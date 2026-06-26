Обещали надежность: Три года на Lada Vesta после ВАЗ-2114 — радость, разочарование и ржавая крыша

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 июня 2026, 16:06

Lada Vesta после ВАЗ-2114: реальные плюсы и минусы эксплуатации за 2,5 года

Lada Vesta после ВАЗ-2114: реальные плюсы и минусы эксплуатации за 2,5 года

Обещали надежность: Три года на Lada Vesta после ВАЗ-2114 — радость, разочарование и ржавая крыша

Lada Vesta после ВАЗ-2114: реальные плюсы и минусы эксплуатации за 2,5 года

Владелец Lada Vesta с трехлетним стажем делится практическими наблюдениями о надежности, слабых местах и особенностях обслуживания модели. Материал поможет понять, стоит ли рассматривать Vesta как альтернативу иностранным авто в 2026 году.

Владелец Lada Vesta с трехлетним стажем делится практическими наблюдениями о надежности, слабых местах и особенностях обслуживания модели. Материал поможет понять, стоит ли рассматривать Vesta как альтернативу иностранным авто в 2026 году.

Переход с ВАЗ-2114 на Лада Веста для многих автолюбителей — это не просто обновление автомобиля, а серьезная проверка ожиданий на прочность. В условиях, когда выбор новых машин ограничен, личный опыт эксплуатации отечественной модели приобретает особую ценность. Владелец с трехлетним стажем делится наблюдениями, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку новой Lada Vesta.

ВАЗ-2114 запомнился простотой и доступностью, но постоянные мелкие поломки и быстро ржавеющий кузов вынудили искать замену. Решение в пользу Lada Vesta было продиктовано желанием получить надежность и простое обслуживание при минимальной цене среди новых автомобилей. Первые впечатления оказались самыми положительными: плавный ход, тишина в салоне, четкая работа педалей и коробки передач, достойная динамика — всё это выгодно отличало Весту от предшественника.

Однако уже на пробеге в 3000 км проявились первые недостатки. Штатные колесные диски оказались слишком мягкими и быстро деформировались даже при незначительных ударах. Балансировка помогла лишь частично. В первые же морозы отказал обогрев лобового стекла, но менять его владелец не стал из-за опасений по поводу качества проклейки. Более серьезная проблема возникла на трассе: поломка дросселя Bosch привела к аварийной ситуации, потребовалась эвакуация по программе «Лада помощь на дороге». Ожидание новой детали заняло почти три недели; дилер подтвердил, что такие случаи не редкость из-за пластиковых шестеренок в узле.

К этому добавились мелкие, но неприятные нюансы: экономия на уплотнителях стекол привела к появлению царапин, а дверные карты начали протирать краску до металла уже на 25 тысячах километров. Через два года на крышке багажника появилась ржавчина, несмотря на то, что часть времени машина простояла в гараже. Крыша, в отличие от других панелей, не оцинкована, что вызывает обоснованные вопросы к антикоррозионной защите.

Тем не менее, у Лады Весты есть и сильные стороны. Подвеска с передним подрамником обеспечивает хорошую управляемость и высокую энергоемкость, а клиренс позволяет уверенно передвигаться по грунтовым дорогам. Система ESP помогает на бездорожье, а просторный салон и вместительный багажник делают автомобиль комфортным для семьи и путешествий. Двигатель 1.6 не расходует масло и обеспечивает достаточную динамику как для города, так и для трассы.

Вопрос цены остается ключевым: стоимость автомобиля в 2020 году оказалась оправданной, но нынешние цены на базовую комплектацию выглядят завышенными. Производителю стоит обратить внимание на обратную связь: оцинкованная крыша, доработанные дверные карты и надежный дроссель могли бы заметно улучшить качество модели. Пока же подход к сборке остается прежним, несмотря на использование импортных комплектующих.

Lada Vesta сохраняет компромисс между доступностью, ремонтопригодностью и реальными затратами на обслуживание. Для поездок по городу она по-прежнему выглядит одной из лучших моделей в своем классе, однако для повседневного использования многие отдают предпочтение иностранным брендам. Важно помнить, что при выборе автомобиля стоит учитывать не только цену, но и качество сборки, доступность сервисного обслуживания и реальные отзывы владельцев.

Интересно, что вопросы качества и комфорта волнуют не только автовладельцев, но и пассажиров других видов транспорта. Например, недавно обсуждалось обновление купейных вагонов РЖД с увеличенными полками и улучшенным отоплением, что вызвало бурную реакцию среди экспертов и пассажиров — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новых решениях для дальних поездок на железнодорожной дороге .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Нижний Новгород Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться