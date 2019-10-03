Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 октября 2019, 16:38

Lada Vesta с «роботом» не пользуется спросом

  • 1626
  • 0
 
Семейство Lada Vesta неизменно занимает верхние строчки в рейтинге продаж, но львиная доля приходится на версии с механической коробкой передач. С января по август в России было продано 74 тысячи автомобилей Lada Vesta, из них с роботизированной коробкой – только 9%.
Lada Vesta с роботом не пользуется спросом

 

Ранее мы писали
Компания АвтоВАЗ обновила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобили Lada Vesta, добавив в ...
Читать далее
Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», за первые 8 месяцев 2019 года было продано 6 678 экземпляров Lada Vesta в комплектации с «роботом». Таким образом, доля двухпедальных автомобилей составляет лишь 9% продаж. 

Чаще всего, автомобили с роботизированной коробкой предпочитают покупатели универсалов (4,7 тыс. экз.). А из всех универсалов «Веста» большая часть приходится на «вседорожную» Cross-версию SW (3,4 тыс. экз.). В случае с седанами Vesta ситуация обратная. Автомобили с «роботом» - это стандартные седаны. За отчетный период было продано лишь 336 экземпляров Vesta Cross.

Низкий спрос на Lada Vesta с автоматизированной трансмиссией тем более заметен на фоне общерыночной тенденции к отказу от «механики». Сейчас около 58% российских покупателей отдают предпочтение именно двухпедальным модификациям. У некоторых марок, представленных на отечественном рынке, версий с механической коробкой передач нет вовсе – например, все Mitsubishi оснащаются вариатором. У конкурентов по сегменту бюджетных автомобилей, корейских Kia Rio и Hyundai Solaris почти 3/4 всех автомобилей продается с автоматической коробкой.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
Мир без личных авто. Как изменится транспортная система?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada Vesta с «роботом» не пользуется спросом
{{material_127430}}Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», за первые 8 месяцев 2019 года было продано 6 678 экземпляров Lada Vesta в комплектации с «роботом». Таким образом, доля двухпедальных автомобилей составляет лишь 9% продаж. Чаще всего, автомобили с роботизированной коробкой предпочитают покупатели универсалов (4,7 тыс. экз.). А из всех универсалов «Веста» большая часть приходится на «вседорожную» Cross-версию SW (3,4 тыс. экз.). В случае с седанами Vesta ситуация обратная. Автомобили с «роботом» - это стандартные седаны. За отчетный период было продано лишь 336 экземпляров Vesta Cross.Низкий спрос на Lada Vesta с автоматизированной трансмиссией тем более заметен на фоне общерыночной тенденции к отказу от «механики». Сейчас около 58% российских покупателей отдают предпочтение именно двухпедальным модификациям. У некоторых марок, представленных на отечественном рынке, версий с механической коробкой передач нет вовсе – например, все Mitsubishi оснащаются вариатором. У конкурентов по сегменту бюджетных автомобилей, корейских Kia Rio и Hyundai Solaris почти 3/4 всех автомобилей продается с автоматической коробкой.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Белгород Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.