Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?

Новый для автомобилей Lada вариатор планируют устанавливать на все модели семейства Vesta: седан, Cross-седан, универсалы SW и SW Cross. Специально под нее были модернизированы топливная и тормозная системы, а новый 1.8EVO потребовал установки другой опоры двигателя. Кроме того, электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалибровали под Lada Vesta.

О ценах, комплектациях и сроках начала продаж пообещали объявить отдельно, а пока главный редактор Quto Максим Ракитин оценил надежность нового вариатора WLY CVT18. По его словам, это хороший выбор для Lada Vesta, надежный агрегат, который при должном обслуживании отходит порядка 250 тысяч километров. Конструктивно он напоминает вариаторы Jatco JF015E, которыми ранее оснащали автомобили Lada. Агрегат представляет собой своеобразный гибрид вариатора и классического «автомата». Он объединяет гидротрансформатор и планетарную передачу. На невысоких cкopocтях работает пepвaя cтупeнь, на высоких – втopaя.

Вариатор WLY CVT18 хорошо знаком отечественным механикам по автомобилям Chery. Если менять трансмиссионную жидкость каждые 30 – 40 километров, разгоняться аккуратно, особенно в жару, и не допускать перегревов, агрегат может прослужить 200 – 250 тысяч километров. Среди главных проблем вариаторов этого типа можно назвать разрушение подшипников конусов, но на автомобилях Lada ее быть не должно, поскольку крутящий момент мотора 1.8EVO далек от максимальных возможностей трансмиссии.

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