗа, на одном метане автомобиль способен преодолеть около 320 километров. Если же использовать оба вида топлива - метан и бензин - суммарный запас хода превышает 1000 километров. Это особенно важно для тех, кто часто ездит на дальние расстояния или не хочет зависеть от частых заправок. Водитель всегда может контролировать остаток газа и запас хода благодаря расширенному функционалу бортового компьютера, который теперь отображает всю необходимую информацию о работе ГБО.
Безопасность - еще один приоритет. В случае нарушения герметичности топливной системы, например, при аварии, специальная автоматическая система мгновенно перекроет подачу газа. Это решение снижает риски и делает эксплуатацию автомобиля максимально безопасной даже в экстренных ситуациях.
Комплектации новой Lada Vesta CNG включают кондиционер, две подушки безопасности, систему стабилизации, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и светодиодную оптику уже в базе. Такой набор опций редко встречается в сегменте доступных седанов с альтернативным топливом. Кроме того, установка сертифицированного ГБО не влияет на заводскую гарантию - она полностью сохраняется, а владельцам не нужно регистрировать изменения в конструкции автомобиля, что экономит время и избавляет от бюрократии.
Стоимость обновленной Lada Vesta CNG начинается от 1 515 000 рублей с учетом государственной программы субсидирования газомоторной техники. Без субсидии цена составляет от 1 881 000 рублей. Это делает модель одной из самых доступных среди новых автомобилей с заводским ГБО на российском рынке. В условиях, когда расходы на топливо становятся все более ощутимыми, такой вариант может заинтересовать не только корпоративных клиентов, но и частных владельцев, которые ищут экономичное и практичное решение для ежедневных поездок.
Таким образом, запуск продаж новой Lada Vesta CNG - это не просто очередное обновление в линейке АвтоВАЗа, а важный шаг в развитии газомоторного транспорта в России. Модель сочетает в себе экономичность, безопасность и современный уровень оснащения, что может изменить отношение к газовым автомобилям у широкой аудитории.
