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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 10:33

Lada Vesta: особенности и проблемы 8- и 16-клапанных двигателей в 2026 году

Lada Vesta: особенности и проблемы 8- и 16-клапанных двигателей в 2026 году

Lada Vesta: какой двигатель взять, чтобы не пожалеть — 106-сильный 21129 или 90-сильный 11182

Lada Vesta: особенности и проблемы 8- и 16-клапанных двигателей в 2026 году

Покупатели Lada Vesta в 2026 году сталкиваются с непростым выбором между 8- и 16-клапанными двигателями. Эксперты отмечают важные нюансы эксплуатации, надежности и затрат на обслуживание, которые могут повлиять на решение при покупке автомобиля.

Покупатели Lada Vesta в 2026 году сталкиваются с непростым выбором между 8- и 16-клапанными двигателями. Эксперты отмечают важные нюансы эксплуатации, надежности и затрат на обслуживание, которые могут повлиять на решение при покупке автомобиля.

В 2026 году Lada Vesta по-прежнему остается заметным игроком на российском рынке, а споры о выборе силового агрегата не утихают. Мотор для этой модели часто становится ключевым критерием выбора при покупке, поскольку от него зависят не только динамика и расход топлива, но и бюджет обслуживания, а также ресурс автомобиля в суровых реалиях.

За годы выпуска Vesta комплектовалась разными двигателями, но главная дилемма для покупателя сегодня сводится к выбору между двумя атмосферниками объемом 1,6 литра: 16‑клапанным ВАЗ‑21129 мощностью 106 лошадиных сил, который предлагает уверенную динамику и лучшую тягу, и 8‑клапанным ВАЗ‑11182 с отдачей 90 сил, который привлекает простотой конструкции.

Несмотря на кажущуюся надежность «восьмиклапанной» архитектуры, владельцы часто жалуются на этот мотор именно из‑за скрытых затрат. Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает вручную регулировать тепловые зазоры клапанов, и делать это приходится порой до трех раз в год, что ощутимо бьет по карману, а самостоятельно провести регулировку сложно из‑за необходимости специального инструмента и опыта.

Качество комплектующих у этого двигателя тоже оставляет желать лучшего: головка блока цилиндров нередко имеет заводской брак, и даже после одного перегрева может начаться повышенный «масложор», ремень ГРМ иногда требует замены уже к 40 тысячам километров, хотя производитель заявляет гораздо больший ресурс, плюс, часто встречаются проблемы с балансировкой коленвала и быстрый износ подшипников.

16‑клапанный мотор 21129 выглядит в этом смысле предпочтительнее. Да, он сложнее по устройству, но при аккуратной эксплуатации доставляет  значительно меньше хлопот. Нарекания по качеству помпы и ремня ГРМ тоже встречаются, однако в целом агрегат считается более надежным и обеспечивает оптимальный баланс между приемистостью и затратами на техобслуживание. Примечательно, что разница в аппетите между двумя моторами минимальна: в смешанном цикле оба укладываются в средние 7 литров на 100 километров.

Многие покупатели изначально ориентируются на низкую цену и дешевизну ремонта «восьмиклапанника», но эта экономия при покупке часто нивелируется регулярными визитами на СТО. Если же вы рассчитываете на долгую и беспроблемную жизнь автомобиля, доплата за 16‑клапанный двигатель выглядит более разумным вложением. 

При выборе Lada Vesta эксперты советуют внимательно проверять историю обслуживания и состояние ремня ГРМ — именно эти детали чаще всего становятся причиной внезапных поломок. В итоге грамотный выбор мотора напрямую влияет на комфорт и ресурс автомобиля в российских условиях, где перепады температур и качество дорог далеки от идеальных, а значит, к этому решению стоит подходить не с позиции сиюминутной выгоды, а с учетом всех будущих эксплуатационных расходов инженеры BMW также уделяют особое внимание балансу между динамикой и надежностью.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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