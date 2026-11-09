Какой совершенно новый двигатель получила Lada Vesta и сколько теперь придется доплатить за вариатор

Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены

АвтоВАЗ установил новый 1,8-литровый двигатель на все модификации Lada Vesta. Отдельным версиям добавили электронные системы и подсветку. Известна и минимальная цена машины с механической коробкой.

АвтоВАЗ установил новый 1,8-литровый двигатель на все модификации Lada Vesta. Отдельным версиям добавили электронные системы и подсветку. Известна и минимальная цена машины с механической коробкой.

В октябре 2026 года в России продали 4 956 автомобилей Lada Vesta - на 33,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. В рейтинге продаж модель заняла пятое место. Всего за месяц в России реализовали 29 696 автомобилей Lada, продажи бренда снизились на 10,7% год к году.

АвтоВАЗ обновил семейство, сообщает пресс-служба марки. Изменения затронули седан и универсал, включая версии Cross; отгрузки автомобилей дилерам уже начались. Новый двигатель устанавливают на все четыре основные версии: седан и универсал, а также их исполнения Cross.

Теперь для всех модификаций доступен двигатель XGF GEN2 1.8, который пришел на смену 1.8 Evo. Серийное производство нового агрегата началось летом 2026 года. При рабочем объеме 1,8 литра он развивает 132 л.с. (около 97 кВт) и 175 Н·м. У прежней версии было 122 л.с. и 170 Н·м. С шестиступенчатой механической коробкой Vesta разгоняется до 100 км/ч за десять секунд, а максимальная скорость достигает 192 км/ч. Заявленный средний расход топлива составляет 7,4 л на 100 км. Мотор предлагают начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв».

Фото: Lada

Минимальная цена версии с механической коробкой составляет 1 845 000 руб. Вариатор увеличивает стоимость на 45 тыс. руб. Другие новые опции зависят от исполнения. Новый 1,8-литровый двигатель доступен с шестиступенчатой механической коробкой или вариатором.

Для Lada Vesta Cross предусмотрен выбор режимов движения: «Грунт» и «Песок», а также настройки для снега и спортивной езды, обозначенные как «Снег» и «Спорт». Настройки двигателя и электронных систем стабилизации меняются в зависимости от выбранного режима. В комплектации «Техно» появились электронный контроль давления в шинах и атмосферная подсветка лунного цвета. Владельцам пригодится и разбор о зимних показаниях манометра.