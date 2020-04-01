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1 апреля 2020, 11:44

Lada Vesta после рестайлинга получит светодиодную оптику

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Фото: Лада.Онлайн
Обновленная Lada Vesta может стать первой моделью АвтоВАЗа, которая получит полностью светодиодные фары головного света. Премьера новинки должна состояться до конца 2020 года.
Lada Vesta после рестайлинга получит светодиодную оптику

Фото: kolesa.ru

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В ноябре 2019 года стартовали продажи слегка обновленной Lada Vesta, которая обзавелась новым мотором и вариатором. В цветовой гамме появился свежий синий оттенок «Дайвинг». Боковые зеркала получили электропривод складывания. В списке опций теперь значится обогрев руля, бескаркасные стеклоочистители и «противотуманки» с функцией подсветки поворотов.

Но поклонники марки ждут более серьезный рестайлинг. По предварительной информации, седан Vesta FL (FaceLift) представят до конца текущего года. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», новинка обзаведется светодиодными фарами, первой из всех моделей Lada. Рабочий макет блок-фары с LED-элементами специалисты АвтоВАЗа разработали еще в 2016 году.

Светодиодные фары более надежны, дольше служат и отличаются существенно более низким энергопотреблением: 6 – 12 Вт на фару вместо 55 Вт у «галогенок». Диодная оптика повышает безопасность движения, поскольку автомобиль становится более заметным на дороге. Кроме того, LED-фары делают дизайн стильным и ярким.
 
Помимо новой оптики Lada Vesta FL получит и ряд других изменений. В салоне полностью переделают переднюю панель, оформление центрального тоннеля и внутренние поверхности дверей. Доминантой интерьера станет большой отдельно стоящий экран медиасистемы. Изменится форма воздуховодов, ручек дверей и декоративных деталей.

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Отзывы по теме
Немцы оказались недовольными Lada Vesta
А что в Германии POLO продаётся?
123
Объявлены цены на Lada Vesta 2020 модельного года
По Ценам впереди планеты всей. Брали из-за более низких цен. Но очевидно от радости в зобу дыханье сперло.
Вазон
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Lada Vesta после рестайлинга получит светодиодную оптику
{{material_128141}}В ноябре 2019 года стартовали продажи слегка обновленной Lada Vesta, которая обзавелась новым мотором и вариатором. В цветовой гамме появился свежий синий оттенок «Дайвинг». Боковые зеркала получили электропривод складывания. В списке опций теперь значится обогрев руля, бескаркасные стеклоочистители и «противотуманки» с функцией подсветки поворотов.Но поклонники марки ждут более серьезный рестайлинг. По предварительной информации, седан Vesta FL (FaceLift) представят до конца текущего года. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», новинка обзаведется светодиодными фарами, первой из всех моделей Lada. Рабочий макет блок-фары с LED-элементами специалисты АвтоВАЗа разработали еще в 2016 году.Светодиодные фары более надежны, дольше служат и отличаются существенно более низким энергопотреблением: 6 – 12 Вт на фару вместо 55 Вт у «галогенок». Диодная оптика повышает безопасность движения, поскольку автомобиль становится более заметным на дороге. Кроме того, LED-фары делают дизайн стильным и ярким. Помимо новой оптики Lada Vesta FL получит и ряд других изменений. В салоне полностью переделают переднюю панель, оформление центрального тоннеля и внутренние поверхности дверей. Доминантой интерьера станет большой отдельно стоящий экран медиасистемы. Изменится форма воздуховодов, ручек дверей и декоративных деталей.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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