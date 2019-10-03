3 октября 2019, 16:38
Lada Vesta с «роботом» не пользуется спросом
- 1626
- 0
Семейство Lada Vesta неизменно занимает верхние строчки в рейтинге продаж, но львиная доля приходится на версии с механической коробкой передач. С января по август в России было продано 74 тысячи автомобилей Lada Vesta, из них с роботизированной коробкой – только 9%.
Ранее мы писали
Компания АвтоВАЗ обновила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Lada Vesta, добавив в ...Читать далее
Чаще всего, автомобили с роботизированной коробкой предпочитают покупатели универсалов (4,7 тыс. экз.). А из всех универсалов «Веста» большая часть приходится на «вседорожную» Cross-версию SW (3,4 тыс. экз.). В случае с седанами Vesta ситуация обратная. Автомобили с «роботом» - это стандартные седаны. За отчетный период было продано лишь 336 экземпляров Vesta Cross.
Низкий спрос на Lada Vesta с автоматизированной трансмиссией тем более заметен на фоне общерыночной тенденции к отказу от «механики». Сейчас около 58% российских покупателей отдают предпочтение именно двухпедальным модификациям. У некоторых марок, представленных на отечественном рынке, версий с механической коробкой передач нет вовсе – например, все Mitsubishi оснащаются вариатором. У конкурентов по сегменту бюджетных автомобилей, корейских Kia Rio и Hyundai Solaris почти 3/4 всех автомобилей продается с автоматической коробкой.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве