Какую подержанную Lada Vesta с вариатором лучше взять: досанкционную или NG

У Vesta до 2021 года стоял давно знакомый Jatco, у машин после 2025-го появился китайский WLY с меньшей историей эксплуатации. Разбираемся, что важнее: предсказуемость ремонта или доступность деталей на будущее.

У Vesta до 2021 года стоял давно знакомый Jatco, у машин после 2025-го появился китайский WLY с меньшей историей эксплуатации. Разбираемся, что важнее: предсказуемость ремонта или доступность деталей на будущее.

У вариаторных Vesta двух поколений разный опыт эксплуатации. Для покупателя подержанной Lada Vesta в этом и состоит главный компромисс: известная конструкция против более свежего автомобиля с менее изученной коробкой. Дорестайлинговую Vesta с вариатором оснащали бензиновым двигателем Renault-Nissan H4M/HR16DE объемом 1,6 литра и мощностью 113 л. с. Передний привод сочетался с вариатором Jatco JF015E. В объявлениях на более поздние машины 2025 года встречается другая связка: 1.6 CVT мощностью 106 л. с. Эти автомобили переднеприводные. Поэтому при подборе стоит ориентироваться не только на год выпуска, но и на VIN конкретного автомобиля.

Jatco хорошо знаком механикам, а статистика поломок дает возможность примерно понимать, чего ждать от трансмиссии. Впрочем, сами эти Vesta уже не выпускают, а их моторы во многом связаны с Renault. Со временем детали могут обходиться дороже, и их чаще придется заказывать или искать на разборках. Обозначение JF015E относится именно к вариатору, который применялся вместе с мотором H4M/HR16DE. Сведения о неисправностях других моделей Renault, Nissan или Lada сами по себе не описывают состояние коробки на конкретной Vesta.

У более поздних машин установлен китайский WLY (WanLiYang). В исходных данных эту коробку также называют среди агрегатов для Niva и Granta. Это обеспечивает основание рассчитывать на доступность обслуживания и запчастей в ближайшие годы.

Но большой истории эксплуатации у WLY пока нет. Отзывы владельцев расходятся: одни ездят спокойно, другие отмечают непривычный характер разгона. В первые годы после возобновления производства качество сборки могло различаться, поэтому стоит внимательно осматривать конкретный экземпляр, а не только сверять год в документах.

Вариатор требователен к стилю вождения. Резкие старты и постоянные разгоны с педалью газа в пол ускоряют износ. Владельцы WLY отмечают, что коробка уверенно набирает скорость, хотя ощущения от нее отличаются от привычных трансмиссий.

Мнения водителей о Jatco также неодинаковы: одни ценят предсказуемость, другие считают разгон вялым. Среди владельцев WLY есть довольные работой коробки и те, кому не хватает динамики. Если резвый разгон важнее удобства вариатора, часть водителей советует рассмотреть другие варианты трансмиссии.

Перед покупкой нужна диагностика в проверенном сервисе. Запросите историю владельцев и проверьте, попадала ли машина в серьезные ДТП. Уточните, как ее обслуживали. На пробной поездке оцените плавность разгона. Рывки или посторонние звуки требуют внимательной проверки конкретного автомобиля.