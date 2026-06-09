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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 08:28

Лада Веста Кросс 1.8 CVT и Belgee S50 1.5 AT: сравнение для российских дорог

Лада Веста Кросс 1.8 CVT и Belgee S50 1.5 AT: сравнение для российских дорог

Что выбрать: российский универсал или белорусский седан - подробный разбор фактов и отличий

Лада Веста Кросс 1.8 CVT и Belgee S50 1.5 AT: сравнение для российских дорог

В 2026 году на российском рынке появились Лада Веста Кросс 1.8 CVT и Belgee S50 1.5 AT. Оба автомобиля предлагают современные решения, но различаются по ключевым параметрам, влияющим на комфорт, безопасность и эксплуатацию в российских условиях.

В 2026 году на российском рынке появились Лада Веста Кросс 1.8 CVT и Belgee S50 1.5 AT. Оба автомобиля предлагают современные решения, но различаются по ключевым параметрам, влияющим на комфорт, безопасность и эксплуатацию в российских условиях.

В 2026 году российский рынок автомобилей пополнился двумя моделями — Lada Vesta Kross 1.8 CVT и Belgee S50 1.5 AT. Оба автомобиля ориентированы на массового покупателя, но различия в конструкции и оснащении могут стать решающими для тех, кто ищет вариант для российских дорог и климата.

Lada Vesta Kross — это универсал с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, выдающим 122 л.с., вариатором и передним приводом. Высокий клиренс в 194 мм позволяет уверенно чувствовать себя на разбитых дорогах и просёлках, а масса в 1220 кг делает машину манёвренной. Багажник объемом 480–500 литров подходит для семейных поездок и перевозки крупногабаритных вещей. Гарантия — три года или 100 тысяч километров.

Belgee S50 — седан с 1,5-литровым мотором на 122 л.с., шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Максимальный крутящий момент — 152 Нм против 170 у Lada Vesta Kross. Клиренс ниже — 151 мм, масса выше — 1340 кг. Объем багажника сравним с конкурентом. Экономичность — сильная сторона S50: расход топлива в городе 8,3 л, на трассе 5,4 л, в смешанном цикле 6,4 л на 100 км, что заметно лучше показателей Lada Vesta Kross (10,1 / 6,3 / 7,7 л соответственно).

Оба автомобиля оснащены современными опциями: кожаная оплётка руля, регулировка сидений, 10,25-дюймовый экран, кондиционер, навигация, системы безопасности (ABS, ESP, подушки), парктроники и камера заднего вида. Такой набор отвечает требованиям комфорта и безопасности.

Выбор между моделями зависит от приоритетов. Lada Vesta Kross рассчитана на универсальность и тяжёлые дорожные условия, а Belgee S50 — на экономичность и классический комфорт. Для тех, кто часто ездит по трассам и ценит низкий расход топлива, S50 может быть предпочтительнее. Тем, кто сталкивается с бездорожьем и ищет практичность, подойдёт Lada Vesta Kross.

Обе модели способны заинтересовать аудиторию. Важно учитывать, что гарантийные условия, уровень комплектации и экономичность становятся ключевыми критериями выбора для россиян. В условиях нестабильных дорог и переменчивого климата именно высокий клиренс часто оказывается более важным, чем формальные показатели мощности или объема багажника. Однако для поездок по городу, экономии топлива и ради классического комфорта на первый план может выйти Belgee S50.

Интересно, что тенденция появления новых моделей с акцентом на оснащение и комфорт прослеживается и у других брендов. Например, в материале о Tenet T8, построенном на базе Chery Tiggo 8 Plus, обращается внимание, что современные автомобили всё чаще выбирают за богатую комплектацию и ориентируются на новых российских водителей — подробнее об этом можно узнать в обзоре кроссовера Tenet T8 .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р)
Упомянутые марки: Belgee, ВАЗ (Lada)
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