11 ноября 2019, 21:06
Lada Vesta с вариатором: комплектации, цены и динамика
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Фото: АвтоВАЗ
Базовая версия седана Lada Vesta с 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой автоматической коробкой передач будет стоить от 736 900 рублей. Универсал Vesta SW оценили в 773 900 рублей.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ
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Комплектация Comfort у седана обойдется минимум в 767 900 рублей, у универсала SW – 801 900 рублей. Такие автомобили дополнительно получили климат-контроль, электростеклоподъемники задних дверей, парктроник, круиз-контроль, мульти-руль и аудиосистему. Внешне автомобили отличаются наружными ручками и зеркалами, окрашенными в цвет кузова.
Комплектация Luxe для седана будет стоить от 829 900 рублей, а для универсала - от 866 900 рублей. Покупателям предложат автомобиль с боковыми подушками безопасности, противотуманными фарами с функцией подсветки поворота, 16-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна, комбинированной обивкой сидений ткань+экокожа, а также с датчиками дождя и света.
Наконец, топовая версия Exclusive стоит 924 900 рублей за седан и 961 900 рублей за SW. Оснащение базируется на комплектации Luxe с пакетом Prestige, но в перечень дополнительных опций впервые включены черная обивка потолка, наружные зеркала черного цвета, антенна типа «акулий плавник», новые молдинги в салоне под алюминий, ткань отделки салона в эко-стиле. Седан получит также спойлер, текстильные коврики салона, стальные накладки на педали, особый дизайн 16-дюймовых литых дисков, хромированные накладки на пороги и патрубок выхлопа.
Версия с вариатором оказалась ощутимо медленнее автомобиля с менее мощным мотором и «механикой». Vesta AT разгоняется с места до 100 км/ч за 12,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет 170 км/ч. Расход в городском режиме достигает 9,9 литра, по шоссе - 6 литров, в смешанном цикле – 7,4 литра. Для сравнения, Vesta со 106-сильным двигателем и МКПП набирает «сотню» за 11,2 секунды, а ее максимальная скорость равна 182 км/ч. Седан с аналогичным мотором и «роботом» тратит на это упражнение 14,1 секунды, «максималка» - 182 км/ч.
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