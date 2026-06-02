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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 06:48

Lada Vesta: особенности рестайлинга, плюсы и минусы по мнению экспертов

Lada Vesta: особенности рестайлинга, плюсы и минусы по мнению экспертов

Нестареющая классика: почему Lada Vesta в 2026 году всё ещё даст фору бюджетным иномаркам

Lada Vesta: особенности рестайлинга, плюсы и минусы по мнению экспертов

Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке благодаря сочетанию доступной цены, новых опций и доработанной конструкции. Эксперты выделяют сильные и слабые стороны автомобиля, отмечая его актуальность для российских условий.

Lada Vesta остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке благодаря сочетанию доступной цены, новых опций и доработанной конструкции. Эксперты выделяют сильные и слабые стороны автомобиля, отмечая его актуальность для российских условий.

В 2026 году интерес к Lada Vesta не ослабевает: модель, пережившая рестайлинг, продолжает конкурировать с иностранными аналогами и привлекать внимание автолюбителей. Обновленная версия получила не только свежий дизайн, но и ряд технических доработок, что делает ее заметным игроком на рынке.

Первые экземпляры Lada Vesta появились в 2015 году на заводе в Ижевске. Седан с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра быстро стал популярным благодаря вместительному салону и улучшенной управляемости. В 2017 году линейка пополнилась универсалами SW и SW Cross, а в 2019-м — спортивной версией Vesta Sport с 145-сильным мотором. После рестайлинга 2021 года автомобиль получил обновленный интерьер, новые опции и более динамичные двигатели.

Эксперты отмечают, что среди главных достоинств Lada Vesta — энергоемкая подвеска с L-образными рычагами, увеличенный по сравнению с конкурентами кузов, просторный салон и относительно небольшой вес. Безопасность обеспечивают семь систем помощи при вождении, а высокий клиренс (178 мм у стандартной версии и 203 мм у Cross) позволяет уверенно чувствовать себя на российских дорогах.

Внешний вид седана выполнен в фирменном Х-стиле, а кузов и крыша оцинкованы и обработаны антикоррозийным составом. Однако оптика осталась галогеновой, в то время как конкуренты уже оснащаются светодиодными фарами. Внутри — современная передняя панель, удобные сиденья с поясничным подпором, семидюймовый тачскрин и множество полезных опций, включая USB-разъемы и подогрев заднего ряда. Вместе с тем, не хватает ниш в задних дверях и съемного отсека для длинномеров.

Техническая часть представлена бензиновыми и газовыми двигателями объемом 1,6–1,8 литра, механической и роботизированной коробками передач, а также вариатором Jatco для двухпедальных версий. Автомобиль соответствует европейским экологическим стандартам, а расход топлива в смешанном цикле составляет около 7,1 литра на 100 км.

Среди новых опций — регулировка руля по вылету, охлаждаемый бардачок, система помощи при старте на подъеме, камера заднего вида, автоматическая разблокировка дверей и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Инженеры доработали подвеску, устранив посторонние звуки, и внедрили задние дисковые тормоза, новые опоры амортизаторов и стабилизаторы.

Однако не обошлось без недостатков. Пользователи отмечают некачественный пластик и клавиши, устаревшую мультимедийную систему, отсутствие ниш в задних дверях и съемного отсека в спинке дивана. Багажник объемом 480 литров не оборудован крючками и сетками, а топовые комплектации лишены светодиодной оптики, цифровой панели и ряда современных функций. Несмотря на это, Lada Vesta остается выгоднее по цене, чем большинство иномарок схожей комплектации.

Сегодня Lada Vesta — это пример того, как российский автопром адаптируется к современным требованиям. Модель сочетает доступность, практичность и набор опций, которые ранее были доступны только в более дорогих автомобилях. Гарантия на 3 года или 100 000 км, возможность обслуживания у официальных дилеров и соответствие экологическим стандартам делают Vesta привлекательной для широкой аудитории. При этом стоит помнить, что выбор между отечественной и зарубежной моделью всегда зависит от личных приоритетов и условий эксплуатации.

Интересно, что в советское время инженеры также искали нестандартные решения для защиты автомобилей. Например, белая окраска шин на комбайнах была не просто эстетикой, а способом продлить срок службы резины в условиях жары и ультрафиолета.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Renault, Hyundai, ВАЗ (Lada)
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