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12 ноября 2019, 11:30

Lada Vesta останется без «робота»

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Фото: АвтоВАЗ
Автомобили семейства Lada Vesta больше не будут оснащать роботизированной коробкой передач АМТ. Представители АвтоВАЗа сообщили об этом на презентации новой версии Vesta с бесступенчатой трансмиссией CVT от Jatco.
Lada Vesta останется без робота

Фото: АвтоВАЗ

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АвтоВАЗ подумывает о прекращении производства версии Lada Vesta с автоматизированной коробкой передач (АМТ) ...
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О планах АвтоВАЗа прекратить производство Lada Vesta с «роботом» стало известно месяц назад. Причина – в отсутствии спроса на такие модификации. По статистике, львиная доля продаж приходится на Vesta с «механикой». С роботизированной коробкой продается лишь 9% автомобилей семейства. Сейчас на смену АМТ придет бесступенчатая коробка Jatco JF015E в связке с 1,6-литровым мотором Renault H4Mk (113 л.с.).

Тем не менее, АвтоВАЗ продолжит производство роботизированных коробок передач. Такая трансмиссия по-прежнему будет ставится на модели Lada Granta и Lada Xray. Сейчас самый доступный хэтчбек Xray с АМТ стоит минимум 762 900 рублей, а седан Granta – от 546 500 рублей. На официальном сайте Lada пока остаются версии Vesta с АМТ. Цены начинаются от 676 900 рублей за седан в комплектации Classic с пакетом Start.

Вчера АвтоВАЗ озвучил цены на автомобили Vesta с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным двигателем. Базовый седан в комплектации Classic Start обойдется минимум в 736 900 рублей, а универсал SW – в 773 900 рублей. Вариатор также будет доступен для Cross-версий седана и универсала. В продаже автомобили появятся в самое ближайшее время.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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Lada Vesta останется без «робота»
{{material_127758}}О планах АвтоВАЗа прекратить производство Lada Vesta с «роботом» стало известно месяц назад. Причина – в отсутствии спроса на такие модификации. По статистике, львиная доля продаж приходится на Vesta с «механикой». С роботизированной коробкой продается лишь 9% автомобилей семейства. Сейчас на смену АМТ придет бесступенчатая коробка Jatco JF015E в связке с 1,6-литровым мотором Renault H4Mk (113 л.с.).Тем не менее, АвтоВАЗ продолжит производство роботизированных коробок передач. Такая трансмиссия по-прежнему будет ставится на модели Lada Granta и Lada Xray. Сейчас самый доступный хэтчбек Xray с АМТ стоит минимум 762 900 рублей, а седан Granta – от 546 500 рублей. На официальном сайте Lada пока остаются версии Vesta с АМТ. Цены начинаются от 676 900 рублей за седан в комплектации Classic с пакетом Start.Вчера АвтоВАЗ озвучил цены на автомобили Vesta с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным двигателем. Базовый седан в комплектации Classic Start обойдется минимум в 736 900 рублей, а универсал SW – в 773 900 рублей. Вариатор также будет доступен для Cross-версий седана и универсала. В продаже автомобили появятся в самое ближайшее время.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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