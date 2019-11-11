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11 ноября 2019, 21:06

Lada Vesta с вариатором: комплектации, цены и динамика

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Фото: АвтоВАЗ
Базовая версия седана Lada Vesta с 113-сильным мотором Renault и бесступенчатой автоматической коробкой передач будет стоить от 736 900 рублей. Универсал Vesta SW оценили в 773 900 рублей.
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика

Фото: АвтоВАЗ

Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
Lada Vesta с вариатором комплектации цены и динамика
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Новую связку 1,6-литровый мотор Renault H4Mk (113 л.с.) с бесступенчатой автоматической коробкой передач Jatco JF015E получат все автомобили семейства Vesta, кроме «заряженной» Lada Vesta Sport. Седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus будет стоить от 736 900 рублей, а универсал – от 773 900 рублей. В список базового оснащения входят две подушки безопасности, трехуровневый обогрев передних сидений, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.

Комплектация Comfort у седана обойдется минимум в 767 900 рублей, у универсала SW – 801 900 рублей. Такие автомобили дополнительно получили климат-контроль, электростеклоподъемники задних дверей, парктроник, круиз-контроль, мульти-руль и аудиосистему. Внешне автомобили отличаются наружными ручками и зеркалами, окрашенными в цвет кузова.

Комплектация Luxe для седана будет стоить от 829 900 рублей, а для универсала - от 866 900 рублей. Покупателям предложат автомобиль с боковыми подушками безопасности, противотуманными фарами с функцией подсветки поворота, 16-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна, комбинированной обивкой сидений ткань+экокожа, а также с датчиками дождя и света. 

Наконец, топовая версия Exclusive стоит 924 900 рублей за седан и 961 900 рублей за SW. Оснащение базируется на комплектации Luxe с пакетом Prestige, но в перечень дополнительных опций впервые включены черная обивка потолка, наружные зеркала черного цвета, антенна типа «акулий плавник», новые молдинги в салоне под алюминий, ткань отделки салона в эко-стиле. Седан получит также спойлер, текстильные коврики салона, стальные накладки на педали, особый дизайн 16-дюймовых литых дисков, хромированные накладки на пороги и патрубок выхлопа.

Версия с вариатором оказалась ощутимо медленнее автомобиля с менее мощным мотором и «механикой». Vesta AT разгоняется с места до 100 км/ч за 12,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет 170 км/ч. Расход в городском режиме достигает 9,9 литра, по шоссе - 6 литров, в смешанном цикле – 7,4 литра. Для сравнения, Vesta со 106-сильным двигателем и МКПП набирает «сотню» за 11,2 секунды, а ее максимальная скорость равна 182 км/ч. Седан с аналогичным мотором и «роботом» тратит на это упражнение 14,1 секунды, «максималка» - 182 км/ч.

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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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Lada Vesta с вариатором: комплектации, цены и динамика
{{material_128083}}Новую связку 1,6-литровый мотор Renault H4Mk (113 л.с.) с бесступенчатой автоматической коробкой передач Jatco JF015E получат все автомобили семейства Vesta, кроме «заряженной» Lada Vesta Sport. Седан в комплектации Classic с пакетом Start Plus будет стоить от 736 900 рублей, а универсал – от 773 900 рублей. В список базового оснащения входят две подушки безопасности, трехуровневый обогрев передних сидений, задние дисковые тормоза, электронная система контроля устойчивости, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для пассажиров.Комплектация Comfort у седана обойдется минимум в 767 900 рублей, у универсала SW – 801 900 рублей. Такие автомобили дополнительно получили климат-контроль, электростеклоподъемники задних дверей, парктроник, круиз-контроль, мульти-руль и аудиосистему. Внешне автомобили отличаются наружными ручками и зеркалами, окрашенными в цвет кузова.Комплектация Luxe для седана будет стоить от 829 900 рублей, а для универсала - от 866 900 рублей. Покупателям предложат автомобиль с боковыми подушками безопасности, противотуманными фарами с функцией подсветки поворота, 16-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна, комбинированной обивкой сидений ткань+экокожа, а также с датчиками дождя и света. Наконец, топовая версия Exclusive стоит 924 900 рублей за седан и 961 900 рублей за SW. Оснащение базируется на комплектации Luxe с пакетом Prestige, но в перечень дополнительных опций впервые включены черная обивка потолка, наружные зеркала черного цвета, антенна типа «акулий плавник», новые молдинги в салоне под алюминий, ткань отделки салона в эко-стиле. Седан получит также спойлер, текстильные коврики салона, стальные накладки на педали, особый дизайн 16-дюймовых литых дисков, хромированные накладки на пороги и патрубок выхлопа.Версия с вариатором оказалась ощутимо медленнее автомобиля с менее мощным мотором и «механикой». Vesta AT разгоняется с места до 100 км/ч за 12,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет 170 км/ч. Расход в городском режиме достигает 9,9 литра, по шоссе - 6 литров, в смешанном цикле – 7,4 литра. Для сравнения, Vesta со 106-сильным двигателем и МКПП набирает «сотню» за 11,2 секунды, а ее максимальная скорость равна 182 км/ч. Седан с аналогичным мотором и «роботом» тратит на это упражнение 14,1 секунды, «максималка» - 182 км/ч.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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