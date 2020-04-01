1 апреля 2020, 11:44
Lada Vesta после рестайлинга получит светодиодную оптику
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Фото: Лада.Онлайн
Обновленная Lada Vesta может стать первой моделью АвтоВАЗа, которая получит полностью светодиодные фары головного света. Премьера новинки должна состояться до конца 2020 года.
Фото: kolesa.ru
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Но поклонники марки ждут более серьезный рестайлинг. По предварительной информации, седан Vesta FL (FaceLift) представят до конца текущего года. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», новинка обзаведется светодиодными фарами, первой из всех моделей Lada. Рабочий макет блок-фары с LED-элементами специалисты АвтоВАЗа разработали еще в 2016 году.
Светодиодные фары более надежны, дольше служат и отличаются существенно более низким энергопотреблением: 6 – 12 Вт на фару вместо 55 Вт у «галогенок». Диодная оптика повышает безопасность движения, поскольку автомобиль становится более заметным на дороге. Кроме того, LED-фары делают дизайн стильным и ярким.
Помимо новой оптики Lada Vesta FL получит и ряд других изменений. В салоне полностью переделают переднюю панель, оформление центрального тоннеля и внутренние поверхности дверей. Доминантой интерьера станет большой отдельно стоящий экран медиасистемы. Изменится форма воздуховодов, ручек дверей и декоративных деталей.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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