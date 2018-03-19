19 марта 2018, 17:31

Lada Vesta получила премию Marcus

В Вене наградили лауреатов ежегодной премии Marcus. В этом году на суд жюри было представлено 49 моделей, вышедших на австрийский рынок в 2017 году. Lada Vesta победила в номинации «Экономическая привлекательность» категории «Компактный класс».
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Lada Vesta получила премию Marcus ВАЗ (Lada) Vesta
ВАЗ (Lada) Vesta СУГ Luxe Multimedia 1.6 MT
1.6 л, 106 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 12.9 с, 170 км/ч
4410 x 1764 x 1497 мм
передний
Газ (бензин), 6.3 л на 100 км
724 900 руб
Все характеристики
Премия Marcus присуждается уже в шестой раз под патронажем Австрийского авто-, мото- и туристического клуба (ÖAMTC). В ее жюри входят эксперты в области проектирования и производства автомобилей. Автомобили рассматриваются, в первую очередь, с точки зрения потребителей. Поэтому учредители Marcus говорят, что их оценка является наиболее актуальной и объективной. Премия присуждается по двум номинациям: безопасность и экономическая привлекательность. При определении победителя во второй номинации учитываются не только непосредственная стоимость нового автомобиля, но и расходы на обслуживание, топливная экономичность, потеря стоимости и т.п. 

Победители в каждой номинации определяются для каждого сегмента отдельно. В этом году в сегменте компактных автомобилей победу присудили отечественной Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем. В целом, список победителей выглядит так:

Категория сити-кары: Kia Picanto 1.0 MPI Neon
Категория компактный класс: Lada Vesta 1.6
Категория С-класс: Renault Grand Scénic Energy dCi 110 Zen
Категория компактные кроссоверы: Kia Stonic 1.25 MPI ISG Titan и Seat Arona 1.0 EcoTSI
Категория большие кроссоверы: Peugeot 5008 1.6 BlueHDI
Категория класс люкс: Range Rover Velar 2.0 Дизель

Также эксперты ÖAMTC оценили автомобили с точки зрения безопасности. Выводы делались по 33 характеристикам. Во внимание принимались активные и пассивные системы безопасности, входящие в список стандартного оборудования. В итоге победителями стали: 

Категория сити-каров: Seat Ibiza и VW Polo
Категория компактный класс: Honda Civic
Категория С-класс: Kia Stinger и VW Arteon
Категория компактные кроссоверы: Skoda Karoq
Категория большие кроссоверы: Volvo XC60
Категория класс люкс: Audi A8

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Отзывы по теме
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
Георгий
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
чувак
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
фигня, а не статья
Максим
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Lada Vesta получила премию Marcus
{{params_58009}}Премия Marcus присуждается уже в шестой раз под патронажем Австрийского авто-, мото- и туристического клуба (ÖAMTC). В ее жюри входят эксперты в области проектирования и производства автомобилей. Автомобили рассматриваются, в первую очередь, с точки зрения потребителей. Поэтому учредители Marcus говорят, что их оценка является наиболее актуальной и объективной. Премия присуждается по двум номинациям: безопасность и экономическая привлекательность. При определении победителя во второй номинации учитываются не только непосредственная стоимость нового автомобиля, но и расходы на обслуживание, топливная экономичность, потеря стоимости и т.п. Победители в каждой номинации определяются для каждого сегмента отдельно. В этом году в сегменте компактных автомобилей победу присудили отечественной Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем. В целом, список победителей выглядит так:• Категория сити-кары: Kia Picanto 1.0 MPI Neon• Категория компактный класс: Lada Vesta 1.6• Категория С-класс: Renault Grand Scénic Energy dCi 110 Zen• Категория компактные кроссоверы: Kia Stonic 1.25 MPI ISG Titan и Seat Arona 1.0 EcoTSI• Категория большие кроссоверы: Peugeot 5008 1.6 BlueHDI• Категория класс люкс: Range Rover Velar 2.0 ДизельТакже эксперты ÖAMTC оценили автомобили с точки зрения безопасности. Выводы делались по 33 характеристикам. Во внимание принимались активные и пассивные системы безопасности, входящие в список стандартного оборудования. В итоге победителями стали: • Категория сити-каров: Seat Ibiza и VW Polo• Категория компактный класс: Honda Civic• Категория С-класс: Kia Stinger и VW Arteon• Категория компактные кроссоверы: Skoda Karoq• Категория большие кроссоверы: Volvo XC60• Категория класс люкс: Audi A8
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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