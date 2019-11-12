12 ноября 2019, 11:30
Lada Vesta останется без «робота»
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Фото: АвтоВАЗ
Автомобили семейства Lada Vesta больше не будут оснащать роботизированной коробкой передач АМТ. Представители АвтоВАЗа сообщили об этом на презентации новой версии Vesta с бесступенчатой трансмиссией CVT от Jatco.
Фото: АвтоВАЗ
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Тем не менее, АвтоВАЗ продолжит производство роботизированных коробок передач. Такая трансмиссия по-прежнему будет ставится на модели Lada Granta и Lada Xray. Сейчас самый доступный хэтчбек Xray с АМТ стоит минимум 762 900 рублей, а седан Granta – от 546 500 рублей. На официальном сайте Lada пока остаются версии Vesta с АМТ. Цены начинаются от 676 900 рублей за седан в комплектации Classic с пакетом Start.
Вчера АвтоВАЗ озвучил цены на автомобили Vesta с бесступенчатой коробкой передач и 113-сильным двигателем. Базовый седан в комплектации Classic Start обойдется минимум в 736 900 рублей, а универсал SW – в 773 900 рублей. Вариатор также будет доступен для Cross-версий седана и универсала. В продаже автомобили появятся в самое ближайшее время.
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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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