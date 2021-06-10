10 июня 2021, 08:50
Lada Vesta обзавелась новой недорогой комплектацией
АвтоВАЗ подготовил новую доступную комплектацию для седана Vesta и универсала Vesta SW. Ее пока нет в прайс-листах на официальном сайте Lada, но дилерам уже отгружено более 300 машин.
Дарья Климова Фото: Lada
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Фото: Лада.Онлайн
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По сравнению с базовой комплектацией Classic/Start (от 773 900 рублей) здесь есть центральный подлокотник с боксом, противосолнечные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалом и розетки 12V для пассажиров второго ряда. Дилерам уже отгружено порядка 350 автомобилей Lada Vesta в комплектации Comfort Light.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
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