Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
Фото: Lada
О ценах, комплектациях и сроках начала продаж пообещали объявить отдельно, а пока главный редактор Quto Максим Ракитин оценил надежность нового вариатора WLY CVT18. По его словам, это хороший выбор для Lada Vesta, надежный агрегат, который при должном обслуживании отходит порядка 250 тысяч километров. Конструктивно он напоминает вариаторы Jatco JF015E, которыми ранее оснащали автомобили Lada. Агрегат представляет собой своеобразный гибрид вариатора и классического «автомата». Он объединяет гидротрансформатор и планетарную передачу. На невысоких cкopocтях работает пepвaя cтупeнь, на высоких – втopaя.
Вариатор WLY CVT18 хорошо знаком отечественным механикам по автомобилям Chery. Если менять трансмиссионную жидкость каждые 30 – 40 километров, разгоняться аккуратно, особенно в жару, и не допускать перегревов, агрегат может прослужить 200 – 250 тысяч километров. Среди главных проблем вариаторов этого типа можно назвать разрушение подшипников конусов, но на автомобилях Lada ее быть не должно, поскольку крутящий момент мотора 1.8EVO далек от максимальных возможностей трансмиссии.
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Новые санкции лишили в 2023 году АвтоВАЗ поставщика подушек безопасности. С середины декабря все машины сходили с конвейера без этой важной опции. Пару недель назад компания официально заявила о преодолении трудностей, но тут возникли новые.Читать далее
-
15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
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Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
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-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
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