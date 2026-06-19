Цена выросла, качество упало: Что говорят владельцы о вернувшейся в строй Lada Vesta NG

19 июня 2026, 17:58
Lada Vesta NG: как изменился народный автомобиль и что не устраивает владельцев
Lada Vesta NG: как изменился народный автомобиль и что не устраивает владельцев
Lada Vesta NG после перезапуска в 2023 году вновь заняла лидирующие позиции на рынке, но вместе с обновлениями появились и новые вопросы к качеству и стоимости. Почему модель остается востребованной и какие нюансы отмечают владельцы - в нашем материале.
Перезапуск Lada Vesta NG в 2023 году стал ключевым событием для российского авторынка. Модель быстро вернулась в число лидеров продаж, несмотря на ощутимый рост цен и появление новых проблем с качеством. Причина — практически полное отсутствие конкурентов в своём сегменте и доверие к марке, сложившееся за годы.
Внешний рестайлинг оказался сдержанным: цветовая гамма теперь ограничена в основном белыми и серыми оттенками, а в комплектациях появились отечественные светодиодные фары и фонари. Некоторые опции, например, передние светодиодные противотуманки с функцией подсветки поворота, станут доступны только с осени 2024 года. В салоне появились мягкий пластик и комбинированная обивка сидений, а топовая версия Techno оснащена мультимедийной системой с 10,4-дюймовым дисплеем и цифровой приборной панелью. Однако следует отметить, что в морозы отопитель работает недостаточно эффективно, что особенно критично для российской зимы.
Технические изменения коснулись многих узлов. Теперь ремень ГРМ требует замены уже на 45 000 км, что вызывает недовольство из-за участившихся случаев обрывов. Ремонт резиновых пыльников ШРУСов вызывает вопросы, тормозные колодки китайского производства быстро изнашиваются и начинают скрипеть. На старте выпуска отсутствовали системы помощи при старте на подъёме, а система стабилизации ESP вернулась только осенью 2024 года.
В линейке появился 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л.с., который работает в паре с новым китайским вариатором CVT18 с ручным режимом. Первые партии вариаторов отличались уровнем рабочих жидкостей, что приводило к сбоям. Кроме того, многие владельцы жаловались на проблемы с электроникой: отказы кнопок запуска, зависания дворников, сбои в работе поворотников и датчиков парктроника. Ситуацию осложняют задержки с доставкой деталей для гарантийного ремонта, а стоимость сервисного обслуживания заметно выросла.
Несмотря на все недостатки, Lada Vesta NG остаётся одной из самых популярных моделей на российском рынке. Это обусловлено не только привычкой к бренду, но и отсутствием серьёзной альтернативы в своём классе. По имеющимся данным, даже лояльные покупатели всё чаще отмечают, что цена автомобиля уже не соответствует его заявленному качеству и комплектации. Для понимания ситуации важно учитывать, что в 2025–2026 годах конкуренция среди отечественных моделей останется минимальной, а спрос на доступные автомобили — стабильно высоким. В результате Lada Vesta NG продолжает удерживать позиции, несмотря на все спорные моменты.
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