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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 18:43

Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения

Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения

Vesta или Jolion: где за 3 года теряешь почти миллион — и почему разница в цене всего 150 тысяч

Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения

Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.

Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.

При выборе нового автомобиля покупатели все чаще сравнивают не только начальную цену, но и совокупную стоимость владения за несколько лет. Именно такой расчет был сделан для сопоставления российского седана Lada Vesta и китайского кроссовера Haval Jolion в ценах 2025 года. Анализ охватывает покупку, комплектацию, обслуживание, страховку, топливо и остаточную стоимость — и показывает, насколько сложно бывает свести все факторы к одной цифре.

Покупка и комплектация

На старте выбор казался очевидным. За топовую Vesta с двигателем 1,8 литра и вариатором дилеры просили около 2,3 млн рублей, тогда как Jolion в средней комплектации с передним приводом и роботизированной коробкой оценивался примерно в 2,6 млн рублей. Разница — около 300 тысяч рублей.

Однако сравнение цен не учитывало уровень оснащения. В базовом исполнении Jolion предлагал два климат-контроля и набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и камеру кругового обзора. Vesta за пределами двух миллионов выглядела скромнее, хотя в обновленной модели и появились электронные помощники, которых раньше не было.

Если для Lada выбирать дополнительные опции, дополняющие оборудование китайского кроссовера, разрыв в цене сокращается почти вдвое. Поэтому первоначальные 300 тысяч рублей нельзя считать чистой экономией: сравнивать приходится не только ценники, но и комплектации.

Обслуживание

По стоимости одного планового визита Vesta впереди. Первое ТО у официального дилера оценивалось примерно в 15 тысяч рублей, аналогичный набор работ для Jolion — примерно в 22 тысячи. Но цена отдельного обслуживания не отражает всех затрат на выбранном пробеге.

Для китайского кроссовера указан межсервисный интервал 15 тысяч километров. Владельцы Vesta, согласно исходному расчету, обычно рекомендуют менять масло чаще — на 10 тысячах километров, рассчитывая продлить ресурс двигателя 1,8 литра, известного повышенным расходом масла. При пробеге 60 тысяч километров таких посещений для седана может быть больше, поэтому экономия на цене одного ТО частично нивелируется.

Страхование и ремонт

В расчетах отдельно учитывалась страховка. По оценке на начало 2026 года, полис КАСКО для Jolion с полным покрытием без франшизы обходился примерно в 80 тысяч рублей в год. Для Vesta называлась сумма около 50 тысяч рублей: кузовные детали, как правило, дешевле и чаще есть на складах.

Однако стоимость ремонта после ДТП зависит не только от наличия запчастей. Светодиодные фары и бамперы новой Vesta, согласно материалу сравнения, стоят почти как у хороших иномарок. Поэтому более низкая страховая стоимость сама по себе не гарантирует столь же заметной экономии при ремонте.

Топливо

По впечатлениям от тест-драйвов, в плотном городском движении Vesta с двигателем 1,8 литра расходовала от 10 до 11 литров бензина на 100 километров. Jolion с турбомотором 1,5 литра и роботом показывал примерно сопоставимые значения, а иногда тратил немного меньше. При среднем пробеге 20 тысяч километров в год расчеты не выявили заметного преимущества одной модели по затратам на топливо.

Остаточная стоимость и перепродажа

Самым неопределенным пунктом оказалась будущая перепродажа. Расходы на Vesta и Jolion сравнивались за три года, но остаточную стоимость пришлось оценивать заранее — с оговоркой, что на спрос влияют особенности каждой модели.

Специалисты по перепродаже автомобилей обратили внимание на осторожное отношение покупателей к Vesta с новым вариатором: эта трансмиссия пока не успела зарекомендовать себя как надежная. У Jolion другой риск для цен: модель просела, и большое количество таких машин на вторичном рынке может снизить стоимость продажи.

По расчету, за три года обе машины потеряли от 30 до 40% первоначальной стоимости — убыток оценивался почти в миллион рублей для каждого владельца. Это приблизительные оценки, а не гарантированная цена будущей продажи.

Расходы на владение Granta и Vesta за трехлетний период распределялись отдельно, но выбор между седаном и кроссовером остался открытым. По итоговой стоимости Vesta обошлась дешевле — разница за три года составила около 150 тысяч рублей при расходах на машины в несколько миллионов. При этом Jolion предлагал более богатое оснащение и комфорт. Таким образом, окончательный выбор зависит от того, что важнее для конкретного покупателя: минимизация затрат или уровень оснащения и удобства.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, ВАЗ (Lada)
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