27 марта 2020, 18:21
Lada Vesta отзывают из-за неправильной обивки
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Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ объявил о начале отзывной кампании в отношении почти 400 автомобилей Lada Vesta. Причины сформулированы довольно расплывчато: необходимо проверить обивку центральной стойки.
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Причиной отзыва стала «проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова». При этом предполагается, что на всех автомобилях эту обивку придется заменить. В любом случае все работы в рамках добровольного отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят их о начале отзывной кампании и предложат записаться в удобный дилерский центр Lada на осмотр и ремонт.
В середине марта 2020 года АвтоВАЗ объявил об отзыве 12 тысяч автомобилей Lada. Тогда в сервис пригласили три модели: Vesta, Xray, Largus, реализованные в период с сентября 2019 года по настоящее время. Причиной стала возможная неисправность вакуумного усилителя тормозов.
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