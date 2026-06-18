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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 06:23

Lada Vesta Cross 2025 с вариатором: реальные плюсы, минусы и нюансы эксплуатации

Lada Vesta Cross 2025 с вариатором: реальные плюсы, минусы и нюансы эксплуатации

Первые 1000 км на Лада Веста Кросс с вариатором - опыт, детали покупки и неожиданные выводы

Lada Vesta Cross 2025 с вариатором: реальные плюсы, минусы и нюансы эксплуатации

Lada Vesta Cross 2025 с двигателем 1.8 и вариатором - один из самых обсуждаемых отечественных кроссоверов. Владелец делится опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и недостатки, которые могут быть важны для потенциальных покупателей именно сейчас.

Lada Vesta Cross 2025 с двигателем 1.8 и вариатором - один из самых обсуждаемых отечественных кроссоверов. Владелец делится опытом эксплуатации, отмечая как сильные стороны, так и недостатки, которые могут быть важны для потенциальных покупателей именно сейчас.

Российский рынок автомобилей переживает очередной виток перемен, и Lada Vesta Cross 2025 с новым 1,8-литровым мотором и китайским вариатором оказалась в центре внимания. Для многих водителей переход на автоматическую трансмиссию — это уже не столько выбор, сколько необходимость: пробки, растущий пробег и желание снизить усталость за рулем подталкивают к переходу на двухпедальную схему управления. Один из владельцев, сменив работу и увеличив ежедневные поездки, решился на покупку именно такой версии, несмотря на опасения по поводу надежности вариатора.

Выбор пал на комплектацию «Наслаждение» серого цвета (модельный год 2026) с автозапуском и бесключевым доступом. Среди аргументов в пользу покупки — мультируль, круиз-контроль, полный набор подогревов и подлокотник для задних пассажиров. Как обычно, покупка в салоне сопровождалась обязательными «допами»: газовыми упорами капота, бронепленкой, ковриками, зимней резиной и антикоррозийной обработкой. Кредит и страховка были оформлены у дилера, но кредит удалось закрыть уже через неделю. Итоговая стоимость автомобиля с учетом всех затрат составила 2 145 000 рублей. Старую Весту 2021 года сдали по трейд-ину за 840 000 рублей, и уже через два дня владелец пересели на новую машину, сразу отметив высокий уровень восприятия салона и отличную проходимость в первые снегопады.

Первые километры показали: к вариатору после механики нужно привыкнуть. Электроника берет на себя управление тягой, и работа трансмиссии становится менее прозрачной для водителя. Однако после адаптации становится понятно, что машина позволяет ехать динамично и уверенно даже в сложных погодных условиях. Усталость за рулем действительно снижается, а управляемость на зимней дороге приятно удивляет — в поворотах автомобиль держит траекторию лучше, чем предыдущая версия. Расход топлива после обкатки снизился с 25 до 12,8 литра, а в планах — переход на 92-й бензин, который, по слухам, делает ход мотора мягче. Автозапуск работает стабильно, но бесключевой доступ пока не опробован.

Из недостатков следует отметить отсутствие подогрева зоны задних дворников — в морозы щетки обмерзают, что ухудшает обзор. Мультируль и панель приборов уступают дорестайлинговой версии по удобству и информативности. На бортовом компьютере нет температуры двигателя и вариатора, отсутствует индикация напряжения. Штатные дворники пришлось сразу заменить. Мягкие материалы отделки доступны только в топовых версиях, а магнитолу нельзя полностью отключить — после запуска она автоматически возобновляет воспроизведение. Китайский вариатор издает характерные звуки, а в морозы машину приходится прогревать до 50 градусов, иначе трансмиссия работает некорректно. Также иногда ощущается вибрация на руле и педали тормоза, особенно при спуске с холма.

Несмотря на эти тонкости, владелец отмечает, что Lada Vesta Cross 2025 года оправдывает ожидания в рамках заявленных характеристик. Эксплуатация только началась, и главный вопрос — ресурс вариатора, который, по опасениям, может потребовать ремонта уже после 60 тысяч километров. Однако автомобиль уже доказал свою практичность в условиях российской зимы и плотного трафика, став для владельца комфортным компромиссом между мечтами и реальностью.

Для сравнения, на рынке семейных кроссоверов многие обращают внимание на сочетание надежности и комфорта, как это отмечают эксперты в профильном обзоре о новых стандартах Honda CR-V 2026 года

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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