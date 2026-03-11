Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 19:37

Цена выросла, качество упало: Что говорят владельцы о вернувшейся в строй Lada Vesta NG

Перезапуск Lada Vesta NG в 2023 году вызвал волну обсуждений среди автолюбителей. В материале - что изменилось в конструкции, какие проблемы отмечают владельцы и почему модель остается лидером продаж несмотря на рост цен и вопросы к качеству.

Перезапуск Lada Vesta NG стал одним из самых ярких событий на российском авторынке. После переноса производства в Тольятти автомобиль оказался в центре внимания как из-за резкого роста стоимости, так и из-за изменений в комплектациях и технической части. В условиях практически отсутствующей конкуренции модель быстро вернула себе лидерство по продажам, хотя вместе с этим возникли и новые вопросы по качеству.

Внешне рестайлинговая версия почти не отличается: ограниченная палитра цветов свелась преимущественно к белому и серому, при этом автомобиль получил отечественные светодиодные фары и фонари уже в базе. Некоторые опции, например, передние светодиодные противотуманки с поворотной функцией, стали доступны только с осени 2024 года. В салоне появились мягкий пластик и комбинированная обивка сидений, а в топовой версии Techno устанавливается мультимедиа с 10,4-дюймовым экраном и цифровая приборная панель. Однако владельцы отмечают слабую работу отопителя в морозы, что особенно критично для российской зимы.

Технические изменения затронули многие узлы. Теперь ремень ГРМ требует замены уже на 45 000 км, что вызывает недовольство из-за участившихся обрывов. Качество резиновых пыльников ШРУСов оставляет желать лучшего, а тормозные колодки китайского производства быстро стираются и скрипят. В начале производства на автомобилях отсутствовали системы помощи при старте на подъеме, а ESP вернулась только осенью 2024 года.

Весной 2024 года в линейке появился 1,8-литровый двигатель мощностью 122 силы в паре с новым китайским вариатором CVT18, имеющим ручной режим. Первые партии вариаторов страдали от недостаточного уровня рабочей жидкости, что приводило к сбоям в работе. Многие владельцы также жалуются на частые обращения в сервис из-за проблем с электроникой: отказы кнопок запуска, зависание дворников, сбои в работе поворотников и датчиков парктроника. Ситуацию усугубляют задержки с поставкой деталей для гарантийного ремонта.

На фоне заметно выросшей стоимости обслуживания качество комплектующих вызывает вопросы даже у лояльных покупателей. Несмотря на это, Lada Vesta NG остается одной из самых популярных моделей на рынке благодаря отсутствию серьезных конкурентов и привычке россиян доверять знакомой марке, хотя все чаще звучит мнение, что цена автомобиля уже перестала соответствовать его реальному качеству и оснащению.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
