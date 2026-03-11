Цена выросла, качество упало: Что говорят владельцы о вернувшейся в строй Lada Vesta NG

11 марта 2026, 19:37
Народный автомобиль по новой цене: Стоит ли своих денег Lada Vesta NG — отзывы владельцев
Народный автомобиль по новой цене: Стоит ли своих денег Lada Vesta NG — отзывы владельцев
Перезапуск Lada Vesta NG в 2023 году вызвал волну обсуждений среди автолюбителей. В материале - что изменилось в конструкции, какие проблемы отмечают владельцы и почему модель остается лидером продаж несмотря на рост цен и вопросы к качеству.
Перезапуск Lada Vesta NG стал одним из самых ярких событий на российском авторынке. После переноса производства в Тольятти автомобиль оказался в центре внимания как из-за резкого роста стоимости, так и из-за изменений в комплектациях и технической части. В условиях практически отсутствующей конкуренции модель быстро вернула себе лидерство по продажам, хотя вместе с этим возникли и новые вопросы по качеству.
Внешне рестайлинговая версия почти не отличается: ограниченная палитра цветов свелась преимущественно к белому и серому, при этом автомобиль получил отечественные светодиодные фары и фонари уже в базе. Некоторые опции, например, передние светодиодные противотуманки с поворотной функцией, стали доступны только с осени 2024 года. В салоне появились мягкий пластик и комбинированная обивка сидений, а в топовой версии Techno устанавливается мультимедиа с 10,4-дюймовым экраном и цифровая приборная панель. Однако владельцы отмечают слабую работу отопителя в морозы, что особенно критично для российской зимы.
Технические изменения затронули многие узлы. Теперь ремень ГРМ требует замены уже на 45 000 км, что вызывает недовольство из-за участившихся обрывов. Качество резиновых пыльников ШРУСов оставляет желать лучшего, а тормозные колодки китайского производства быстро стираются и скрипят. В начале производства на автомобилях отсутствовали системы помощи при старте на подъеме, а ESP вернулась только осенью 2024 года.
Весной 2024 года в линейке появился 1,8-литровый двигатель мощностью 122 силы в паре с новым китайским вариатором CVT18, имеющим ручной режим. Первые партии вариаторов страдали от недостаточного уровня рабочей жидкости, что приводило к сбоям в работе. Многие владельцы также жалуются на частые обращения в сервис из-за проблем с электроникой: отказы кнопок запуска, зависание дворников, сбои в работе поворотников и датчиков парктроника. Ситуацию усугубляют задержки с поставкой деталей для гарантийного ремонта.
На фоне заметно выросшей стоимости обслуживания качество комплектующих вызывает вопросы даже у лояльных покупателей. Несмотря на это, Lada Vesta NG остается одной из самых популярных моделей на рынке благодаря отсутствию серьезных конкурентов и привычке россиян доверять знакомой марке, хотя все чаще звучит мнение, что цена автомобиля уже перестала соответствовать его реальному качеству и оснащению.
Похожие материалы Лада
-
09.03.2026, 18:43
Исследование: Lada и Chery против премиума — кто лидирует по остаточной стоимости
Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
02.03.2026, 10:31
Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км
Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
25.02.2026, 12:40
АвтоВАЗ запустил автоматическую линию сборки колес для моделей Lada Vesta и Iskra
АвтоВАЗ внедрил полностью автоматизированную линию сборки колес, которая уже обслуживает новые модели. Почему это событие может изменить подход к производству и что ждет будущие автомобили - объяснил эксперт.Читать далее
-
23.02.2026, 13:44
Сколько реально стоит проехать 100 000 км на Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo
Эксперты разобрали, во сколько обойдется эксплуатация Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo на дистанции 100 000 км. В расчетах учтены все ключевые траты: от покупки и ТО до топлива и налогов. Почему эти цифры важны - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 18:24
Вторичный рынок в 2026: какие подержанные авто стали самыми желанными
Рынок подержанных авто в России меняется. Покупатели ищут выгодные варианты. Спрос смещается к возрастным моделям. Эксперты отмечают новые тенденции в выборе машин.Читать далее
-
15.02.2026, 06:37
Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым
Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
09.03.2026, 18:43
Исследование: Lada и Chery против премиума — кто лидирует по остаточной стоимости
Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
02.03.2026, 10:31
Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км
Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
25.02.2026, 12:40
АвтоВАЗ запустил автоматическую линию сборки колес для моделей Lada Vesta и Iskra
АвтоВАЗ внедрил полностью автоматизированную линию сборки колес, которая уже обслуживает новые модели. Почему это событие может изменить подход к производству и что ждет будущие автомобили - объяснил эксперт.Читать далее
-
23.02.2026, 13:44
Сколько реально стоит проехать 100 000 км на Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo
Эксперты разобрали, во сколько обойдется эксплуатация Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo на дистанции 100 000 км. В расчетах учтены все ключевые траты: от покупки и ТО до топлива и налогов. Почему эти цифры важны - в материале.Читать далее
-
17.02.2026, 18:24
Вторичный рынок в 2026: какие подержанные авто стали самыми желанными
Рынок подержанных авто в России меняется. Покупатели ищут выгодные варианты. Спрос смещается к возрастным моделям. Эксперты отмечают новые тенденции в выборе машин.Читать далее
-
15.02.2026, 06:37
Пробег 182 500 км: сколько стоит содержать Ладу Весту 2015 года и что выходит из строя первым
Детальный разбор эксплуатации Лады Весты 2015 года с пробегом 182 500 км: какие детали потребовали замены, сколько стоили ремонты и как изменились расходы на топливо. Практический опыт для владельцев и тех, кто только выбирает автомобиль.Читать далее