Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 08:16

Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году

Сравнение российских и китайских моделей — что удивит больше: цена или оснащение

Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году

Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.

В последние годы рынок российских автомобилей заметно изменился: привычные бренды ушли, а на их место пришли новые игроки. В этой ситуации многие автолюбители задаются вопросом, что выбрать – проверенную временем Lada Vesta или современный китайский кроссовер Haval Jolion. Оба автомобиля пользуются высоким спросом, но различаются по концепции, оснащению и стоимости. Давайте разберемся, какие из них окажутся более выгодными и удобными для повседневной жизни.

Фото: Lada 

Российская классика: что предлагает Lada Vesta

Лада Веста давно закрепилась на рынке как надежный и доступный автомобиль. Модель выпускается в двух основных вариантах: седан и универсал SW Cross. Седан стоит в среднем около 1,6 миллиона рублей, а универсал — чуть дороже, особенно в топовых комплектациях. Покупатели отмечают высокий дорожный просвет, вместительный багажник и простоту обслуживания. Однако не обходится без минусов: возникают жалобы на работу вариатора, качество некоторых деталей и сервисное обслуживание у дилеров.

SW Cross увеличенным клиренсом - 203 мм, что позволяет уверенно передвигаться по разбитым дорогам и зимой. Внутри - современная мультимедиа, удобные сиденья и неплохой набор опций для своего класса. 

Фото: Haval 

Китайский вызов: чем удивляет Haval Jolion

Haval Jolion - один из самых популярных кроссоверов из Поднебесной, который собирается и в России. Его стоимость стартует от 2,15 миллиона рублей, а в богатых комплектациях может превысить 2,6 миллиона. Джолион предлагает выбор между передним и полным приводом, который сразу же выделяет его на фоне Весты. Внутри - просторный салон, современная эргономика и множество электронных помощников. Владельцы отмечают плавную работу коробки передач, удобную подвеску и высокий уровень оснащения.

Однако не всегда так однозначно: багажник у Джолиона меньше, чем у Весты, итоговая цена у дилеров часто оказывается выше заявленной из-за дополнительных опций. Владельцы жалуются на дороговизну обслуживания и запчастей, а также на некоторые особенности роботизированной коробки передач. Тем не менее, по динамике и комфорту Jolion заметно опережает Lada Vesta.

Сравнение в деталях: цена, комфорт, надежность.

Если учитывать стоимость владения, Lada Vesta выигрывает, особенно в базовых версиях. Но топовые комплектации SW Cross уже соответствуют цене Jolion. Китайский кроссовер выигрывает за счет современного дизайна, богатой комплектации и возможности выбрать полный привод. По динамике Jolion заметно быстрее, а расход топлива у всех моделей примерно одинаковый.

В плане практичности Веста выигрывает за счет большого багажника и высокого клиренса, что важно для российских дорог. Джолион же предлагает больше комфорта, современную электронику и просторный салон, но багажник у него меньше. Надежность в данных моделях вызывает вопросы: у Весты - к вариатору и качеству сборки, у Джолиона - к ресурсам китайских агрегатов и стоимости обслуживания.

Что выбрать: личные предпочтения и реальные условия

Выбор между Lada Vesta и Haval Jolion зависит от ваших приоритетов. Если важна доступность, простота ремонта и большой багажник - стоит присмотреться к Весте, особенно в версии SW Cross. Для тех, кто ценит современные технологии, динамику и комфорт, а также не хочет переплатить за полный привод, Jolion в конечном итоге станет оптимальным решением. В любом случае, перед покупкой стоит пройти тест-драйв модели и оценить ее лично. Только так можно понять, какой автомобиль действительно подходит именно вам.

В конце концов, у обеих машин есть свои сильные и слабые стороны. Lada Vesta – это проверенная временем практичность, а Haval Jolion – современный взгляд на комфорт и технологии. Решение остается за вами: что важно - цена и ремонтопригодность или комплектация и динамика?

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, ВАЗ (Lada)
