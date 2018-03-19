19 марта 2018, 17:31
Lada Vesta получила премию Marcus
В Вене наградили лауреатов ежегодной премии Marcus. В этом году на суд жюри было представлено 49 моделей, вышедших на австрийский рынок в 2017 году. Lada Vesta победила в номинации «Экономическая привлекательность» категории «Компактный класс».
|ВАЗ (Lada) Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
|1.6 л, 106 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 12.9 с, 170 км/ч
|4410 x 1764 x 1497 мм
|передний
|Газ (бензин), 6.3 л на 100 км
|724 900 руб
|Все характеристики
Победители в каждой номинации определяются для каждого сегмента отдельно. В этом году в сегменте компактных автомобилей победу присудили отечественной Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем. В целом, список победителей выглядит так:
• Категория сити-кары: Kia Picanto 1.0 MPI Neon
• Категория компактный класс: Lada Vesta 1.6
• Категория С-класс: Renault Grand Scénic Energy dCi 110 Zen
• Категория компактные кроссоверы: Kia Stonic 1.25 MPI ISG Titan и Seat Arona 1.0 EcoTSI
• Категория большие кроссоверы: Peugeot 5008 1.6 BlueHDI
• Категория класс люкс: Range Rover Velar 2.0 Дизель
Также эксперты ÖAMTC оценили автомобили с точки зрения безопасности. Выводы делались по 33 характеристикам. Во внимание принимались активные и пассивные системы безопасности, входящие в список стандартного оборудования. В итоге победителями стали:
• Категория сити-каров: Seat Ibiza и VW Polo
• Категория компактный класс: Honda Civic
• Категория С-класс: Kia Stinger и VW Arteon
• Категория компактные кроссоверы: Skoda Karoq
• Категория большие кроссоверы: Volvo XC60
• Категория класс люкс: Audi A8
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
фигня, а не статья
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное