Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 марта 2020, 18:21

Lada Vesta отзывают из-за неправильной обивки

  • 409
  • 0
Фото: АвтоВАЗ
АвтоВАЗ объявил о начале отзывной кампании в отношении почти 400 автомобилей Lada Vesta. Причины сформулированы довольно расплывчато: необходимо проверить обивку центральной стойки.
Ранее мы писали
На сайте Росстандарта опубликована информация о начале отзывной кампании, которая затронет в России три модели ...
Читать далее
На официальном сайте Росстандарта появилось уведомление об отзыве 381 автомобиля Lada Vesta, проданных за последние полгода: в период с сентября 2019 года по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован здесь же. При желании можно сверить с ним VIN-номер своей «Весты» или воспользоваться интерактивным поиском.

Причиной отзыва стала «проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова». При этом предполагается, что на всех автомобилях эту обивку придется заменить. В любом случае все работы в рамках добровольного отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят их о начале отзывной кампании и предложат записаться в удобный дилерский центр Lada на осмотр и ремонт.

В середине марта 2020 года АвтоВАЗ объявил об отзыве 12 тысяч автомобилей Lada. Тогда в сервис пригласили три модели: Vesta, Xray, Largus, реализованные в период с сентября 2019 года по настоящее время. Причиной стала возможная неисправность вакуумного усилителя тормозов.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Немцы оказались недовольными Lada Vesta
А что в Германии POLO продаётся?
123
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
Эксперты назвали самый выгодный тип автомобилей
>> за пятилетний электрокар Nissan Leaf на Авто.ру просят не менее 1,1 млн рублей. ложь. Зашел на автоюру - 5летних лифов дороже 750к рублей нет нигде. Афтар удак
75г5ге
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 70 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Vesta отзывают из-за неправильной обивки
{{material_129260}}На официальном сайте Росстандарта появилось уведомление об отзыве 381 автомобиля Lada Vesta, проданных за последние полгода: в период с сентября 2019 года по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован здесь же. При желании можно сверить с ним VIN-номер своей «Весты» или воспользоваться интерактивным поиском.Причиной отзыва стала «проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова». При этом предполагается, что на всех автомобилях эту обивку придется заменить. В любом случае все работы в рамках добровольного отзыва проведут бесплатно для автовладельцев. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят их о начале отзывной кампании и предложат записаться в удобный дилерский центр Lada на осмотр и ремонт.В середине марта 2020 года АвтоВАЗ объявил об отзыве 12 тысяч автомобилей Lada. Тогда в сервис пригласили три модели: Vesta, Xray, Largus, реализованные в период с сентября 2019 года по настоящее время. Причиной стала возможная неисправность вакуумного усилителя тормозов.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Республика Башкортостан Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться